Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /తెలంగాణ
  • /సీఎం రేవంత్ మెచ్చిన బడికే టీచర్ల కరువు.. 18 నుండి 491కి చేరిన విద్యార్థులు.. బోధించేది నలుగురే?

సీఎం రేవంత్ మెచ్చిన బడికే టీచర్ల కరువు.. 18 నుండి 491కి చేరిన విద్యార్థులు.. బోధించేది నలుగురే?

Akkapalliguda MPPS School: ఆ పాఠశాల మాత్రం కార్పొరేట్ పాఠశాలలకు సవాల్ విసురుతోంది. విద్యార్థుల నమోదులో సరికొత్త రికార్డు నెలకొల్పింది. ఏకంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చేతుల మీదుగా అభినందనలు అందుకోవడమే కాదు.. విద్య అధ్యయనం కోసం ప్రధానోపాధ్యాయుడు ఫిన్లాండ్ వరకు వెళ్లొచ్చారు. కానీ ఆదర్శంగా నిలిచిన అదే పాఠశాల నేడు తీవ్ర ఉపాధ్యాయుల కొరతతో కొట్టుమిట్టాడుతోంది.

Written ByBhoomi
Published: Sep 20, 2026, 10:08 AM IST|Updated: Sep 20, 2026, 10:08 AM IST
సీఎం రేవంత్ మెచ్చిన బడికే టీచర్ల కరువు.. 18 నుండి 491కి చేరిన విద్యార్థులు.. బోధించేది నలుగురే?
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ఇతరులను చూసి ఈర్ష్య పడితే జీవితంలో చిక్కులు తప్పవు అంటున్న సింహం, నక్క, ఒంటే నీతికథ..!!
2
3
4
5