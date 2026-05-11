/Rashmi Gautam: ‘నేను బీజేపీకి సపోర్ట్ చేస్తా.. రేపిస్టులకు కాదు’..యాంకర్ రష్మీ గౌతమ్ సంచలన పోస్ట్

Anchor Rashmi Gautam Tweet: యాంకర్ రష్మీ గురించి స్పెషల్ ఇంట్రడక్షన్ అవసరం లేదు. సోషల్ మీడియాలో ఎప్పుడూ బీజేపీకి అనుకూలంగా పోస్టులు పెడుతుంటారు. ఈ క్రమంలో కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ కుమారుడు భగీరథ్పై పోక్సో కేసు విషయంలో పలువురు ఆమెను ట్యాగ్ చేస్తూ పోస్టులు పెడుతున్నారు. ఈ వ్యవహారంపై ఎందుకు స్పందించడం లేదని నెటిజన్లు ప్రశ్నిస్తున్నారు. దీనిపై రష్మి ఎక్స్ వేదికగా స్పందించారు. ‘‘నేను బీజేపీకి మద్దతు ఇస్తాను కానీ.. రేపిస్టులకు, లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడేవారికి కాదని” ఆమె పేర్కొన్నారు. తాను సమస్యలపై కేవలం సానుభూతి చూపగలనని, పోరాడేంత శక్తి తనకు లేదన్నారు.
సాధారణంగా సామాజిక అంశాలపై స్పందించే రష్మీ గౌతమ్కి.. బీజేపీకి మద్దతుదారు అనే ముద్ర ఉంది. అయితే బండి భగీరథ్ కేసులో ఆమె ఎందుకు స్పందించడం లేదని కొందరు నెటిజన్లు ఆమెను ట్యాగ్ చేస్తూ దూషించడం మొదలుపెట్టారు. దీనిపై రష్మీ ఘాటుగా బదులిచ్చారు. ప్రతి చిన్న విషయానికి నటీనటులను ట్యాగ్ చేసి నిలదీయడం ఇప్పుడు ఒక ఫ్యాషన్గా మారిందని రష్మీ అసహనం వ్యక్తం చేశారు. తాను సమస్యలపై సానుభూతి మాత్రమే చూపగలనని.. వాటిపై వీరోచితంగా పోరాడేంత శక్తి గానీ, అధికారం గానీ తనకు లేవన్నారు రష్మీ.
తనను ట్యాగ్ చేసి దూషించడం వల్ల ఎటువంటి ప్రయోజనం ఉండదని, దానికి బదులుగా ప్రభుత్వ అధికారులను, పోలీసులను లేదా న్యాయవ్యవస్థను ట్యాగ్ చేసి న్యాయం కోరాలని రష్మి సూచించారు. కేవలం సోషల్ మీడియాలో ఒక పోస్ట్ పెట్టినంత మాత్రాన క్షేత్రస్థాయిలో ఎటువంటి మార్పు రాదన్నారు రష్మీ. “నన్ను ట్యాగ్ చేయకండి అని వేడుకుంటున్నాను. సెలబ్రిటీలను ప్రశ్నిస్తే న్యాయం జరిగిపోదు. వ్యవస్థ ద్వారానే మార్పు రావాలి” అని ఆమె తన ఆవేదనను వ్యక్తపరిచారు.
రష్మీ చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. రాజకీయ మద్దతు వేరు, నేరస్తుల పట్ల వైఖరి వేరు అని ఆమె చెప్పిన విధానంపై కొందరు ప్రశంసలు కురిపిస్తుంటే.. మరికొందరు మాత్రం బాధ్యతాయుతమైన స్థానంలో ఉండి మౌనంగా ఉండటం సరికాదని అభిప్రాయపడుతున్నారు.
