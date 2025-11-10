Ande Sri Death: 'జయజయహే తెలంగాణ' సృష్టికర్త అందెశ్రీ మృతి..సోకసంద్రంలో సాహితి లోకం!

Ande Sri Passed Away: తెలంగాణ రాష్ట్ర గీతం 'జయజయహే తెలంగాణ' సృష్టికర్త ప్రముఖ కవి, రచయిత అందెశ్రీ (64) కన్నుమూశారు. గత కొన్నిరోజులుగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న ఆయన.. నేడు అనగా నవంబరు 10న హైదరాబాద్లోని ఆయన నివాసంలో తుదిశ్వాస విడిచారు. ఈరోజు తెల్లవారుజామున స్పృహ తప్పి పడిపోగా.. ఆయన కుటుంబసభ్యులు వెంటనే గాంధీ ఆస్పత్రికి తరలించారు. అయితే అప్పటికే ఆయన గుండెపోటుతో కన్నుమూసినట్లు వైద్యులు ధ్రువీకరించారు.
రచయిత అందెశ్రీ గత నాలుగు రోజులుగా తీవ్ర జ్వరం, జలుబుతో బాధపడుతున్నట్లు ఆయన కుటుంబసభ్యులు తెలిపారు. ఈ క్రమంలో నేడు గుండెపోటుతో మరణించడం పట్ల ఆయన సన్నిహితులు, అభిమానులు, తెలంగాణ ప్రజలు తమ సంతాపాన్ని తెలియజేస్తున్నారు.
రచయిత అందెశ్రీ స్వస్థలం సిద్దిపేట జిల్లాకు చెందిన రేబర్తి. అందె ఎల్లన్న ఆయన అసలు పేరు. 'గంగ' సినిమాకు గానూ 2006లో అందెశ్రీకి నందీ పురస్కారాన్ని ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అందజేసింది. ఆ తర్వాత 2014లో అకాడమి ఆఫ్ యూనివర్సల్ గ్లోబల్ పీస్ డాక్టరేట్ను పొందారు. ఆ వెంటనే 2015 సంవత్సరంలో ఏకంగా రెండు పురస్కారాలను అందుకున్నారు. దాశరథి సాహితి పురస్కారంతో పాటు రావూరి భరద్వాజ సాహితి అవార్డును దక్కించుకున్నారు.
