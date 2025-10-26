English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Colleges Close: తెలంగాణలో అన్నీ కాలేజ్‌లు బంద్‌.. ఎప్పుడు? ఎందుకో తెలుసా?

Colleges Close: తెలంగాణలో అన్నీ కాలేజ్‌లు బంద్‌.. ఎప్పుడు? ఎందుకో తెలుసా?

All Colleges Close From November 3rd Know Why: విద్యార్థులకు మరో షాకింగ్‌ వార్త. మరోసారి అన్నీ కాలేజ్‌లు మూతపడనున్నాయి. రేవంత్‌ రెడ్డి నిర్లక్ష్యం కారణంగా ఇటీవల కళాశాలలు బంద్‌ కాగా.. తాజాగా మరోసారి బంద్‌ కానున్నాయి. ఎప్పుడు, ఎందుకో తెలుసుకుందాం.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Oct 26, 2025, 11:22 PM IST

Colleges Close: తెలంగాణలో అన్నీ కాలేజ్‌లు బంద్‌.. ఎప్పుడు? ఎందుకో తెలుసా?

Colleges Holiday: దేశవ్యాప్తంగా వరుస పండుగలతో ఉద్యోగులు, విద్యార్థులకు భారీగా సెలవులు రాగా.. తెలంగాణలో మాత్రం విద్యార్థులకు ఓ సమస్య కారణంగా అనూహ్యంగా సెలవులు వస్తున్నాయి. రేవంత్ రెడ్డి నిర్లక్ష్యం కారణంగా విద్యార్థులకు ఊహించని విధంగా సెలవులు రావడం గమనార్హం. చెల్లించాల్సిన ఫీజు బకాయిలు, ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్‌ తదితర చెల్లించకపోవడంతో సెలువులు వస్తున్నాయి. నవంబర్‌ 3వ తేదీ నుంచి మళ్లీ కాలేజీలు బంద్‌ కానున్నాయి.

Also Read: Traffic Challan: ఒక్క బైక్‌కు 120 ట్రాఫిక్‌ చలాన్లు.. ఎంత విలువ అంటే..?

ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్‌ బకాయిలు చెల్లించాలని డిమాండ్‌ చేస్తూ రాష్ట్రంలోని ఇంజినీరింగ్‌తో పాటు ఇతర వృత్తి విద్యా కళాశాలలు బంద్‌ చేస్తామని మరోసారి కళాశాలల యాజమాన్యాలు ప్రకటించాయి. కళాశాలల బంద్‌ చేపడుతామని తెలంగాణ ఉన్నత విద్యాసంస్థల సమాఖ్య చైర్మన్‌ రమేశ్‌ బాబు తెలిపారు. ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్‌ బకాయిలు ఇవ్వకపోవడంతో కాలేజీలు నడిపే పరిస్థితుల్లో లేమని తెలంగాణ కళాశాలల ఫెడరేషన్‌ వాపోయింది. రూ.1,200 కోట్ల బకాయిలు చెల్లిస్తామని గతంలో హామీ ఇచ్చిన కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం విస్మరించిందని ఫెడరేషన్‌ ఆరోపించింది. రూ.1,200 కోట్లలో కేవలం రూ.300 కోట్లు మాత్రమే ప్రభుత్వం విడుదల చేసిందని ఫెడరేషన్‌ ప్రతినిధులు వెల్లడించారు.

Also Read: Harish Rao: ఓటుతో రేవంత్ రెడ్డి చెంపలు వాయించి బుద్ధి చెప్పాలి: హరీశ్ రావు

మంత్రులు తమకు సహకరించడం లేదని తెలంగాణ ఉన్నత విద్యాసంస్థల సమాఖ్య చైర్మన్‌ రమేశ్‌ బాబు సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. నవంబర్‌ 1వ తేదీలోగా రూ.900 కోట్లు విడుదల చేయాలని కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వానికి ఆల్టిమేటం జారీ చేశారు. మిగిలిన బకాయిలను కూడా విడుదల చేయాలని కోరారు. నవంబర్‌ 1వ తేదీలోపు రూ.900 కోట్లు విడుదల చేయకపోతే మాత్రం 3వ తేదీ నుంచి కళాశాలల బంద్‌ ఉంటుందని హెచ్చరించారు. ఇక కళాశాలలు నిరవధికంగా బంద్‌ చేస్తామని ప్రకటించారు.

Also Read: KTR: డాక్టర్ల ఉత్పత్తిలో తెలంగాణను తొలి సీఎం కేసీఆర్‌ నెంబర్ వన్ చేశారు: కేటీఆర్‌

కళాశాలల బంద్‌ మాత్రమే కాదని.. తీవ్ర స్థాయిలో ఉద్యమం నడుపుతామని ఉన్నత విద్యాసంస్థల సమాఖ్య చైర్మన్‌ రమేశ్‌ బాబు హెచ్చరించారు. రేవంత్ రెడ్డి స్పందించకపోతే నవంబర్‌ 10వ తేదీలోపు 2 లక్షల మందితో సమావేశం నిర్వహిస్తామని కార్యాచరణ ప్రకటించారు. ప్రభుత్వ వైఖరికి అనుగుణంగా నిరసన కార్యక్రమాలు ఉంటాయని తెలిపారు. ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్‌ బకాయిలు అడిగినప్పుడే ప్రభుత్వ విచారణలు ఉండకూడదని.. వారి స్వార్థం కోసం భయపెడితే ఊరుకోమని ఉన్నత విద్యాసంస్థల సమాఖ్య చైర్మన్‌ రమేశ్‌ బాబు హెచ్చరించారు. ఒక్క పోలీసును కూడా కాలేజీలోకి అనుమతించం అని స్పష్టం చేశారు. ఈ నిర్ణయంతో రేవంత్‌ రెడ్డి ప్రభుత్వంతో తాడేపేడో తేల్చుకునేందుకు ఉన్నత విద్యాసంస్థల సమాఖ్య సిద్ధమైంది. మరి ఇది ఎక్కడి దాకా దారి తీస్తుందనే వేచి చూడాలి.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

holidayColleges HolidayFee DuesFee reimbursementStudents

