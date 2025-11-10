English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Ande Sri Death: 'జయజయహే తెలంగాణ' సృష్టికర్త అందెశ్రీ మృతి..సోకసంద్రంలో సాహితి లోకం!

Ande Sri Passed Away: తెలంగాణ రాష్ట్ర గీతం 'జయజయహే తెలంగాణ' సృష్టికర్త ప్రముఖ కవి, రచయిత అందెశ్రీ (64) కన్నుమూశారు. గత కొన్నిరోజులుగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న ఆయన.. నేడు అనగా నవంబరు 10న హైదరాబాద్‌లోని ఆయన నివాసంలో తుదిశ్వాస విడిచారు.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Nov 10, 2025, 09:03 AM IST

Ande Sri Death: 'జయజయహే తెలంగాణ' సృష్టికర్త అందెశ్రీ మృతి..సోకసంద్రంలో సాహితి లోకం!

Ande Sri Passed Away: తెలంగాణ రాష్ట్ర గీతం 'జయజయహే తెలంగాణ' సృష్టికర్త ప్రముఖ కవి, రచయిత అందెశ్రీ (64) కన్నుమూశారు. గత కొన్నిరోజులుగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న ఆయన.. నేడు అనగా నవంబరు 10న హైదరాబాద్‌లోని ఆయన నివాసంలో తుదిశ్వాస విడిచారు. ఈరోజు తెల్లవారుజామున స్పృహ తప్పి పడిపోగా.. ఆయన కుటుంబసభ్యులు వెంటనే గాంధీ ఆస్పత్రికి తరలించారు. అయితే అప్పటికే ఆయన గుండెపోటుతో కన్నుమూసినట్లు వైద్యులు ధ్రువీకరించారు. 

రచయిత అందెశ్రీ గత నాలుగు రోజులుగా తీవ్ర జ్వరం, జలుబుతో బాధపడుతున్నట్లు ఆయన కుటుంబసభ్యులు తెలిపారు. ఈ క్రమంలో నేడు గుండెపోటుతో మరణించడం పట్ల ఆయన సన్నిహితులు, అభిమానులు, తెలంగాణ ప్రజలు తమ సంతాపాన్ని తెలియజేస్తున్నారు. 

రచయిత అందెశ్రీ స్వస్థలం సిద్దిపేట జిల్లాకు చెందిన రేబర్తి. అందె ఎల్లన్న ఆయన అసలు పేరు. 'గంగ' సినిమాకు గానూ 2006లో అందెశ్రీకి నందీ పురస్కారాన్ని ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అందజేసింది. ఆ తర్వాత 2014లో అకాడమి ఆఫ్ యూనివర్సల్ గ్లోబల్ పీస్ డాక్టరేట్‌ను పొందారు. ఆ వెంటనే 2015 సంవత్సరంలో ఏకంగా రెండు పురస్కారాలను అందుకున్నారు. దాశరథి సాహితి పురస్కారంతో పాటు రావూరి భరద్వాజ సాహితి అవార్డును దక్కించుకున్నారు. 

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Ande Sri Deathandesri passed awayande sri newstelangana poet ande sriande sri songs

