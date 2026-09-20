/సీఎం రేవంత్ మెచ్చిన బడికే టీచర్ల కరువు.. 18 నుండి 491కి చేరిన విద్యార్థులు.. బోధించేది నలుగురే?

Akkapalliguda MPPS School: సర్కారు బడులకు కాలం చెల్లింది. ప్రభుత్వ పాఠశాలలంటే విద్యార్థులు, విద్యార్థుల తల్లిదండ్రుల్లో నమ్మకం పోయింది. విద్యార్థులు లేక ప్రభుత్వ పాఠశాలలు మూతపడే పరిస్థితులు నెలకున్నాయి. నిబంధనల ప్రకారం 90 లోపు విద్యార్థులున్న పాఠశాలలకు ముగ్గురు ఉపాధ్యాయులను కేటాయించాల్సి ఉంది. కానీ, ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో సుమారు 4,800 ఏక ఉపాధ్యాయ పాఠశాలలు నడుస్తున్నాయి. విద్యార్థుల సంఖ్య 60 లోపు ఉందనే కారణంతో మరో 7,000 పాఠశాలల్లో కేవలం ఇద్దరేసి ఉపాధ్యాయులతోనే బోధన సాగిస్తున్నారు. ఈ లెక్కన రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దాదాపు 12,000 పాఠశాలలు కేవలం ఒక్కరు లేదా ఇద్దరు ఉపాధ్యాయుల నడుమ తీవ్ర బోధనా భారంతో కొనసాగుతున్నాయి. మరి 491 మంది విద్యార్థులు ఉన్న పాఠశాలలో ఎంత మంది ఉపాధ్యాయులు ఉండాలి?
మనం ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయే ఆ పాఠశాల మాత్రం కార్పొరేట్ పాఠశాలలకు సవాల్ విసురుతోంది. విద్యార్థుల నమోదులో సరికొత్త రికార్డు నెలకొల్పింది. ఏకంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చేతుల మీదుగా అభినందనలు అందుకోవడమే కాదు.. విద్య అధ్యయనం కోసం ప్రధానోపాధ్యాయుడు ఫిన్లాండ్ వరకు వెళ్లొచ్చారు. కానీ ఆదర్శంగా నిలిచిన అదే పాఠశాల నేడు తీవ్ర ఉపాధ్యాయుల కొరతతో కొట్టుమిట్టాడుతోంది.
18 నుంచి 491కి పెరిగిన విద్యార్థుల సంఖ్య:
మంచిర్యాల జిల్లా జన్నారం మండలం ఎంపిపిఎస్ అక్కపల్లిగూడ ప్రాథమిక పాఠశాల ప్రస్థానం ఎందరికో స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలిచింది. 2024 జులై 1న జాజాల శ్రీనివాస్ హెడ్ మాస్టర్ గా బాధ్యతలు స్వీకరించిన సమయంలో ఈ పాఠశాలలో కేవలం 18 మంది విద్యార్థులు మాత్రమే ఉన్నారు. ఉపాధ్యాయులు, తల్లిదండ్రుల సమన్వయంతో నాణ్యమైన విద్యను అందిస్తూ.. నిరంతరం కృషి చేయడంతో విద్యార్థుల సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతూ వచ్చింది. 2026-27విద్యాసంవత్సరానికి 1వ తరగతి నుంచి 5వ తరగతి వరకు 406 మంది విద్యార్థులు.. ప్రీ ప్రైమరీతో కలిపి మొత్తం 491 మంది విద్యార్థులతో నేడు ఆ పాఠశాలల కళకళలాడుతోంది.
ప్రభుత్వం ప్రశంసలు.. అంతర్జాతీయ పర్యటనలు:
సర్కారు బడిని అద్భుతంగా ఎంతో మందికి ఆదర్శంగా తీర్చిదిద్దినందుకు గాను ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు జాజాల శ్రీనివాస్ కు రాష్ట్ర స్థాయి ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ అవార్డు లభించింది. అంతేకాదు వినూత్న బోధనా పద్ధతులు పరిశీలించేందుకు ప్రభుత్వం ఆయనను ఫిన్లాండ్ విదేశీ విద్య పర్యటనకు పంపించింది. పర్యటన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ప్రధానోపాధ్యాయుడు శ్రీనివాస్ ను అభినందించారు.
ప్రశంసలు.. రికార్డులు సరే.. మరి బోధించేదెవరు?
బడిలో విద్యార్థుల సంఖ్య 500 కు చేరువవుతున్నా.. బోధనా సిబ్బంది కొరత మాత్రం తీవ్రంగా వేధిస్తోంది. పాఠశాలలో మంజూరు అయిన రెగ్యులర్ పోస్టులు కేవలం రెండు మాత్రమే. వర్క్ అడ్జస్ట్ మెంట్ కింద కేటాయించిన ఉపాధ్యాయుల్లో ఒకరు బీఈడీ కోసం మరొకరు ఎఫ్ఎల్ఎన్ మానిటరింగ్ కు కోసం వెళ్లగా.. మరో ఉపాధ్యాయురాలు ప్రసూతి సెలవుల్లో ఉన్నారు. ప్రస్తుతం 406 మంది విద్యార్థులకు కేవలం 4గురు మాత్రమే ఉపాధ్యాయులు అందుబాటులో ఉన్నారు. దీంతో తరగతుల వారీగా బోధన అందించడం, విద్యార్థులపై వ్యక్తిగత శ్రద్ధ పెట్టడం, ప్రాథమిక అక్షరాస్యతను పెంపొందించడం సవాలుగా మారింది. ఎవరైనా ఉపాధ్యాయుడు సెలవు పెడితే.. ఆ పాఠశాల నిర్వాహణ మరింత కష్టంగా, క్లిష్టంగా మారుతోంది.
ప్రభుత్వానికి, ఎమ్మెల్సీకి విజ్ఞప్తి:
ప్రభుత్వ బడిపై నమ్మకంతో వందలాది మంది పేద విద్యార్థులు ఇక్కడ చేరారని, వారికి నాణ్యమైన విద్య అందాలంటే తక్షణమే అదనపు ఉపాధ్యాయులను కేటాయించాలని అమ్మ ఆదర్శ పాఠశాల కమిటీ చైర్పర్సన్ ముంజం రమాదేవి కోరారు. ఈ మేరకు ఉపాధ్యాయ శాసనమండలి సభ్యులకు.. విద్యాశాఖ ఉన్నతాధికారులకు వినతిపత్రం సమర్పించారు. విద్యార్థుల భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకుని అత్యవసర ప్రాతిపదికన డిప్యుటేషన్పై అయినా సిబ్బందిని పంపాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.
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