Colleges Holiday: దేశవ్యాప్తంగా వరుస పండుగలతో ఉద్యోగులు, విద్యార్థులకు భారీగా సెలవులు రాగా.. తెలంగాణలో మాత్రం విద్యార్థులకు ఓ సమస్య కారణంగా అనూహ్యంగా సెలవులు వస్తున్నాయి. రేవంత్ రెడ్డి నిర్లక్ష్యం కారణంగా విద్యార్థులకు ఊహించని విధంగా సెలవులు రావడం గమనార్హం. చెల్లించాల్సిన ఫీజు బకాయిలు, ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ తదితర చెల్లించకపోవడంతో సెలువులు వస్తున్నాయి. నవంబర్ 3వ తేదీ నుంచి మళ్లీ కాలేజీలు బంద్ కానున్నాయి.
ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ బకాయిలు చెల్లించాలని డిమాండ్ చేస్తూ రాష్ట్రంలోని ఇంజినీరింగ్తో పాటు ఇతర వృత్తి విద్యా కళాశాలలు బంద్ చేస్తామని మరోసారి కళాశాలల యాజమాన్యాలు ప్రకటించాయి. కళాశాలల బంద్ చేపడుతామని తెలంగాణ ఉన్నత విద్యాసంస్థల సమాఖ్య చైర్మన్ రమేశ్ బాబు తెలిపారు. ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ బకాయిలు ఇవ్వకపోవడంతో కాలేజీలు నడిపే పరిస్థితుల్లో లేమని తెలంగాణ కళాశాలల ఫెడరేషన్ వాపోయింది. రూ.1,200 కోట్ల బకాయిలు చెల్లిస్తామని గతంలో హామీ ఇచ్చిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం విస్మరించిందని ఫెడరేషన్ ఆరోపించింది. రూ.1,200 కోట్లలో కేవలం రూ.300 కోట్లు మాత్రమే ప్రభుత్వం విడుదల చేసిందని ఫెడరేషన్ ప్రతినిధులు వెల్లడించారు.
మంత్రులు తమకు సహకరించడం లేదని తెలంగాణ ఉన్నత విద్యాసంస్థల సమాఖ్య చైర్మన్ రమేశ్ బాబు సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. నవంబర్ 1వ తేదీలోగా రూ.900 కోట్లు విడుదల చేయాలని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి ఆల్టిమేటం జారీ చేశారు. మిగిలిన బకాయిలను కూడా విడుదల చేయాలని కోరారు. నవంబర్ 1వ తేదీలోపు రూ.900 కోట్లు విడుదల చేయకపోతే మాత్రం 3వ తేదీ నుంచి కళాశాలల బంద్ ఉంటుందని హెచ్చరించారు. ఇక కళాశాలలు నిరవధికంగా బంద్ చేస్తామని ప్రకటించారు.
కళాశాలల బంద్ మాత్రమే కాదని.. తీవ్ర స్థాయిలో ఉద్యమం నడుపుతామని ఉన్నత విద్యాసంస్థల సమాఖ్య చైర్మన్ రమేశ్ బాబు హెచ్చరించారు. రేవంత్ రెడ్డి స్పందించకపోతే నవంబర్ 10వ తేదీలోపు 2 లక్షల మందితో సమావేశం నిర్వహిస్తామని కార్యాచరణ ప్రకటించారు. ప్రభుత్వ వైఖరికి అనుగుణంగా నిరసన కార్యక్రమాలు ఉంటాయని తెలిపారు. ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ బకాయిలు అడిగినప్పుడే ప్రభుత్వ విచారణలు ఉండకూడదని.. వారి స్వార్థం కోసం భయపెడితే ఊరుకోమని ఉన్నత విద్యాసంస్థల సమాఖ్య చైర్మన్ రమేశ్ బాబు హెచ్చరించారు. ఒక్క పోలీసును కూడా కాలేజీలోకి అనుమతించం అని స్పష్టం చేశారు. ఈ నిర్ణయంతో రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వంతో తాడేపేడో తేల్చుకునేందుకు ఉన్నత విద్యాసంస్థల సమాఖ్య సిద్ధమైంది. మరి ఇది ఎక్కడి దాకా దారి తీస్తుందనే వేచి చూడాలి.
