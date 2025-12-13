Allu Arjun kids Video: లియోనల్ మెస్సీని చూసేందుకు వచ్చిన అల్లు అర్జున్ పిల్లలు.. వీడియో వైరల్..

Allu Arjuns kids Ayaan and Arha watching lionel Messi in uppal: ఫుట్ బాల్ దిగ్గజం లియోనల్ మెస్సీ హైదరాబాద్ కు వచ్చారు. శంషాబాద్ ఎయిర్ పోర్టులో ప్రత్యేకంగా మెస్సీ టీమ్ కు స్వాగతం పలికి ఫలక్ నూమా ప్యాలెస్ కు తీసుకెళ్లారు. ఆతర్వాత ఉప్పల్ స్టేడియంలో ఫ్రెండ్లీ మ్యాచ్ కు ఏర్పాట్లు చేశారు. కోల్ కతా ఘటన నేపథ్యంలో ఎక్కడ కూడా అవాంఛనీయ ఘటనలు జరక్కుండా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు. ఉప్పల్ లో లేజర్ షోన్ స్పెషల్ ఆకర్షణగా నిలిచింది. అంతే కాకుండా.. సింగర్ రాహుల్ సిప్లిగంజ్ నాటు నాటు పాటకు అదరగొట్టారు.
#AlluArjun son ayaan & arha came to watch #MessiGoatTour at Uppal stadium. pic.twitter.com/B3bUnSZvgg
— Sanjay Journalist (@SanjuJournalist) December 13, 2025
మొత్తంగా ఉప్పల్ స్టేడియంలో జరిగిన ఫ్రెండ్లీ మ్యాచ్లో తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి వర్సెస్ మెస్సీ ఫుట్ బాల్ లో తలపడ్డారు. గోట్ కప్ పేరుతో ఈ ఎగ్జిబిషన్ ఫుట్బాల్ మ్యాచ్ జరిగింది. ఈ సందర్భంగా మెస్సీ, రేవంత్ రెడ్డి ఫ్రెండ్లీ మ్యాచ్ ఆడారు. సింగరేణి ఆర్ఆర్ జట్టు తరఫున సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, అపర్ణ జట్టు తరఫున లియోనల్ మెస్సీ ఆడారు.
సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పలు మార్లు గోల్స్ తో అదరగొట్టారు. దీంతో స్టేడియం అంతా మెస్సీ, సీఎం రేవంత్ నినాదాలతో మార్మొగిపోయింది. మరోవైపు వీరి మ్యాచ్ ను చూసేందుకు కాంగ్రెస్ అగ్రనేత ఎంపీ రాహుల్ గాంధీ కూడా తరలివచ్చారు.
అయితే.. ఉప్పల్ స్టేడియంలో అల్లు అర్జును పిల్లలు.. అల్లు అయాన్, అర్హాలు తమ ఫ్రెండ్స్ తో కలసి ప్రత్యేకంగా మెస్సీని చూసేందుకు వచ్చారు. తమ ఫెవరేట్ ప్లేయర్ మెస్సీ అని అల్లు అయాన్ చెప్పాడు. మొత్తంగా లియోనల్ మెస్సీ హైదరాబాద్ రాకతో మరోసారి తెలంగాణ బ్రాండ్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా చర్చనీయంశంగా మారింది.
