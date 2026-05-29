Monsoon Late in AP: మరింత ఆలస్యం కానున్న నైరుతి ఋతుపవనాలు..

Monsoon Effects on Telugu States: ఈ సారి తెలుగు రాష్ట్రాలైన ఆంధ్ర ప్రదేశ్, తెలంగాణలను ఎండలు మంటెక్కించాయి. గతంలో ఎన్నడూ లేనంతగా భానుడు తన ప్రతాపం చూపిస్తున్నాడు. మధ్య మధ్యలో ఎడారిలో ఒయాస్సిలా క్యూములో నింబస్ మేఘాల కారణంగా వర్షాలు పడుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో తెలుగు రాష్ట్రాలకు సకాలంలో రావాల్సిన ఋతుపవనాలు ఈ సారి ఎల్‌నినో ప్రభావంతో మరింత ఆలస్యం కానున్నాయి. 
Written ByTA Kiran Kumar
Published: May 29, 2026, 03:38 PM IST|Updated: May 29, 2026, 03:38 PM IST
Image Credit: Summer Heat Waves (X/Source)

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

