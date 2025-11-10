Ande Sri: ప్రభుత్వ అధికార లాంఛనలతో కవి అందె శ్రీ అంత్యక్రియలు.. ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు..

Ande Sri Last Rites: తెలంగాణ రాష్ట్ర గీత రచయత అందెశ్రీ ఈ రోజు ఉదయం అనారోగ్యంతో కన్నుమూసారు. ఆయన మృతి పట్ట తెలంగాణ సీఎం రేవంత్రెడ్డి తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. రాష్ట్ర గీతం ‘జయ జయహే తెలంగాణ’ రాసిన అందెశ్రీ మరణం తెలంగాణ సాహితీ లోకానికి తీరని లోటు అని చెప్పుకొచ్చారు. ప్రత్యేక రాష్ట్ర ఉద్యమంలో జయ జయహే తెలంగాణ గేయం కోట్లాది ప్రజల గొంతుకై నిలిచిందన్నారు. అందెశ్రీతో తనకున్న అనుబంధాన్ని ఈ సందర్భంగా సీఎం గుర్తుచేసుకున్నారు. ప్రజా ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత రాష్ట్ర గీతం కొత్త స్వరాలతో రూపకల్పన చేసుకున్నామన్నారు. తెలంగాణ సాహితీ శిఖరం నేలకూలిందంటూ సీఎం సంతాపం వ్యక్తం చేశారు.
అందెశ్రీ మృతి పట్ల స్పీకర్ ప్రసాద్ కుమార్, డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క, మంత్రులు కోమటిరెడ్డి వెంకట్రెడ్డి, పొంగులేటి శ్రీనివాస్రెడ్డి, జూపల్లి కృష్ణారావు, కొండా సురేఖ, వాకిటి శ్రీహరి, పొన్నం ప్రభాకర్, తుమ్మల నాగేశ్వరరావు, శ్రీధర్బాబు సంతాపం వ్యక్తం చేశారు.
మరచిపోని, మధుర జ్ఞాపకాలు ఈ చాయాచిత్రాలు.
తెలంగాణ రాష్ట్ర గీతమైన “జయ జయ హే తెలంగాణ” రచయిత అందెశ్రీ గారి ఆకస్మిక మరణ వార్త ఎంతో బాధాకరం. తెలంగాణ సాహితీ లోకానికి ఇది తీరని లోటు.
డా. అందెశ్రీ మరణం పట్ల బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ గారి సంతాపం
ప్రముఖ కవి, రచయిత, డా. అందెశ్రీ గారి అకాల మరణం పట్ల భారత రాష్ట్ర సమితి వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ గారు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు.
ప్రముఖ కవి, ప్రజా వాగ్గేయకారుడు, రచయిత, డా. అందె శ్రీ గారి అకాల మరణం నన్ను తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది.
వారి కుటుంబ సభ్యులకు నా ప్రగాఢ సంతాపం. వారి మరణం తెలంగాణ సాహితీ లోకానికి, రాష్ట్రానికి తీరని లోటు.
అందెశ్రీ మృతి పట్ల భారత రాష్ట్ర సమితి అధినేత కేసీఆర్ దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. రాష్ట్ర సాధన సాంస్కృతిక ఉద్యమంలో అందెశ్రీ పాల్గొన్నారని గుర్తుచేశారు. తన పాటలతో తెలంగాణ ఉద్యమంలో కీలక పాత్ర పోషించారన్నారు. ఆయన మరణం రాష్ట్రానికి తీరని లోటు అని పేర్కొన్నారు. అందెశ్రీ మృతిపట్ల భారత రాష్ట్ర సమితి నేతలు కేటీఆర్, హరీశ్రావు సంతాపం వ్యక్తం చేశారు. అటు ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు.. ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్.. ఏపీ మంత్రి నారా లోకేష్ సహా పలువురు ఏపీ నేతలు అందె శ్రీ మరణంపై తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం సంతాపం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
అటు అందెశ్రీకి ప్రభుత్వ అధికారిక లాంఛనాలతో అంత్యక్రియలు జరిపించాలని సీఎస్ రామకృష్ణారావును ఆదేశించారు. అందుకు సంబంధించిన ఉత్తర్వులు జారీ చేయాలని, తగిన ఏర్పాట్లు చేయాలని అధికార యంత్రాంగానికి సూచించారు.
