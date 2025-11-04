English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Schools Holiday: రేపు స్కూళ్లతోపాటు ఉద్యోగులకు సెలవు.. ఎందుకు? ఎక్కడో తెలుసా?

Schools Holiday: రేపు స్కూళ్లతోపాటు ఉద్యోగులకు సెలవు.. ఎందుకు? ఎక్కడో తెలుసా?

All Schools Banks And Govt Offices Holiday For Tomorrow On November 5th: క్యాలెండర్‌లో కొత్త నెల వచ్చిన తొలి వారంలోనే విద్యార్థులు, విద్యార్థులకు సెలవు వచ్చేసింది. రేపు అన్నీ స్కూళ్లు, కార్యాలయాలకు సెలవు లభించింది. ఎందుకు..? ఎక్కడ..? సెలవు అనే వివరాలు తెలుసుకుందాం!

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Nov 4, 2025, 10:51 PM IST

Schools Holiday: రేపు స్కూళ్లతోపాటు ఉద్యోగులకు సెలవు.. ఎందుకు? ఎక్కడో తెలుసా?

omorrow Schools Holiday: సంవత్సరం ముగుస్తోంది.. నెలలు రోజుల్లా గడిచిపోతున్నాయి. క్యాలెండర్‌లో ఆఖరి రెండో నెల గడుస్తోంది. 2025కు కొన్ని వారాల్లో బాధతో వీడ్కోలు పలకాల్సి వస్తోంది. ఎందుకంటే ఈ సంవత్సరంలో ఎప్పుడూ రానన్ని సెలవులు వచ్చాయి. ఒక్క విద్యార్థులకే కాకుండా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, బ్యాంకు ఉద్యోగులు అందరికీ భారీగా సెలవులు రావడంతో అందరూ ఎంజాయ్‌ చేశారు. వాటిలో అక్టోబర్‌ నెలలో ఊహించని సెలవులు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నెల మారి నవంబర్‌ వచ్చాక తొలి వారంలోనే సెలవు లభించింది.

Also Read: Groom Rules: తాళి కట్టకముందే వధువుకు పెళ్లి కొడుకు షాకింగ్‌ రూల్స్‌.. అమ్మాయిలు జర భద్రం!

రేపు అన్నీ స్కూళ్లు, కాలేజ్‌లతోపాటు బ్యాంకులు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు సెలవు వచ్చింది. దేశవ్యాప్తంగా.. తెలంగాణలో కూడా సెలవులు ఉన్నాయి. అయితే తెలంగాణతోపాటు అన్ని రాష్ట్రాల్లో దాదాపుగా స్కూళ్లు, కళాశాలలు, బ్యాంకులు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సెలవు లభించింది. అయితే ఒక్క ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో మాత్రం ఐచ్చిక సెలవు ఇచ్చారు. అంటే స్థానిక అధికారులు, పాఠశాల యాజమాన్యం సెలవు ఇచ్చుకోవచ్చు.. లేదంటే కొనసాగించవచ్చు. అంటే ఆప్షనల్ హలీడే ఇచ్చారు. ఇంతకీ ఎందుకు సెలవు ఇచ్చారో తెలుసా..?

Also Read: KTR: జూబ్లీహిల్స్‌లో రేవంత్‌ రెడ్డి కుర్చీ మడతపెట్టి ఇవ్వాలి: కేటీఆర్‌ సంచలనం

రేపు అంటే నవంబర్‌ 5వ తేదీన హిందూవులతోపాటు సిక్కులకు అతి పెద్ద పండుగ. శివుడికి ఇష్టమైన కార్తీకమాసంలో పౌర్ణమికి అత్యంత ప్రాధాన్యం ఉంది. ఈ కారణంగా దేశంలోని చాలా రాష్ట్రాల్లో సెలవు ఇచ్చారు. ఇది ఒక్క కారణమే కాదు సిక్కులకు ఆరాధ్య దైవం గురునానక్‌ జయంతి కూడా. దేశంలోని అన్ని బ్యాంకులకు గురునానక్‌ జయంతి సందర్భంగా సెలవు ఇచ్చారు. పంజాబ్‌, ఢిల్లీతోపాటు పలు రాష్ట్రాల్లో నవంబర్‌ 5వ తేదీన పబ్లిక్‌ హలీడేగా ప్రకటిస్తారు. ఈ రెండు పర్వదినాలు ఉండడంతో తెలంగాణతోపాటు దేశంలోని పలు రాష్ట్రాల్లో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, విద్యార్థులు, బ్యాంకు ఉద్యోగులకు సెలవు లభించింది. కొన్ని రాష్ట్రాల్లో 6వ తేదీన కూడా సెలవు ఉంది. ఈ సెలవులు ముగిశాయో లేదో రెండో శనివారం, ఆదివారాలు కూడా కలిసి రావడంతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, బ్యాంకు ఉద్యోగులకు భారీగా సెలవులు వచ్చాయి.

Also Read: BRS Party: రేవంత్‌ రెడ్డికి భారీ షాక్‌.. బీఆర్‌ఎస్‌లోకి పెద్ద శ్రీశైలం యాదవ్ కుమారుడు

మరి ఈ సెలవులతో విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు పండుగ చేసుకోవచ్చు. ఈ విషయాన్ని విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు, కుటుంబసభ్యులు గమనించాలి. అయితే అక్టోబర్‌లో వచ్చిన భారీ సెలవులతో విద్యార్థుల చదువు పాడవుతుందని భావిస్తే రేపు మీ పిల్లలను ఇంట్లోనే ఉంచి చదివించుకుంటే మంచిది. రాబోయే పరీక్ష కాలం కావడంతో మీ పిల్లలను సన్నద్ధం చేయాలి. చదువులో మీ పిల్లలు రాణించాలని జీ తెలుగు న్యూస్‌ ఆకాంక్షిస్తోంది.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Employees HolidayKarthika PournamiTomorrow HolidayGuru Nanak JayantiSchools

