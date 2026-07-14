/ సింగరేణికి తాడిచెర్ల బొగ్గు బ్లాకు కేటాయింపు.. చక్రం తిప్పిన కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి..

Singareni Allocation of Tadicherla: సింగరేణి సంస్థ మనుగడ, అభివృద్ధి కోసం కేంద్ర,రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రతినిధులు చేసిన కృషి ఫలించింది. సింగరేణి గనుల ఆర్థిక అభివృద్ధికి ఈ ప్రక్రియ దోహదపడుతుందని సర్వత్రా అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది. అధికారుల అభిప్రాయాలను తీసుకున్న మంత్రి కిషన్ రెడ్డి ప్రతిపాదనలను ప్రధాన మంత్రి నరేంద్రమోడీ దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. తాడిచెర్ల బొగ్గు బ్లాకును కేటాయిస్తే సింగరేణి ఆర్థిక పరిస్థితి బలోపేతం కావడంతోపాటు నిరుద్యోగ యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు మెరుగు పడుతాయని ప్రధాని నరేంద్రమోడీకి వివరించారు. ఈ ప్రతిపాదనలపై ప్రధాని నరేంద్రమోడీ ఆమోదం తెలిపారు. అధికార యంత్రాంగం సానుకూలంగా వ్యవహరించి సముచిత నిర్ణయం తీసుకుంటుందని కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి విశ్వాసం వ్యక్తంచేశారు.
వేలం లేకుండా కేటాయింపులో కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి చాణక్యం..
తాడిచెర్ల బొగ్గు బ్లాకును సింగరేణికి కేటాయింపు నిర్ణయం పట్ల తెలంగాణ ఉప ముఖ్యమంత్రి, ఇంధన శాఖ మంత్రి భట్టి విక్రమార్క మల్లు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. గత రెండేళ్లుగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డితో కలిసి కేంద్రంపై తెచ్చిన ఒత్తిడి వల్లే ఈ విజయం సాధ్యమైందని ఆయన తెలిపారు. ఈ బ్లాక్ కేటాయింపును అంగీకరించిన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీకి, కేంద్ర బొగ్గు , గనుల శాఖ మంత్రి జి. కిషన్ రెడ్డికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున ఆయన ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలిపారు.
తాడిచెర్ల-2 బ్లాక్లో 182 మిలియన్ టన్నుల బొగ్గు నిల్వలు..
తాడిచెర్ల-2 బ్లాక్లో సుమారు 182 మిలియన్ టన్నుల బొగ్గు నిల్వలు ఉన్నాయి. ఇక్కడ 40 నుండి 50 ఏళ్లపాటు ఏకదాటిగా గనుల తవ్వకం కార్యకలాపాలు కొనసాగించే అవకాశాలున్నాయి. తాడిచెర్ల రెండో గని నుండి యేడాదికి సుమారు 6 మిలియన్ టన్నుల బొగ్గు ఉత్పత్తి అవుతుందని అధికారులు అంచనా వేశారు.
తాడిచెర్ల బొగ్గు బ్లాకుతో రూ.64వేల కోట్ల రాబడి అంచనా..
తెలంగాణకు దీర్ఘకాలిక ఇంధన భద్రతను కల్పించడం లక్ష్యంగా, సాధారణ వేలం ప్రక్రియను పక్కనపెట్టి బొగ్గు బ్లాకు కేటాయింపు చేశారు. దీంతో 64వేల కోట్ల రూపాయలకు పైగా ఆదాయం సమకూరే అవకాశం ఉందని కిషన్ రెడ్డి అభిప్రాయపడ్డారు. రాయల్టీలు, ఇతర ఆదాయ వనరుల ద్వారా తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి దాదాపు 16వేల కోట్ల రూపాయలు లభించవచ్చన్నారు.
తెలంగాణలో సింగరేణి సంస్థ 39 గనులను నిర్వహిస్తోంది. ఈ సంస్థలో సుమారు 41వేల మంది శాశ్వత ఉద్యోగులు, 31వేల మంది కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులు పనిచేస్తున్నారు. తాడిచెర్ల రెండో బొగ్గు బ్లాకుతో ఉత్పత్తి పెరగడంతో పాటు, సంస్థ ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుందని మంత్రి కిషన్ రెడ్డి అభిప్రాయ పడ్డారు. సింగరేణి బొగ్గు తవ్వకాలు మొదలైతే కొత్తగా యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు ఉంటాయన్నారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా దాదాపు 1,200 అదనపు ఉద్యోగాలు లభిస్తాయని అంచనా వేశారు.
(రచయత.. మునిరాజ్ జీ న్యూస్ డెస్క్)
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