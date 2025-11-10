English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Ande Sri : కోట్లాది మంది గుండె చప్పుడు అందెశ్రీ ఇకలేరు.. సీఎం రేవంత్, కేసీఆర్ సహా పలువురు ప్రముఖులు నివాళి..!!

Ande Sri : ప్రముఖ కవి అందెశ్రీ మృతిపట్ల ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, మాజీ సీఎం కేసీఆర్, సహా పలువురు రాజకీయ, పలు రంగాల ప్రముఖులు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేస్తూ నివాళులర్పించారు.

Written by - Bhoomi | Last Updated : Nov 10, 2025, 10:49 AM IST

Ande Sri : కోట్లాది మంది గుండె చప్పుడు అందెశ్రీ ఇకలేరు.. సీఎం రేవంత్, కేసీఆర్ సహా పలువురు ప్రముఖులు నివాళి..!!

Ande Sri : ప్రముఖ కవి, గేయ రచయిత అందెశ్రీ సోమవారం ఉదయం కన్నుమూశారు. హైదరాబాద్ లోని తన నివాసంలో ఉదయం అస్వస్థతకు గురై కుప్పకూలారు. వెంటనే ఆయన కుటుంబ సభ్యులు గాంధీ ఆసుపత్రికి తరించారు. చికిత్స పొందుతూ అందెశ్రీ తుది శ్వాస విడిచారు. అందెశ్రీ మరణం తెలంగాణ సాహిత్య, సాంస్క్రుతిక వర్గాల్లో తీరని శోకాన్ని నింపింది. అందెశ్రీ మరణం పట్ల ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ సహా పలువురు రాజకీయ, పలు రంగాల ప్రముఖులు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. నివాళులర్పించారు.

ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి నివాళి:

తెలంగాణ సాహితీ శిఖరం, ప్రజల కవి అందెశ్రీ మరణం తీవ్ర దిగ్భ్రాంతిని, ఆవేదనను కలిగించింది. ఆయన మరణం సాహితీ లోకానికే కాదు వ్యక్తిగతంగా నాకు తీరని లోటు. తెలంగాణ ఉద్యమంలో తన అక్షరాన్ని ఇంధనంగా మార్చి ప్రజల్లో నిత్య చైతన్యాన్ని జ్వలింపచేసిన గొప్ప యోధుడు అందెశ్రీ. నిత్యం పేదల పక్షాన గొంతుక వినిపించిన నిస్వార్థ తెలంగాణ మట్టి మనిషి. అందెశ్రీ భౌతికంగా మన మధ్య లేకపోయినా తెలంగాణ రాష్ట్ర అధికారిక గీతమైన “జయ జయహే తెలంగాణ జననీ జయకేతనం” గేయంగా నిత్యం ప్రజల గుండెల్లో నిలిచి ఉంటారు. ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తూ, కుటుంబ సభ్యులకు నా ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తున్నాను.

 

మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ నివాళి:

ప్రముఖ కవి అందెశ్రీ మరణం పట్ల మాజీ ముఖ్యమంత్రి, బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ దిగ్బ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. అందెశ్రీ మరణం పట్ల విచారం వ్యక్తం చేస్తూ తన సంతాపాన్ని ప్రకటించారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన కోసం సాగిన సాంస్కృతిక ఉద్యమంలో కవిగా తన పాటలతో, సాహిత్యంతో కీలక పాత్ర పోషించిన అందెశ్రీ మరణం తెలంగాణకు తీరని లోటుని కేసీఆర్ అన్నారు. ఉద్యమ కాలంలో అందెశ్రీతో తనకున్న అనుబంధాన్ని ఆయన స్మరించుకున్నారు. అందెశ్రీ మరణంతో శోకతప్తులైన వారి కుటుంబ సభ్యులకు కేసీఆర్ తన ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు. అందెశ్రీ పవిత్ర ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని కేసీఆర్ ప్రార్థించారు.

 

Also Read: Ande Sri Journey : గొర్ల కాపరి నుంచి డాక్టరేట్‌ వరకు అందెశ్రీ ప్రస్థానం ఇదే..!!

మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు నివాళి:

ప్రముఖ కవి, రచయిత అందెశ్రీ గారి అకాల మరణం బాధాకరం. అందెశ్రీ గారి కుటుంబ సభ్యులకు, అభిమానులకు నా ప్రగాఢ సంతాపం. ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని భగవంతుని ప్రార్థిస్తున్నాను.

ఎమ్మెల్సీ కవిత నివాళి:

ప్రముఖ కవి, "జయ జయహే తెలంగాణ" ఉద్యమ గీత రచయిత డాకర్ అందెశ్రీ గారి అకాల మరణం తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురి చేసింది . తెలంగాణ స్వరాష్ట్ర సాధన ఉద్యమం, సాంస్కృతిక పోరాటంలో ఆయన పోషించిన పాత్ర సదా స్మరణీయం. వారి ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తున్నా.. వారి కుటుంబ సభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తున్న.

https://x.com/RaoKavitha/status/1987736491041472792

Also Read: Ande Sri : తెలంగాణ సిరి, ఆశుకవిత్వ వీరుడు.. తెలంగానానికి ఆయనే అందె వేసిన సిరి..!!

ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నివాళి

అటు అందెశ్రీ మరణం పట్లు ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు నివాళులర్పించారు. అందెశ్రీ పవిత్ర ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ప్రార్థించారు.

 

 

 

 

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

AndesriAndesri passes awayCm RevanthKCRTributes paid

