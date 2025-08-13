English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Khammam Rains: వరదలో మునిగిన ఖమ్మం జిల్లా.. అన్నీ ప్రాజెక్టులు ఫుల్‌, చెరువులకు జలకళ

Khammam District Filled With Flood In A Head Of Heavy Rains: వర్షాకాలంలో వరుణుడు ప్రతాపం చూపిస్తున్నాడు. వారం రోజులుగా భారీ వర్షాలు కురుస్తుండడంతో తెలంగాణ గుమ్మంగా ఉన్న ఖమ్మం జిల్లా వరదలో చిక్కుకుంది. ఈ జిల్లాలో వర్షంతో పరిస్థితి ఎలా ఉందో తెలుసుకుందాం.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Aug 13, 2025, 07:48 PM IST

Trending Photos

Best OTT Recharge Plans: బంపర్ గుడ్‌న్యూస్.. ఫ్రీగా అమెజాన్ ప్రైమ్, నెట్‌ఫ్లిక్స్, హాట్‌స్టార్ సబ్‌స్క్రిప్షన్ కావాలా..!
5
Recharge Plans
Best OTT Recharge Plans: బంపర్ గుడ్‌న్యూస్.. ఫ్రీగా అమెజాన్ ప్రైమ్, నెట్‌ఫ్లిక్స్, హాట్‌స్టార్ సబ్‌స్క్రిప్షన్ కావాలా..!
Bank Holiday: రేపు అన్నీ బ్యాంకులకు సెలవు.. ఎందుకు? ఎక్కడ తెలుసా?
5
Tomorrow Holiday
Bank Holiday: రేపు అన్నీ బ్యాంకులకు సెలవు.. ఎందుకు? ఎక్కడ తెలుసా?
EPFO Update: ప్రైవేట్ ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. పీఎఫ్ డబ్బులు ఇక నుంచి ఏటీఎం నుంచి తీసుకునే ఛాన్స్.. ప్రాసెస్ ఇదే..!!
5
EPFO update
EPFO Update: ప్రైవేట్ ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. పీఎఫ్ డబ్బులు ఇక నుంచి ఏటీఎం నుంచి తీసుకునే ఛాన్స్.. ప్రాసెస్ ఇదే..!!
Ella D Verma: ఈ బ్యూటీ షేపులు చూస్తే అదిరిపోతారు..అమ్మాయిగా మారిన స్టార్ క్రికెటర్ కొడుకు..
6
Ella D Verma
Ella D Verma: ఈ బ్యూటీ షేపులు చూస్తే అదిరిపోతారు..అమ్మాయిగా మారిన స్టార్ క్రికెటర్ కొడుకు..
Khammam Rains: వరదలో మునిగిన ఖమ్మం జిల్లా.. అన్నీ ప్రాజెక్టులు ఫుల్‌, చెరువులకు జలకళ

Khammam Heavy Rains: భారీ వర్షాలతో తెలంగాణ గుమ్మం ఖమ్మం జిల్లా అతలాకుతలమవుతోంది. అటవీ జిల్లా కావడంతో ఖమ్మం ప్రాంతంలో నదులు, వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. జలాశయాలన్నీ నిండుకున్నాయి. వస్తున్న భారీ వరదతో ప్రాజెక్టులు ఉగ్రరూపం దాల్చుకున్నాయి. ఇక రోడ్లు, లోతట్టు ప్రాంతాలు మునిగిపోవడంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. వాహనదారులు, ప్రజలతోపాటు రైతులు వర్షంలో తడిసి ముద్దవుతున్నారు. ఖమ్మం జిల్లాలో వర్షాలతో పరిస్థితి ఎలా ఉందో తెలుసుకుందాం.

Also Read: MLC Cancel: ఎమ్మెల్సీ పదవుల రద్దు బీజేపీ, కాంగ్రెస్‌ పార్టీలకు చెంపపెట్టు: కేటీఆర్‌

బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడన ప్రభావంతో ఖమ్మం జిల్లాలో వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. దీంతో పలు రిజర్వాయర్లు, చెరువులు అలుగుపారుతున్నాయి. వైరా, పాలేరు రిజర్వాయర్లు పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టానికి చేరి అలుగుపారుతున్నాయి. వర్షాలు ఆలస్యంగా వచ్చిన ప్రస్తుతం కురుస్తున్న వర్షాలతో లోటు వర్షపాతం తగ్గిందని రైతులు చెబుతున్నారు. మరో రెండు రోజుల పాటు వర్షాలు ఉన్న నేపాథ్యంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. జిల్లాలో వర్షం అప్డేట్ పై మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి యాకేష్ అందిస్తారు.

Also Read: Telangana MLC: సుప్రీంకోర్టు సంచలన తీర్పు.. కోదండ రామ్‌ ఎమ్మెల్సీ పదవి రద్దు

నిండుకున్న ప్రాజెక్టులు
ఖమ్మం జిల్లావ్యాప్తంగా రిజర్వాయర్లు పూర్తి స్థాయిలో నిండుకుని జలకళను సంతరించుకున్నాయి. చెరువులు నిండి అలుగులు పారుతున్నాయి. పాలేరు రిజర్వాయర్ నీటి మట్టం 23 అడుగులు కాగా పూర్తి స్థాయిలో నిండి అలుగు పారుతోంది. నాగార్జున సాగర్ నుంచి 3,442 క్యూసెక్కుల నీరు జలాశయానికి వస్తుండగా.. ఎగువన కురుస్తున్న వర్షాలకు 13,000 వేల క్యూసెక్కుల వరద వచ్చి చేరుతోంది. దీంతో అధికారులు రిజర్వాయర్ నుంచి ఔట్ ఫాల్ గేట్ల ద్వారా వరద నీటిని పాలేరు యేటిలోకి విడుదల చేస్తున్నారు. పాలేరు రిజర్వాయర్‌కు ఇంకా వరదనీరు వచ్చే అవకాశం ఉందని ఇరిగేషన్ అధికారులు చెబుతున్నారు.

Also Read: KTR Call: వర్షాలపై రంగంలోకి గులాబీ దళం.. పార్టీ కార్యకర్తలకు కేటీఆర్ పిలుపు

చెరువులకు జలకళ
ఖమ్మం జిల్లా వ్యాప్తంగా ఎనభై శాతం చెరువులు నిండాయని ఎస్ఈ వెంకటేశ్వర్లు తెలిపారు. ఎక్కడ అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా ముందు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకున్నామని.. ప్రజలు జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచించారు. సాగర్ ఎడమ కాలువకు 2,030 క్యూసెక్కులతో పాటు తాగునీటి అవసరాలకు మిషన్ భగీరథ ద్వారా135 క్యూసెక్కుల నీటిని విడుదల చేస్తున్నట్లు ఎస్‌ఈ వెల్లడించారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Heavy RainsWater ProjectsFull With FloodKhammam DistrictPaleru Reservoir

Trending News