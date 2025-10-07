English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Ponnam Prabhakar: పొన్నం ప్రభాకర్‌పై అట్రాసిటీ కేసు..?.. జాతీయ ఎస్సీ, ఎస్టీ కమిషన్ లో ఫిర్యాదు.. కాంగ్రెస్‌లో మరో రచ్చ..

Ponnam prabhakar Vs Adluri Laxman: మంత్రిపొన్నం ప్రభాకర్ పై ఏకంగా ఆల్ ఇండియా అంబేద్కర్ యువజన సంఘం నేతలు జాతీయ ఎస్సీ, ఎస్టీ కమిషన్ కు ఫిర్యాదు చేశారు. ఆయనపై అట్రాసిటీ కేసు నమోదు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 7, 2025, 08:06 PM IST
  • కాంగ్రెస్ లో మరో రచ్చ..
  • ప్రభాకర్ ఘటనలో బిగ్ ట్విస్ట్..

Trending Photos

EPF Pension: పండగ ముందు గుడ్‌న్యూస్..నెలకు రూ.7,500 పెన్షన్..ఎప్పటి నుంచి అంటే?
7
EPFO Pension Hike
EPF Pension: పండగ ముందు గుడ్‌న్యూస్..నెలకు రూ.7,500 పెన్షన్..ఎప్పటి నుంచి అంటే?
Samantha: చైతూ, సమంత పచ్చటి కాపురంలో &#039;చిచ్చు పెట్టిన వ్యక్తి&#039;.. అతడెవరో తెలుసా?
5
samantha
Samantha: చైతూ, సమంత పచ్చటి కాపురంలో 'చిచ్చు పెట్టిన వ్యక్తి'.. అతడెవరో తెలుసా?
Central Govt Employees News: ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మరో సూపర్ గుడ్‌న్యూస్.. ఇక నో టెన్షన్
6
Central Government Employees
Central Govt Employees News: ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మరో సూపర్ గుడ్‌న్యూస్.. ఇక నో టెన్షన్
School Holiday 2025: విద్యార్థులు ఎగిరిగెంతేసే వార్త.. రేపు స్కూళ్లకు సెలవు..!
5
School Holiday tomorrow
School Holiday 2025: విద్యార్థులు ఎగిరిగెంతేసే వార్త.. రేపు స్కూళ్లకు సెలవు..!
Ponnam Prabhakar: పొన్నం ప్రభాకర్‌పై అట్రాసిటీ కేసు..?.. జాతీయ ఎస్సీ, ఎస్టీ కమిషన్ లో ఫిర్యాదు.. కాంగ్రెస్‌లో మరో రచ్చ..

Ponnam prabhakar Vs Adluri Laxman body shaming controversy: తెలంగాణలో మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ ఎపిసోడ్ ప్రస్తుతం కాంగ్రెస్ కు పెద్ద తలనొప్పిగా మారింది. దీనిపై ఇప్పటికే మంత్రి అడ్లూరీ లక్ష్మణ్‌ పొన్నం ప్రభాకర్ కు డెడ్ లైన్ విధించారు. అంతే కాకుండా రేపటి లోగా సారీ చెప్పకుంటే పరిణామాలు తీవ్రంగా ఉంటాయని హెచ్చరించారు.

Add Zee News as a Preferred Source

సోనియా గాంధీ, రాహుల్ గాంధీ, మల్లీ కర్జునఖర్గెలను నేరుగా కలుస్తానని కూడా అడ్లూరీ వ్యాఖ్యలు చేశాడు. ఈ క్రమంలో దీనిపై మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ మాట్లాడుతు.. అడ్లూరీ వ్యాఖ్యలకు స్పందించనని చెప్పారు. పీసీసీ చీఫ్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ కు అంతా చెప్పానని, ఆయన చెప్పినట్లు నడుచుకుంటానని చెప్పారు. ఇదిలా ఉండగా..

తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్‌పై ఎస్సీ, ఎస్టీ కమిషన్‌కు ఫిర్యాదు దాఖలైంది. మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్‌పై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారని, అందుకు ఆయనపై అట్రాసిటీ కేసు నమోదు చేసి తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆల్ ఇండియా అంబేద్కర్ యువజన సంఘం ఆధ్వర్యంలో మంగళవారం కమిషన్‌కు ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో కాంగ్రెస్ లో రచ్చమొదలైంది.

Read more: Adluri laxman Video: బిడ్డా.. నీకిదే లాస్ట్ చాన్స్.!. పొన్నం ప్రభాకర్‌కు ఇచ్చిపడేసిన మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్.. వీడియో వైరల్..

ఏకంగా సహచర మంత్రి అన్న కనీసం గౌరవంలేకుండా, మాదిగ సామాజిక వర్గానికి చెందిన మంత్రి లక్ష్మణ్‌ను దూషించడం సరికాదని, దీనిని తాము ఖండిస్తున్నామని ఆల్ ఇండియా అంబేద్కర్ యువజన సంఘం నాయకులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. దీనిపై సుమోటోగా కేసు స్వీకరించి అట్రాసిటీ కేసు నమోదు చేయాలని సంఘం నాయకులు ఎస్సీ, ఎస్టీ కమిషన్ ను కోరారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Ponnam PrabhakarAdluri laxmannational sc st commissionMinister Ponnam Prabhakarminister adluri laxman

Trending News