Khammam Rains: వరదలో మునిగిన ఖమ్మం జిల్లా.. అన్నీ ప్రాజెక్టులు ఫుల్‌, చెరువులకు జలకళ

Khammam Heavy Rains: భారీ వర్షాలతో తెలంగాణ గుమ్మం ఖమ్మం జిల్లా అతలాకుతలమవుతోంది. అటవీ జిల్లా కావడంతో ఖమ్మం ప్రాంతంలో నదులు, వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. జలాశయాలన్నీ నిండుకున్నాయి. వస్తున్న భారీ వరదతో ప్రాజెక్టులు ఉగ్రరూపం దాల్చుకున్నాయి. ఇక రోడ్లు, లోతట్టు ప్రాంతాలు మునిగిపోవడంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. వాహనదారులు, ప్రజలతోపాటు రైతులు వర్షంలో తడిసి ముద్దవుతున్నారు. ఖమ్మం జిల్లాలో వర్షాలతో పరిస్థితి ఎలా ఉందో తెలుసుకుందాం.
బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడన ప్రభావంతో ఖమ్మం జిల్లాలో వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. దీంతో పలు రిజర్వాయర్లు, చెరువులు అలుగుపారుతున్నాయి. వైరా, పాలేరు రిజర్వాయర్లు పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టానికి చేరి అలుగుపారుతున్నాయి. వర్షాలు ఆలస్యంగా వచ్చిన ప్రస్తుతం కురుస్తున్న వర్షాలతో లోటు వర్షపాతం తగ్గిందని రైతులు చెబుతున్నారు. మరో రెండు రోజుల పాటు వర్షాలు ఉన్న నేపాథ్యంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. జిల్లాలో వర్షం అప్డేట్ పై మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి యాకేష్ అందిస్తారు.
నిండుకున్న ప్రాజెక్టులు
ఖమ్మం జిల్లావ్యాప్తంగా రిజర్వాయర్లు పూర్తి స్థాయిలో నిండుకుని జలకళను సంతరించుకున్నాయి. చెరువులు నిండి అలుగులు పారుతున్నాయి. పాలేరు రిజర్వాయర్ నీటి మట్టం 23 అడుగులు కాగా పూర్తి స్థాయిలో నిండి అలుగు పారుతోంది. నాగార్జున సాగర్ నుంచి 3,442 క్యూసెక్కుల నీరు జలాశయానికి వస్తుండగా.. ఎగువన కురుస్తున్న వర్షాలకు 13,000 వేల క్యూసెక్కుల వరద వచ్చి చేరుతోంది. దీంతో అధికారులు రిజర్వాయర్ నుంచి ఔట్ ఫాల్ గేట్ల ద్వారా వరద నీటిని పాలేరు యేటిలోకి విడుదల చేస్తున్నారు. పాలేరు రిజర్వాయర్కు ఇంకా వరదనీరు వచ్చే అవకాశం ఉందని ఇరిగేషన్ అధికారులు చెబుతున్నారు.
చెరువులకు జలకళ
ఖమ్మం జిల్లా వ్యాప్తంగా ఎనభై శాతం చెరువులు నిండాయని ఎస్ఈ వెంకటేశ్వర్లు తెలిపారు. ఎక్కడ అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా ముందు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకున్నామని.. ప్రజలు జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచించారు. సాగర్ ఎడమ కాలువకు 2,030 క్యూసెక్కులతో పాటు తాగునీటి అవసరాలకు మిషన్ భగీరథ ద్వారా135 క్యూసెక్కుల నీటిని విడుదల చేస్తున్నట్లు ఎస్ఈ వెల్లడించారు.
