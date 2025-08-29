English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Assembly Session: రేపటి నుంచి అసెంబ్లీ.. బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీతో కాంగ్రెస్‌కు ముచ్చెమటలు?

All Set For Tomorrow Starts Telangana Assembly Session And Council: రాజకీయ పరిణామాలు వేగంగా మారుతున్న క్రమంలో రేపటి నుంచి ప్రారంభం కానున్న తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలు ఉత్కంఠ నెలకొన్నాయి. బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీతో కాంగ్రెస్‌కు ముచ్చెమటలు పట్టే అవకాశం ఉంది. సమావేశాల ఏర్పాట్లు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Aug 29, 2025, 03:37 PM IST

Assembly Session: రేపటి నుంచి అసెంబ్లీ.. బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీతో కాంగ్రెస్‌కు ముచ్చెమటలు?

BRS Party vs Congress: వర్షాకాల అసెంబ్లీ సమావేశాలు తెలంగాణలో రేపటి నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. శాసనసభ, శాసనమండలి సమావేశాలు ప్రారంభం కానుండడంతో ఉభయ సభల అధిపతులు శుక్రవారం సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. నిర్వహణ, వసతులు, భద్రతా ఏర్పాట్లపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉన్నతాధికారులు, పోలీసు శాఖ ఉన్నతాధికారులతో స్పీకర్ ఛాంబర్‌లో సమావేశం జరిగింది. ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి రామకృష్ణారావు, జీఏడీ కార్యదర్శి రఘనంందన్ రావు, అడిషనల్ సెక్రటరీ (ఫైనాన్స్) రాయ రవి, డైరెక్టర్ (ప్రోటోకాల్)- శివలింగయ్య, హోం శాఖ స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ- రవి గుప్తా, రాష్ట్ర డీజీపీ డాక్టర్ జితేందర్, నగర కమిషనర్లు సుధీర్ బాబు, అవినాష్ మహంతి తదితరులతో సభాపతులు చర్చించారు.

సమావేశంలో స్పీకర్ మాట్లాడుతూ... 'రేపటి నుంచి ప్రారంభమయ్యే శాసనసభ, శాసనమండలి సమావేశాలు సజావుగా జరగడానికి సహకరించాలి. గౌరవ సభ్యులు అడిగిన సమాచారాన్ని సాధ్యమైనంత త్వరగా అందించాలి. శాఖలకు సంబంధించిన చర్చ జరుగుతున్నప్పుడు సంబంధిత శాఖల అధికారులు అందుబాటులో ఉంటూ మంత్రులు, సభ్యులకు సమాచారం అందిస్తూ సహకరించాలి' అని విజ్ఞప్తి చేశారు. శాసనసభ, శాసనమండలి సమావేశాలు ఇబ్బందులు లేకుండా సజావుగా జరగడానికి పోలీసు శాఖ చర్యలు  తీసుకోవాలని కోరారు.

వినాయక చవితి ఉత్సవాలు, నిమజ్జనం జరుగుతుండడంతో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని చెప్పారు. భారీ వర్షాలతో పలుచోట్ల రోడ్లు దెబ్బతినడంతో ట్రాఫిక్ అధికారులు సమన్వయం చేసుకుని గౌరవ సభ్యులు సరైన సమయానికి సభకు చేరుకునేలా చేయాలని కోరారు. సభ జరుగుతున్న సమయంలో ధర్నాలు, ఆందోళనలు జరగకుండా ముందస్తుగా సమాచారం అందుకుని అడ్డుకోవాలని.. తద్వారా సమావేశాలు సజావుగా జరుగుతాయని స్పీకర్‌ గడ్డం ప్రసాద్‌ కుమార్‌ సూచించారు.
 

శాసనమండలి చైర్మన్ మాట్లాడుతూ.. 'శాసన మండలి సమావేశాలు విజయవంతంగా నిర్వహించేందుకు అన్ని శాఖల అధికారులు సమిష్టిగా పని చేయాలి. అవసరమైన నోడల్ అధికారులను, లైజనింగ్ ఆఫీసర్లను నియమించాలి. పెండింగ్‌లో ఉన్న ప్రశ్నలకు వెంటనే సమాధానాలు పంపించాలి' అని ఆదేశించారు. సభ సజావుగా జరగడానికి ప్రభుత్వం నుంచి పూర్తి సహకారం అందిస్తామని ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి హామీ ఇచ్చారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Telangana Assembly sessionTelangana legislative councilCongress Party Failuresbrs partyCongress Failed Telangana

