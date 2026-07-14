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సింగరేణికి తాడిచెర్ల బొగ్గు బ్లాకు కేటాయింపు.. చక్రం తిప్పిన కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి..

Tadicherla Coal Block:  తెలంగాణ నల్లబంగారం సింగరేణి కాలరీస్ అభివృద్ధికి కేంద్ర బొగ్గు, గనులశాఖ మంత్రి కిషన్ రెడ్డి పెద్దపీటవేశారు. సింగరేణి సంస్థకు వెన్నుదన్నుగా తాడిచర్ల-2  బొగ్గు బ్లాక్‌ను కేటాయింపుపై కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. వేలం నిర్వహించడానికి బదులుగా ఈ బొగ్గు బ్లాక్‌ను నేరుగా సింగరేణి కాలరీస్ కు కేటాయించడం వల్ల, వేలం ప్రీమియం చెల్లింపుల రూపంలో సంస్థకు సుమారు  2,550 కోట్లు ఆదా అవుతాయని సింగరేణి అధికారులు అంచనా వేశారు. సింగరేణీ కాలరీస్ కోసం తాడిచెర్ల బొగ్గుబ్లాకును కేటాయించడంలో కీలక పాత్ర పోషించారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 14, 2026, 12:00 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 12:00 AM IST
సింగరేణికి తాడిచెర్ల బొగ్గు బ్లాకు కేటాయింపు.. చక్రం తిప్పిన కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి..
Image Credit: Coal Block (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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సింగరేణికి తాడిచెర్ల బొగ్గు బ్లాకు కేటాయింపు.. చక్రం తిప్పిన కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి..
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