  Almont Kid Cough Syrup: తల్లిదండ్రులకు అత్యవసర హెచ్చరిక: మీ ఇంట్లో ఈ సిరప్ ఉందా? వెంటనే వాడటం ఆపేయండి!

Almont Kid Cough Syrup Ban: పిల్లల ఆరోగ్యానికి సంబంధించి తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఒక సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. చిన్నపిల్లల్లో అలర్జీలు, ఆస్తమా, హే ఫీవర్ వంటి సమస్యల చికిత్సకు వాడే 'అల్మాంట్-కిడ్' (Almont-Kid) సిరప్‌ను తక్షణమే వాడటం నిలిపివేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, ఔషధ నియంత్రణ మండలి (DCA) కఠిన ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Jan 10, 2026, 05:34 PM IST

Almont Kid Cough Syrup Ban: పిల్లల ఆరోగ్యానికి సంబంధించి తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఒక సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. చిన్నపిల్లల్లో అలర్జీలు, ఆస్తమా, హే ఫీవర్ వంటి సమస్యల చికిత్సకు వాడే 'అల్మాంట్-కిడ్' (Almont-Kid) సిరప్‌ను తక్షణమే వాడటం నిలిపివేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, ఔషధ నియంత్రణ మండలి (DCA) కఠిన ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

నిషేధానికి గల కారణం ఏమిటి?
తెలంగాణ డ్రగ్ కంట్రోల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ శనివారం విడుదల చేసిన నివేదిక ప్రకారం.. ఈ సిరప్‌లో 'ఇథిలీన్ గ్లైకాల్' (Ethylene Glycol) అనే రసాయనం ప్రమాదకర స్థాయిలో ఉన్నట్లు గుర్తించారు. మోతాదుకు మించి ఉన్న ఇథిలీన్ గ్లైకాల్ పిల్లల ప్రాణాలకే ముప్పు కలిగించవచ్చు. ఇది మూత్రపిండాల వైఫల్యం, తీవ్రమైన అనారోగ్య సమస్యలకు దారితీస్తుంది.

కల్తీ గుర్తింపు..
బీహార్‌కు చెందిన 'ట్రిడస్ రెమెడీస్' (Tridus Remedies) అనే సంస్థ తయారు చేసిన ఈ సిరప్‌లో కల్తీ జరిగినట్లు తొలుత బెంగాల్ అధికారులు గుర్తించారు. ఆ తర్వాత అప్రమత్తమైన తెలంగాణ అధికారులు పరీక్షలు నిర్వహించగా కల్తీ నిజమేనని తేలింది.

తల్లిదండ్రులు ఏం చేయాలి?
ఔషధ నియంత్రణ మండలి అధికారులు తల్లిదండ్రులకు, మెడికల్ షాపుల యాజమాన్యాలకు కీలక సూచనలు చేశారు. మీ పిల్లలకు ఈ 'అల్మాంట్-కిడ్' సిరప్‌ను వాడుతుంటే వెంటనే ఆపేయండి. ఇప్పటికే ఈ సిరప్ బాటిల్ మీ ఇంట్లో ఉంటే దానిని పారవేయండి. మీ పిల్లలకు ఇప్పటికే ఈ సిరప్ ఇచ్చినట్లయితే, ముందు జాగ్రత్తగా ఒకసారి శిశువైద్యులను (Pediatrician) సంప్రదించి పరీక్షలు చేయించడం మంచిది.

అధికారుల చర్యలు
తెలంగాణ ప్రభుత్వం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న ఫార్మసీలు, డ్రగ్ స్టోర్ల నుండి ఈ సిరప్ నిల్వలను వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలని (Recall) ఆదేశించింది. నిబంధనలు అతిక్రమించి ఈ సిరప్‌ను విక్రయించే వారిపై కఠిన చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించింది.

గమనిక: మీ పరిసరాల్లో ఎవరైనా ఈ సిరప్‌ను విక్రయిస్తున్నట్లు గమనిస్తే వెంటనే డ్రగ్ కంట్రోల్ అధికారులకు ఫిర్యాదు చేయండి.

Almont-Kid syrup banKids Cough SyrupTelangana drug recallAlmont Kid Cough SyrupAlmont Kid Cough Syrup Ban

