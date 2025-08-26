English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Local Body Elections: తెలంగాణ స్థానిక ఎన్నికలకు సర్వం సిద్ధం.. ఈసీ కీలక ఆదేశం

Election Commission Key Orders On Telangana Local Body Elections: ఎప్పుడో నిర్వహించాల్సిన స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు నిర్వహించడంపై కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం భయం పడుతోంది. న్యాయస్థానం కల్పించుకోవడంతో ఎన్నికల ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. ఈ క్రమంలోనే ఎన్నికల సంఘం కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Aug 26, 2025, 06:26 PM IST

Election Commission: తెలంగాణలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు ఎప్పుడో జరగాల్సి ఉంది. కానీ ప్రజా వ్యతిరేకత.. ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చకపోవడంతో కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం ఎన్నికలు నిర్వహించేందుకు భయపడుతోంది. ఎన్నికలకు జంకుతుండడంతో ప్రస్తుతం పంచాయతీల్లో ప్రత్యేక అధికారుల పరిపాలన సాగుతోంది. కొన్ని నెలలుగా పంచాయతీల్లో పాలన కుంటుపడడం.. పంచాయతీలు అభివృద్ధి నోచుకోకపోవడంతో గ్రామస్తులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. కాలయాపన చేస్తుండడంతో న్యాయస్థానాలు రంగంలోకి దిగడంతోపాటు ఆల్టిమేటం జారీ చేయడంతో ఇక విధిలేక నిర్వహించాల్సి వస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. ఈ సందర్బంగా ఎన్నికల సంఘం కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలపై కసరత్తు ప్రారంభించిన ఎన్నికల సంఘం ఈ సందర్భంగా ఓటర్‌ జాబితాపై ఓ ప్రకటన చేసింది. గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల నిర్వహణకు పోలింగ్ కేంద్రాలు, తుది ఓటర్ల జాబితా విడుదలకు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఓటర్ల డ్రాఫ్ట్‌ రూపకల్పనతోపాటు తుది ఓటర్ల జాబితా విడుదల ఇలా మొత్తం ప్రక్రియకు ఎన్నికల సంఘం షెడ్యూల్‌ విడుదల చేసింది.

తేదీలు                కార్యాచరణ
28 ఆగస్టు           డ్రాఫ్ట్‌ రూపకల్పన
29 ఆగస్టు            జిల్లా స్థాయిలో రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులతో ఎన్నికల అధికారుల సమావేశం
30 ఆగస్టు            మండల స్థాయిలో రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులతో ఎంపీడీఓల సమావేశం
28 ఆగస్టు            నుంచి 30 ఆగస్టు వరకు గ్రామీణ అసెంబ్లీ ఓటర్లు, వార్డుల వారీగా ఓటర్ల రీఅరెంజ్‌మెంట్‌ చేయడం.
31 ఆగస్టు            జిల్లా పంచాయతీ అధికారి అభ్యంతరాలు
2 సెప్టెంబర్‌         గ్రామ పంచాయతీ ఓటర్ల తుది జాబితాల విడుదల

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

local body ElectionsTelangana local body electionsElection Commission of Indiavoter listTelangana Elections

