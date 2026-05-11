Rashmi Gautam: ‘నేను బీజేపీకి సపోర్ట్ చేస్తా.. రేపిస్టులకు కాదు’..యాంకర్ రష్మీ గౌతమ్ సంచలన పోస్ట్

Rashmi Gautam: కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ కుమారుడు భగీరథ్​ సాయిపై పోక్సో కేసు నమోదైన విషయం తెలిసిందే. ఈ వ్యవహారంపై రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తీవ్ర చర్చ జరుగుతోంది. ఈ క్రమంలో యాంకర్​ రష్మీ గౌతమి సంచలన పోస్టు చేశారు. తాను బీజేపీకి మద్దతిస్తానని.. అయితే లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడేవారికి కాదని రష్మి స్పష్టం చేశారు. 
Written ByAruna MaharajuUpdated byAruna Maharaju
Published: May 11, 2026, 01:37 PM IST|Updated: May 11, 2026, 01:37 PM IST
Image Credit: Anchor Rashmi Gautam Slams Trollers And Said She Supports Bjp Pm Modi Not Molesters (source-file)

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

