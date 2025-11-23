English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Shiva Jyothi: నన్ను క్షమించండి నేను చేసింది తప్పే.. తిరుమల ప్రసాదం వివాదంపై స్పందించిన శివజ్యోతి

Shiva Jyothi: నన్ను క్షమించండి నేను చేసింది తప్పే.. తిరుమల ప్రసాదం వివాదంపై స్పందించిన శివజ్యోతి

Shiva Jyothi: యాంకర్ శివజ్యోతి తిరుమల ప్రసాదంపై చేసిన కామెంట్స్ వివాదంగా మారాయి. ప్రసాదం అడుక్కుంటున్నాం అంటూ ఆమె చేసిన కామెంట్స్ పై తీవ్ర విమర్శలు వస్తున్నాయి. పవిత్రమైన తిరుమల ప్రసాదంపై వెకిలిగా కామెంట్స్ చేశారు అంటూ ఆమెపై మండిపడుతున్నాయి హిందూ సంఘాలు. వివాదం తీవ్రమవడంతో తాజాగా శివజ్యోతి క్షమాపణలు చెబుతూ.. సోషల్ మీడియాలో వీడియో విడుదల చేసింది.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Nov 23, 2025, 11:07 AM IST

Trending Photos

Honor Robot Phone: త్వరలోనే మొట్టమొదటి హానర్ రోబోట్ ఫోన్‌ లాంచ్‌.. అన్ని వివరాలు ఇవే!
5
Honor Robot Phone
Honor Robot Phone: త్వరలోనే మొట్టమొదటి హానర్ రోబోట్ ఫోన్‌ లాంచ్‌.. అన్ని వివరాలు ఇవే!
Sankranthi School Holidays: తెలుగు రాష్ట్రాల స్కూల్ పిల్లలకు ఎగిరిగంతేసే వార్త.. ఆంధ్రప్రదేశ్,‌ తెలంగాణలో సంక్రాంతి సెలవులు ఎప్పటినుంచంటే..
5
Sankranti School Holidays 2026
Sankranthi School Holidays: తెలుగు రాష్ట్రాల స్కూల్ పిల్లలకు ఎగిరిగంతేసే వార్త.. ఆంధ్రప్రదేశ్,‌ తెలంగాణలో సంక్రాంతి సెలవులు ఎప్పటినుంచంటే..
Horoscope Today: నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈ రాశి వారికి శుభవార్తలు.. వాళ్లకు పూర్తిగా అనుకూలం
5
Horoscope Today
Horoscope Today: నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈ రాశి వారికి శుభవార్తలు.. వాళ్లకు పూర్తిగా అనుకూలం
Shiva Jyothi: పెద్ద వివాదంలో యాంకర్ శివజ్యోతి.. ఏకంగా తిరుమల ప్రసాదంపై వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు.. భగ్గుమన్న హిందూ సంఘాలు..
8
0
Shiva Jyothi: పెద్ద వివాదంలో యాంకర్ శివజ్యోతి.. ఏకంగా తిరుమల ప్రసాదంపై వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు.. భగ్గుమన్న హిందూ సంఘాలు..
Shiva Jyothi: నన్ను క్షమించండి నేను చేసింది తప్పే.. తిరుమల ప్రసాదం వివాదంపై స్పందించిన శివజ్యోతి

 Shiva Jyothi: యాంకర్ శివజ్యోతి సోషల్ మీడియాలో ఎంత యాక్టివ్ గా ఉంటుందో ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. రీసెంట్ గా ఆమె తిరుమల ప్రసాదంపై చేసిన కామెంట్స్ వివాదంగా మారాయి. ప్రసాదం అడుక్కుంటున్నాం అంటూ ఆమె చేసిన కామెంట్స్ పై తీవ్ర విమర్శలు వస్తున్నాయి. పవిత్రమైన తిరుమల ప్రసాదంపై వెకిలిగా కామెంట్స్ చేశారు అంటూ ఆమెపై మండిపడుతున్నాయి హిందూ సంఘాలు. వివాదం తీవ్రమవడంతో తాజాగా శివజ్యోతి క్షమాపణలు చెబుతూ.. సోషల్ మీడియాలో వీడియో విడుదల చేసింది.

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ వీడియోలో శివజ్యోతి మాట్లాడుతూ.. తిరుమల ప్రసాదం గురించి నేను చేసిన వ్యాఖ్యలు చాలా మందికి తప్పుగా అనిపిస్తున్నాయి. దాని గురించి వివరణ ఇచ్చే ముందు నా మాటల వల్ల హర్ట్ అయిన ప్రతి ఒక్కరికీ క్షమాపణలు చెప్తున్నాను. నేను రిచ్ అనే పదం వాడింది కేవలం రూ.10,000 ఎల్1 క్యూ లైన్‌లో నిలబడినం అని కాదు, కాస్ట్‌లీ లైన్‌లో నిల్చున్నాం అనే ఉద్దేశంతో అన్నవి. నన్ను రెగ్యులర్ ఫాలో అయ్యేవారికి తెలుసు. నాకు వెంకటేశ్వర స్వామి అంటే ఎంత ఇష్టమో. నేను గత నాలుగు నెలల నుంచి శనివారాల వ్రతాలు చేస్తున్నాను. నాకు అత్యంత విలువైనది నా బిడ్డను ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి ఇచ్చిండు. అలాంటిది ఆయన గురించి తప్పుగా ఎట్లా మాట్లాడతా. కాబట్టి, నా ఇంటెన్షన్ అది కాదు. నా మాటలు తప్పుగా అయ్యుండొచ్చు. ఎవరో ఎదో అన్నారు, మాపై కేసులు పెడతారెమో అనే భయంతో కాదు. అలా మాట్లాడటం నాకు కూడా తప్పు అనిపించింది. అట్లా మాట్లాడి ఉండకూడదని. అందుకే.. సారీ చెప్తున్నా. అంటూ చెప్పుకొచ్చింది. దీంతో ఆ వీడియో కాస్త వైరల్ గా మారింది.

 
 
 
 
 

Also Read: Priyanka Chopra: రాజమౌళి కొడుకు కార్తికేయతో ప్రియాంక చోప్రా డ్యాన్స్.. వీడియో వైరల్..!

Also Read: Samantha: అప్పుడు నాగచైతన్య కోసం అలా.. ఇప్పుడు రాజ్ కోసం ఇలా.. సమంత లేటెస్ట్ పోస్ట్ వైరల్..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

 సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

  

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Shiva JyothiAnchor Shiva JyothiShiva Jyothi ApologizesTirumala Prasadam Controversy

Trending News