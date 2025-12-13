English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Allu Arjun kids Video: లియోనల్ మెస్సీని చూసేందుకు వచ్చిన అల్లు అర్జున్ పిల్లలు.. వీడియో వైరల్..

Allu Arjun kids Video: లియోనల్ మెస్సీని చూసేందుకు వచ్చిన అల్లు అర్జున్ పిల్లలు.. వీడియో వైరల్..

Lionel messi vs cm revanth reddy football match:ఉప్పల్ స్టేడియంలో అల్లు అర్జున్ పిల్లలు సందడి చేశారు. అల్లు అయాన్, అర్హాలు ప్రత్యేకంగా తమ ఫెవరెట్ ఫుట్ బాల్ ప్లేయర్ మెస్సీ మ్యాచ్  ను చూసేందుకు వచ్చారు.   

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 13, 2025, 09:51 PM IST
  • ఉప్పల్ లో అల్లు అయాన్, అర్హా..
  • సందడిగా సాగిన మెస్సీ మ్యాచ్..

Trending Photos

Divi Vadthya bikini photos: బికీనీలో సెగలు రాజేస్తున్న దివీ వాద్య.. రేట్ ఎంత అంటూ నెటిజన్ల బోల్డ్ కామెంట్స్.!. ఫోటోలు వైరల్..
7
Actress divi vadthya
Divi Vadthya bikini photos: బికీనీలో సెగలు రాజేస్తున్న దివీ వాద్య.. రేట్ ఎంత అంటూ నెటిజన్ల బోల్డ్ కామెంట్స్.!. ఫోటోలు వైరల్..
Rivaba Jadeja: భారత ఆటగాళ్లు విదేశీ టూర్లలో ఆ తప్పుడు పనులు చేస్తారు.. రవీంద్ర జడేజా భార్య సెన్సేషనల్ కామెంట్స్..!
5
Jadeja Wife Comments
Rivaba Jadeja: భారత ఆటగాళ్లు విదేశీ టూర్లలో ఆ తప్పుడు పనులు చేస్తారు.. రవీంద్ర జడేజా భార్య సెన్సేషనల్ కామెంట్స్..!
Yuvraj Singh Net worth: యువరాజ్ సింగ్ ఆస్తుల విలువ ఎంతో తెలుసా..! లవ్‌ స్టోరీ కూడా చదివేయండి..
9
Yuvraj singh
Yuvraj Singh Net worth: యువరాజ్ సింగ్ ఆస్తుల విలువ ఎంతో తెలుసా..! లవ్‌ స్టోరీ కూడా చదివేయండి..
Godavari Pushkaralu: గోదావరి పుష్కరాలకు ముహూర్తం ఖరారు.. ఏపీలో ఎప్పుడంటే..?
6
Godavari Pushkaralu 2027
Godavari Pushkaralu: గోదావరి పుష్కరాలకు ముహూర్తం ఖరారు.. ఏపీలో ఎప్పుడంటే..?
Allu Arjun kids Video: లియోనల్ మెస్సీని చూసేందుకు వచ్చిన అల్లు అర్జున్ పిల్లలు.. వీడియో వైరల్..

Allu Arjuns kids Ayaan and Arha watching lionel Messi in  uppal: ఫుట్ బాల్ దిగ్గజం లియోనల్ మెస్సీ హైదరాబాద్ కు వచ్చారు.  శంషాబాద్ ఎయిర్ పోర్టులో ప్రత్యేకంగా మెస్సీ టీమ్ కు స్వాగతం పలికి ఫలక్ నూమా ప్యాలెస్ కు తీసుకెళ్లారు. ఆతర్వాత ఉప్పల్ స్టేడియంలో ఫ్రెండ్లీ మ్యాచ్ కు ఏర్పాట్లు చేశారు. కోల్ కతా ఘటన నేపథ్యంలో ఎక్కడ కూడా అవాంఛనీయ ఘటనలు జరక్కుండా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు. ఉప్పల్ లో లేజర్ షోన్ స్పెషల్ ఆకర్షణగా నిలిచింది. అంతే కాకుండా.. సింగర్ రాహుల్ సిప్లిగంజ్ నాటు నాటు పాటకు అదరగొట్టారు.

Add Zee News as a Preferred Source

 

మొత్తంగా  ఉప్పల్ స్టేడియంలో జరిగిన ఫ్రెండ్లీ మ్యాచ్‌లో తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి వర్సెస్ మెస్సీ ఫుట్ బాల్ లో తలపడ్డారు. గోట్ కప్ పేరుతో ఈ ఎగ్జిబిషన్ ఫుట్‌బాల్ మ్యాచ్ జరిగింది. ఈ సందర్భంగా మెస్సీ, రేవంత్ రెడ్డి ఫ్రెండ్లీ మ్యాచ్ ఆడారు. సింగరేణి ఆర్ఆర్ జట్టు తరఫున సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, అపర్ణ జట్టు తరఫున లియోనల్ మెస్సీ ఆడారు.

సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పలు మార్లు గోల్స్ తో అదరగొట్టారు. దీంతో స్టేడియం అంతా మెస్సీ, సీఎం రేవంత్ నినాదాలతో మార్మొగిపోయింది. మరోవైపు వీరి మ్యాచ్ ను చూసేందుకు కాంగ్రెస్ అగ్రనేత ఎంపీ రాహుల్ గాంధీ కూడా తరలివచ్చారు.

Read more: Rahul Sipligunj Video: ఉప్పల్ స్టేడియంలో అదిరిపోయిన లేజర్ షో.. నాటు నాటు పాటతో దుమ్మురేపుతున్న రాహుల్ సిప్లిగంజ్.. వీడియో వైరల్..

 అయితే.. ఉప్పల్ స్టేడియంలో అల్లు అర్జును పిల్లలు.. అల్లు అయాన్, అర్హాలు తమ ఫ్రెండ్స్ తో కలసి ప్రత్యేకంగా మెస్సీని చూసేందుకు వచ్చారు.  తమ ఫెవరేట్ ప్లేయర్ మెస్సీ అని అల్లు అయాన్ చెప్పాడు. మొత్తంగా లియోనల్ మెస్సీ హైదరాబాద్ రాకతో మరోసారి తెలంగాణ బ్రాండ్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా చర్చనీయంశంగా మారింది.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Lionel MessiCM Revanth ReddyLionel messi foot ball matchRahul SipligunjUppal Stadium

Trending News