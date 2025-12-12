English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Akhilesh Yadav: కేసీఆర్‌ మళ్లీ సీఎం అవుతారు.. అఖిలేశ్‌ యాదవ్‌ సంచలన ప్రకటన

Akhilesh Yadav: కేసీఆర్‌ మళ్లీ సీఎం అవుతారు.. అఖిలేశ్‌ యాదవ్‌ సంచలన ప్రకటన

Akhilesh Yadav Sensation Statement In Hyderabad: తెలంగాణ పర్యటనకు వచ్చిన సమాజ్‌వాదీ పార్టీ అధినేత, మాజీ సీఎం అఖిలేశ్‌ యాదవ్‌ సంచలన ప్రకటన చేశారు. తెలంగాణలో మళ్లీ కేసీఆర్‌ సీఎం అవుతారని పరోక్షంగా వ్యాఖ్యానించారు. ఈ ప్రకటన తెలంగాణలో చర్చనీయాంశంగా మారింది.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Dec 12, 2025, 10:04 PM IST

Trending Photos

Year Ender 2025: జగన్ జీవితంలో 2025 ఓ కీలక పాఠం.. ఆయనకి కలిసి వచ్చిన విషయాలేంటి? మైనస్‎గా మిగిలిన పాయింట్స్ ఏంటి..?
5
YS Jagan
Year Ender 2025: జగన్ జీవితంలో 2025 ఓ కీలక పాఠం.. ఆయనకి కలిసి వచ్చిన విషయాలేంటి? మైనస్‎గా మిగిలిన పాయింట్స్ ఏంటి..?
Anushka: ఆ ఇద్దరు తెలుగు స్టార్ హీరోలు ఒకరినొకరు ప్రేమించుకునే వాళ్ళు.. అనుష్క సెన్సేషనల్ కామెంట్స్..
5
Anushka Shetty
Anushka: ఆ ఇద్దరు తెలుగు స్టార్ హీరోలు ఒకరినొకరు ప్రేమించుకునే వాళ్ళు.. అనుష్క సెన్సేషనల్ కామెంట్స్..
Heroine: 55 ఏళ్ల వయసులో కూడా తెలుగు ఇండస్ట్రీని శాసిస్తున్న స్టార్ హీరోయిన్.. 200 కోట్లకి పైగా ఆస్తి..!
5
Ramya Krishna net worth
Heroine: 55 ఏళ్ల వయసులో కూడా తెలుగు ఇండస్ట్రీని శాసిస్తున్న స్టార్ హీరోయిన్.. 200 కోట్లకి పైగా ఆస్తి..!
School Holiday: భారీగా పడిపోయిన ఉష్ణోగ్రతలు..రేపు స్కూళ్లకు సెలవులు..పండగ చేసుకుంటున్న విద్యార్థులు!
7
School Holiday tomorrow
School Holiday: భారీగా పడిపోయిన ఉష్ణోగ్రతలు..రేపు స్కూళ్లకు సెలవులు..పండగ చేసుకుంటున్న విద్యార్థులు!
Akhilesh Yadav: కేసీఆర్‌ మళ్లీ సీఎం అవుతారు.. అఖిలేశ్‌ యాదవ్‌ సంచలన ప్రకటన

KCR Again CM: తెలంగాణలో పరిస్థితులు మారతాయి.. ప్రజలు వెంట ఉంటే మళ్లీ బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీకి మరోసారి అవకాశం కల్పిస్తారని సమాజ్‌వాదీ పార్టీ అధినేత, మాజీ సీఎం అఖిలేశ్‌ యాదవ్‌ సంచలన ప్రకటన చేశారు. పరోక్షంగా తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌ మళ్లీ సీఎం అవుతారని వ్యాఖ్యానించారు. తెలంగాణలో రాజకీయ పరిస్థితులు త్వరలో మారుతాయని, నిరంతరం ప్రజల వెంట ఉంటే భారత రాష్ట్ర సమితి (బీఆర్‌ఎస్)కి ప్రజలు తిరిగి అవకాశాన్ని ఇస్తారని అఖిలేష్ యాదవ్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ప్రజల పక్షాన నిలబడి పోరాడితే ప్రజలు తప్పకుండా అండగా ఉంటారని వ్యాఖ్యానించారు.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Civils Exams: ఏపీ ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన.. ఐఏఎస్‌, ఐపీఎస్‌ కావాలనుకునే వారికి శుభవార్త!

