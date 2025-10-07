Ponnam prabhakar Vs Adluri Laxman body shaming controversy: తెలంగాణలో మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ ఎపిసోడ్ ప్రస్తుతం కాంగ్రెస్ కు పెద్ద తలనొప్పిగా మారింది. దీనిపై ఇప్పటికే మంత్రి అడ్లూరీ లక్ష్మణ్ పొన్నం ప్రభాకర్ కు డెడ్ లైన్ విధించారు. అంతే కాకుండా రేపటి లోగా సారీ చెప్పకుంటే పరిణామాలు తీవ్రంగా ఉంటాయని హెచ్చరించారు.
సోనియా గాంధీ, రాహుల్ గాంధీ, మల్లీ కర్జునఖర్గెలను నేరుగా కలుస్తానని కూడా అడ్లూరీ వ్యాఖ్యలు చేశాడు. ఈ క్రమంలో దీనిపై మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ మాట్లాడుతు.. అడ్లూరీ వ్యాఖ్యలకు స్పందించనని చెప్పారు. పీసీసీ చీఫ్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ కు అంతా చెప్పానని, ఆయన చెప్పినట్లు నడుచుకుంటానని చెప్పారు. ఇదిలా ఉండగా..
తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్పై ఎస్సీ, ఎస్టీ కమిషన్కు ఫిర్యాదు దాఖలైంది. మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్పై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారని, అందుకు ఆయనపై అట్రాసిటీ కేసు నమోదు చేసి తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆల్ ఇండియా అంబేద్కర్ యువజన సంఘం ఆధ్వర్యంలో మంగళవారం కమిషన్కు ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో కాంగ్రెస్ లో రచ్చమొదలైంది.
Read more: Adluri laxman Video: బిడ్డా.. నీకిదే లాస్ట్ చాన్స్.!. పొన్నం ప్రభాకర్కు ఇచ్చిపడేసిన మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్.. వీడియో వైరల్..
ఏకంగా సహచర మంత్రి అన్న కనీసం గౌరవంలేకుండా, మాదిగ సామాజిక వర్గానికి చెందిన మంత్రి లక్ష్మణ్ను దూషించడం సరికాదని, దీనిని తాము ఖండిస్తున్నామని ఆల్ ఇండియా అంబేద్కర్ యువజన సంఘం నాయకులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. దీనిపై సుమోటోగా కేసు స్వీకరించి అట్రాసిటీ కేసు నమోదు చేయాలని సంఘం నాయకులు ఎస్సీ, ఎస్టీ కమిషన్ ను కోరారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook