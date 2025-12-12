Akhilesh Yadav: కేసీఆర్‌ మళ్లీ సీఎం అవుతారు.. అఖిలేశ్‌ యాదవ్‌ సంచలన ప్రకటన

KCR Again CM: తెలంగాణలో పరిస్థితులు మారతాయి.. ప్రజలు వెంట ఉంటే మళ్లీ బీఆర్ఎస్ పార్టీకి మరోసారి అవకాశం కల్పిస్తారని సమాజ్వాదీ పార్టీ అధినేత, మాజీ సీఎం అఖిలేశ్ యాదవ్ సంచలన ప్రకటన చేశారు. పరోక్షంగా తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ మళ్లీ సీఎం అవుతారని వ్యాఖ్యానించారు. తెలంగాణలో రాజకీయ పరిస్థితులు త్వరలో మారుతాయని, నిరంతరం ప్రజల వెంట ఉంటే భారత రాష్ట్ర సమితి (బీఆర్ఎస్)కి ప్రజలు తిరిగి అవకాశాన్ని ఇస్తారని అఖిలేష్ యాదవ్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ప్రజల పక్షాన నిలబడి పోరాడితే ప్రజలు తప్పకుండా అండగా ఉంటారని వ్యాఖ్యానించారు.
హైదరాబాద్ పర్యటనకు వచ్చిన అఖిలేశ్ యాదవ్ శుక్రవారం బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్, మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావుతో సమావేశమయ్యారు. ఈ సందర్భంగా కొన్ని నిమిషాల పాటు వారిద్దరితో అఖిలేష్ చర్చించారు. సమకాలీన రాజకీయాలు, తెలంగాణలో రాజకీయ పరిస్థితులపై చర్చించారు. అనంతరం కేటీఆర్తో కలిసి అఖిలేశ్ మీడియాతో మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా కొన్ని కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. రాజకీయాల్లో జయాపజయాలు సహజమని.. ఒక్కోసారి ప్రజలు మన పనితీరును, విధానాలను పునఃసమీక్షించుకునే అవకాశాన్ని ఓటమి ద్వారా కల్పిస్తారని మాజీ సీఎం అఖిలేష్ యాదవ్ పేర్కొన్నారు.
'గతంలో మేం (సమాజ్వాదీ పార్టీ) కూడా చాలా తక్కువ సీట్లు గెలిచాం. కానీ ప్రజలు మా వెంటే నిలిచారు. వారి మద్దతుతోనే నేడు యూపీలో బీజేపీని రెండో స్థానానికి నెట్టి, 37 మంది ఎంపీలతో లోక్సభలో బలంగా ఉన్నాం' అని అఖిలేశ్ యాదవ్ వెల్లడించారు. ప్రజలు ఎప్పుడు ఎవరికి అండగా నిలబడతారో ఎవరూ ఊహించలేరని పేర్కొన్నారు. ప్రజల వెంట ఉంటే వారే తమకు అవకాశాన్ని ఇస్తారని చెప్పారు. కచ్చితంగా తెలంగాణలోనూ ప్రజల ఆలోచనలో మార్పు వస్తుందని ఆశిస్తున్నట్లు అఖిలేశ్ యాదవ్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
దేశంలో నడుస్తున్న విభజన రాజకీయాలకు స్వస్తి పలకాల్సిన అవసరం ఉందని మాజీ సీఎం అఖిలేష్ పిలుపునిచ్చారు. రాజకీయాల్లో ప్రతికూలత పోవాలని.. అభివృద్ధి, సానుకూల దృక్పథంతో కూడిన ప్రగతిశీల రాజకీయాలు రావాలని ఆకాంక్షించారు. తాము అదే విజన్తో ముందుకు వెళ్తున్నామని అఖిలేశ్ యాదవ్ స్పష్టం చేశారు.
ఈ సందర్భంగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ మాట్లాడుతూ అఖిలేష్ యాదవ్పై ప్రశంసలు కురిపించారు. శాసనసభ ఎన్నికల్లో అధికారం కోల్పోయినప్పటికీ పార్లమెంటు ఎన్నికల్లో అద్భుత విజయం సాధించి దేశంలోనే మూడో అతిపెద్ద పార్టీగా ఎస్పీని నిలబెట్టిన అఖిలేష్ తీరు తమకు స్ఫూర్తిదాయకమని కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు. అదే స్ఫూర్తితో బీఆర్ఎస్ పార్టీ కూడా బౌన్స్ బ్యాక్ అవుతుందని.. మళ్లీ అధికారంలోకి వస్తామని ప్రకటించారు. మరోసారి హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు కేసీఆర్తో అఖిలేశ్ సమావేశం అవుతారని కేటీఆర్ తెలిపారు.