హైదరాబాద్ పర్యటనకు వచ్చిన అఖిలేశ్‌ యాదవ్‌ శుక్రవారం బీఆర్‌ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ కేటీఆర్‌, మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావుతో సమావేశమయ్యారు. ఈ సందర్భంగా కొన్ని నిమిషాల పాటు వారిద్దరితో అఖిలేష్ చర్చించారు. సమకాలీన రాజకీయాలు, తెలంగాణలో రాజకీయ పరిస్థితులపై చర్చించారు. అనంతరం కేటీఆర్‌తో కలిసి అఖిలేశ్‌ మీడియాతో మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా కొన్ని కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. రాజకీయాల్లో జయాపజయాలు సహజమని.. ఒక్కోసారి ప్రజలు మన పనితీరును, విధానాలను పునఃసమీక్షించుకునే అవకాశాన్ని ఓటమి ద్వారా కల్పిస్తారని మాజీ సీఎం అఖిలేష్ యాదవ్ పేర్కొన్నారు.

Also Read: Sarpanch Results: సర్పంచ్‌ ఎన్నికల్లో బిగ్‌ ట్విస్ట్‌.. చనిపోయినా సర్పంచ్‌గా గెలిచాడు

'గతంలో మేం (సమాజ్‌వాదీ పార్టీ) కూడా చాలా తక్కువ సీట్లు గెలిచాం. కానీ ప్రజలు మా వెంటే నిలిచారు. వారి మద్దతుతోనే నేడు యూపీలో బీజేపీని రెండో స్థానానికి నెట్టి, 37 మంది ఎంపీలతో లోక్‌సభలో బలంగా ఉన్నాం' అని అఖిలేశ్‌ యాదవ్‌ వెల్లడించారు. ప్రజలు ఎప్పుడు ఎవరికి అండగా నిలబడతారో ఎవరూ ఊహించలేరని పేర్కొన్నారు. ప్రజల వెంట ఉంటే వారే తమకు అవకాశాన్ని ఇస్తారని చెప్పారు. కచ్చితంగా తెలంగాణలోనూ ప్రజల ఆలోచనలో మార్పు వస్తుందని ఆశిస్తున్నట్లు అఖిలేశ్‌ యాదవ్‌ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

Also Read: Govt Employees: ఉద్యోగులకు బిగ్‌ అలర్ట్‌.. టేక్‌ హోం శాలరీపై కీలక ప్రకటన

దేశంలో నడుస్తున్న విభజన రాజకీయాలకు స్వస్తి పలకాల్సిన అవసరం ఉందని మాజీ సీఎం అఖిలేష్ పిలుపునిచ్చారు. రాజకీయాల్లో ప్రతికూలత పోవాలని.. అభివృద్ధి, సానుకూల దృక్పథంతో కూడిన ప్రగతిశీల రాజకీయాలు రావాలని ఆకాంక్షించారు. తాము అదే విజన్‌తో ముందుకు వెళ్తున్నామని అఖిలేశ్‌ యాదవ్‌ స్పష్టం చేశారు.

ఈ సందర్భంగా బీఆర్‌ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ మాట్లాడుతూ అఖిలేష్ యాదవ్‌పై ప్రశంసలు కురిపించారు. శాసనసభ ఎన్నికల్లో అధికారం కోల్పోయినప్పటికీ పార్లమెంటు ఎన్నికల్లో అద్భుత విజయం సాధించి దేశంలోనే మూడో అతిపెద్ద పార్టీగా ఎస్పీని నిలబెట్టిన అఖిలేష్ తీరు తమకు స్ఫూర్తిదాయకమని కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు. అదే స్ఫూర్తితో బీఆర్‌ఎస్ పార్టీ కూడా బౌన్స్ బ్యాక్ అవుతుందని.. మళ్లీ అధికారంలోకి వస్తామని ప్రకటించారు. మరోసారి హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు కేసీఆర్‌తో అఖిలేశ్‌ సమావేశం అవుతారని కేటీఆర్‌ తెలిపారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

CM KCRAkhilesh Yadavbrs partyKT Rama RaoHarish Rao

Trending News