Revanth Reddy Resign: కుంభకోణాలపై సీఎం పదవికి రేవంత్‌ రెడ్డి రాజీనామా చేయాలి: బీజేపీ

Ministers Tenders Dispute: 'రాష్ట్రంలో రేవంత్ రెడ్డి, మంత్రులకు, అధికారులకు వాటాల పంపకం కుదరడం లేదు. అందుకే తుపాకులు పెట్టీ డీల్ చేస్తున్నారు. సుమంత్ను ఎందుకు అరెస్ట్ చేయలేదు? దేనికోసం ఆయన అరెస్ట్ ను అవుతున్నారు?' అని రేవంత్ రెడ్డిని బీజేపీ శాసనసభా పక్ష నేత ఏలేటి మహేశ్వర రెడ్డి ప్రశ్నించారు. మంత్రి ఇంటికి పోలీసులు సుమంత్ను అరెస్ట్ చేసేందుకు వెళ్లినప్పుడు అడ్డుకున్న వారిపై పోలీసులు కేసులు పెట్టరా? అని నిలదీశారు. ఓఎస్డీ సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ యజమానిని బెదిరిస్తే ఎందుకు అరెస్ట్ చేయడం లేదని సందేహం వ్యక్తం చేశారు.
Also Read: KCR: జూబ్లీహిల్స్లో రౌడీ షీటర్ను ఓడించాలి.. మాగంటి సునీతను గెలిపించాలి: కేసీఆర్ దిశానిర్దేశం
రేవంత్ రెడ్డి, మంత్రులకు మధ్య జరుగుతున్న కుంభకోణాలు, వాటాల పంపిణీపై హైదరాబాద్లో బీజేపీ ఎమ్మెల్యే ఏలేటి మహేశ్వర రెడ్డి స్పందించారు. 'రేవంత్ రెడ్డి, మంత్రి కలిసి మాట్లాడుకుంటే కేసులు మాఫీ చేస్తారా? ఇదేనా మీ సంస్కృతి?' అని ప్రశ్నించారు. రేవంత్ రెడ్డి, జూపల్లి కృష్ణారావుకి విబేధాలు వచ్చాయి. వీరి ఇద్దరి ఆధిపత్య పోరుతో అధికారి రాజీనామా చేశారు. ఐఏఎస్ రాజీనామాపై సిట్ ఏర్పాటు చేయాలి' అని ఏలేటి మహేశ్వర రెడ్డి డిమాండ్ చేశారు.
Also Read: Harish Rao: అశోక్ నగర్, దిల్సుఖ్నగర్కు వస్తే రేవంత్ రెడ్డి బట్టలు విప్పడం ఖాయం
'వాటాల కోసం రేవంత్ రెడ్డి, మంత్రులకు విబేధాలు వస్తున్నాయి. వాటాల పంపకం కోసమే మంత్రివర్గ సమావేశం నిర్వహిస్తున్నారు. ఒక్కొక్కరుగా మంత్రులు బలి పశువులు అవుతున్నారు. ఓఎస్డీ వాడిన తుపాకీ ఎక్కడిది? దానికి లైసెన్స్ ఉందా?' అని ఏలేటి మహేశ్వర రెడ్డి నిలదీశారు. విద్యాశాఖ, హోంమంత్రి లేక రాష్ట్రం అధోగతి పాలు అవుతోందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. హోంమంత్రిని నియమించుకోలేని దుస్థితిలో పాలన నడుస్తోందని మండిపడ్డారు.
Also Read: Konda Surekha: టెండర్ల వివాదంలో కొండా సురేఖ యూటర్న్.. రేవంత్ రెడ్డికి క్షమాపణ
'ఫీజు రీయింబర్స్ రాక విద్యార్థులకు నాణ్యమైన విద్య అందడం లేదు. రాష్ట్రంలో శాంతిభద్రతలు పూర్తిగా గతి తప్పాయి' అని ఏలేటి మహేశ్వర రెడ్డి ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. డెక్కన్ సిమెంట్లో ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి బయటికి వచ్చిందని.. ఆయన ఎందుకు మాట్లాడటం లేదు? అని ప్రశ్నించారు. కొండ సుస్మిత వ్యాఖ్యలు వాస్తవమేనని ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి అనుకుంటున్నారా అని సందేహం వ్యక్తం చేశారు. వీటన్నింటికి నైతిక బాధ్యత వహించి రేవంత్ రెడ్డి రాజీనామా చేయాలని ఏలేటి మహేశ్వర రెడ్డి డిమాండ్ చేశారు. 'తెలంగాణలో లా ఆర్డర్ గతి తప్పింది. ప్రభుత్వం పూర్తిగా అవినీతిలో కూరుకుపోయింది. కేబినెట్ మినిస్టర్ అంత వాటాల గురించి ఆలోచిస్తున్నారు. మంత్రివర్గంలో ప్రజల సమస్యలు చర్చించడం లేదు' అని బీజేపీ శాసనసభా పక్ష నేత ఏలేటి మహేశ్వర రెడ్డి విమర్శించారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి