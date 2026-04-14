  • Ambedkar Jayanti 2026: అంబేద్కర్‌కు ఘోర అవమానం.. ప్రారంభంకు ముందే విగ్రహాం ధ్వంసం.. ఎక్కడంటే..?..

Ambedkar statue vandalised in mahabubabad: మహాబూబాబాద్ జిల్లా కందికొండలో అంబేద్కర్ జయంతి రోజున విగ్రహానంను ఆవిష్కరించేందుకు విగ్రహాంను పెట్టారు. కానీ ఒక రోజు ముందే రాత్రి పూట గుర్తు తెలియని దుండగులు విగ్రహాంను డ్యామేజ్ చేశారు.  ఈ ఘటనపై దుమారం రాజుకుంది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 14, 2026, 12:30 PM IST
  • అంబేద్కర్ కు జయంతి రోజున అవమానం..
  • మహబూబాబాద్ లో ఘటన..

Ambedkar Jayanti 2026 Miscreants vandalise Ambedkar statue in mahabubabad: దేశ వ్యాప్తంగా ఎక్కడ చూసి రాజ్యాంగ నిర్మాత, దళితుల ఆశాజ్యోతి బాబాసాహేబ్ అంబేద్కర్ గారి జయంతి ఉత్సవాలను పండగలా నిర్వహిస్తున్నారు. ఊరువాడ, పల్లెపట్నం అని తేడాలేకుండా ప్రతిగల్లిలో అంబేద్కర్ గాలి విగ్రహాలకు, ఫోటోలను ఏర్పాటు చేసి మరీ ఆయన జయంతిని గ్రాండ్ గా జరుపుకుంటున్నారు. రాజ్యాంగ స్పూర్తితో ఆయన చూపిన మార్గంలో నడవాలని ప్రమాణాలు చేసుకుంటున్నారు. ఈక్రమంలో అంబేద్కర్ జయంతి రోజున రాజ్యాంగ నిర్మాతకు ఘోర అవమానం జరిగిన ఘటన తెలంగాణలోని మహాబూబాబాద్ లో చోటు చేసుకుంది. దీనిపై దళిత సంఘాలు భగ్గుమంటున్నాయి.

మ‌హబూబాబాద్ జిల్లా కందికొండ మండలంలో కూడలివద్ద అంబేద్కర్ విగ్రహాంను ఏర్పాటు చేశారు. జయంతి రోజున ఈ విగ్రహా ఇనాగ్రేషన్  చేయాలని అందరు భావించారు. కానీ ఒక రోజు ముందు రాత్రి ఏంజరిగిందో కానీ తెల్లాసరికి విగ్రహాం ధ్వంసమైంది. మొత్తంగా కప్పి ఉంచిన విగ్రహాంకు పగుళ్లు రావడంనుచూశారు.

పలు చోట్ల విగ్రహాం ధ్వంసమైంది. దీంతో దళిత సంఘాలు భగ్గుమన్నాయి. వెంటనే అక్కడకు చేరుకుని నిరసనలకు దిగాయి. జయంతి రోజున బాబాసాహేబ్ అంబేద్కర్ గారికి అవమానం జరిగిందని తీవ్రంగా స్పందిస్తున్నారు. దీంతో అక్కడ ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. పోలీసులు రంగంలోకి  దిగి దీనిపై విచారణ చేపట్టి కారకులపై కేసులు నమోదు చేసి కఠినంగా పనిష్మెంట్ చేస్తామని హమీలు ఇచ్చారు.

అయిన కూడా అక్కడి వారు శాంతించలేదు. వెంటనే సీసీటీవీ ఫుటేజీ పరిశీలించి వారిపై చర్యలు తీసుకొవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.  పోలీసులు భారీగా ఆ ప్రదేశంలో అదనపు బలగాలను మోహరించాయి.  ద‌ళిత సంఘాలు, అభిమానులు అంబేద్కర్ విగ్రహాం ధ్వంసంపై చాలా సీరియస్ గా ఉన్నారు.

 

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

