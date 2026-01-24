English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
All Set To Municipal Elections BRS Party Appoints Incharges And Coordinators: తెలంగాణలో ఫుల్‌ జోష్‌లో ఉన్న బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ మునిసిపల్ ఎన్నికలకు సిద్ధమైంది. సర్పంచ్‌ ఎన్నికల ఉత్సాహంతో మునిసిపల్‌ ఎన్నికలకు సంబంధించి కీలక ప్రక్రియను పూర్తి చేసింది. మున్సిపాలిటీలు, కార్పొరేషన్‌లకు బాధ్యులను గులాబీ పార్టీ నియమించింది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Jan 24, 2026, 09:33 PM IST

BRS Party Ready For Battle: పంచాయతీ ఎన్నికల్లో అత్యధిక స్థానాలు దక్కించుకున్ని ఫుల్‌ జోష్‌లో ఉన్న బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ మున్సిపల్‌ ఎన్నికలకు సిద్ధమైంది. మున్సిపల్‌ ఎన్నికలకు సంబంధించి ఇప్పటికే సమీక్ష సమావేశాలు నిర్వహించి పార్టీ శ్రేణులకు దిశానిర్దేశం చేసిన గులాబీ పార్టీ ఈ క్రమంలోనే ఇన్‌చార్జ్‌లను నియమించింది. మున్సిపాలిటీలు, కార్పొరేషన్‌లకు ఇన్‌చార్జ్‌లు, సమన్వయకర్తలను బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ నియమిస్తూ ప్రకటన విడుదల చేసింది. దీనికి సంబంధించి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Also Read: Janasena Party: తెలంగాణలో సంచలన పరిణామం.. సినీ నటుడు ఆర్‌కే సాగర్‌ కీలక ప్రకటన

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో త్వరలో జరగనున్న మున్సిపల్ ఎన్నికల కోసం భారత రాష్ట్ర సమితి కోసం అన్ని మున్సిపాలిటీలు, కార్పొరేషన్ల వారీగా ప్రత్యేక సమన్వయకర్తలను ఆ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్‌ నియమిస్తూ ప్రకటన విడుదల చేశారు. మొత్తం 122 మున్సిపాలిటీలు, 6 కార్పొరేషన్లకు సమన్వయకర్తలను ప్రకటించారు. ప్రతి మున్సిపాలిటీకి ఒక సీనియర్ నాయకుడిని ఎన్నికల ఇంచార్జిగా బాధ్యతలు అప్పగించారు. క్షేత్రస్థాయిలో పార్టీ శ్రేణులను సమన్వయం చేయడం, స్థానిక పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఎన్నికల వ్యూహాలను రూపొందించడం ఈ సమన్వయకర్తల ప్రధాన బాధ్యతగా అని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ తెలిపింది.

Also Read: Govt Employees: ఉద్యోగులకు ఏపీ ప్రభుత్వం తీపి కబురు.. ఉత్తర్వులు జారీ!

మున్సిపల్‌, మున్సిపల్‌ కార్పొరేషన్‌ ఎన్నికల ప్రక్రియ ప్రారంభం నుంచి ముగిసే వరకు ఇన్‌చార్జ్‌లు నిరంతరం ఆయా మున్సిపాలిటీల్లో అందుబాటులో ఉంటారని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వెల్లడించింది. మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో అత్యంత కీలకమైన అభ్యర్థుల ఎంపిక ప్రక్రియలో సమన్వయకర్తలు కీలక పాత్ర పోషిస్తారని.. స్థానిక నాయకత్వంతో చర్చించి, గెలుపు గుర్రాలను గుర్తించి, నివేదికలను ఎప్పటికప్పుడు పార్టీ అధిష్టానానికి సమర్పించాలని కేటీఆర్‌ ఆదేశించారు. పార్టీ రూపొందించిన ప్రచార కార్యక్రమాలను ప్రజల్లోకి సమర్థవంతంగా తీసుకెళ్లడం, బూత్ స్థాయి ఏజెంట్లను సమన్వయం చేయడం వంటి అంశాలను ఇన్‌చార్జ్‌లు పర్యవేక్షిస్తారు. మున్సిపల్‌ ఎన్నికల సరళిని, గ్రౌండ్ రిపోర్టులను ఎప్పటికప్పుడు పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయం తెలంగాణ భవన్‌కు, వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్‌కు నివేదించేలా బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ ప్రత్యేక వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసింది. పార్టీ తరపున నియమించిన మున్సిపల్ ఎన్నికల సమన్వయకర్తల పూర్తి జాబితాను విడుదల చేసి.. ప్రజల మద్దతుతో మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ గెలుపే లక్ష్యంగా పార్టీ శ్రేణులు పనిచేయాలని కేటీఆర్ పిలుపునిచ్చారు.

Also Read: KTR Press Meet: ఫోన్‌ ట్యాపింగ్‌ విచారణ తర్వాత కేటీఆర్‌ సంచలన వ్యాఖ్యలు

