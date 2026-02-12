English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Telangana: మూడేళ్ల బాలుడిపై అంగన్‌వాడీ టీచర్‌ దాష్టీకం.. అల్లరి చేస్తున్నాడని కన్ను పోయేలా దారుణం..!

Telangana: మూడేళ్ల బాలుడిపై అంగన్‌వాడీ టీచర్‌ దాష్టీకం.. అల్లరి చేస్తున్నాడని కన్ను పోయేలా దారుణం..!

Anganwadi Teacher Thrashed 3 Years Boy: అల్లరి చేస్తున్నాడనే నెపంతో అంగన్‌వాడీ టీచర్ మూడేళ్ల బాలుడుని చితకబాదింది. దీంతో ఆ బాలుడి కన్నుపోయే పరిస్థితి కూడా ఏర్పడింది. ఈ ఘటన రాజన్న సిరిసిల్ల ఎల్లారెడ్డిపేట వెంకటాపూర్‌లో చోటు చేసుకుంది. బుధవారం ఈ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Feb 12, 2026, 07:36 AM IST

Trending Photos

Bharat Bandh: ఫిబ్రవరి 12న భారత్ బంద్‌.. ఎక్కడికక్కడ నిలిచిపోనున్న ప్రజారవాణా.. కారణం ఏమిటంటే..?
6
Labour Code protest
Bharat Bandh: ఫిబ్రవరి 12న భారత్ బంద్‌.. ఎక్కడికక్కడ నిలిచిపోనున్న ప్రజారవాణా.. కారణం ఏమిటంటే..?
IRCTC: రైల్వే ప్రయాణికులకు బంపర్ న్యూస్.. ఈ-ప్యాంట్రీ సర్వీస్ ప్రారంభించిన ఐఆర్‌సీటీసీ
5
IRCTC E Pantry Service
IRCTC: రైల్వే ప్రయాణికులకు బంపర్ న్యూస్.. ఈ-ప్యాంట్రీ సర్వీస్ ప్రారంభించిన ఐఆర్‌సీటీసీ
Bumper Offer for Students: ఖాతాల్లోకి డబ్బులు.. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం..!
4
AP Fee Reimbursement Update
Bumper Offer for Students: ఖాతాల్లోకి డబ్బులు.. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం..!
Jio Family Plan: జియో యూజర్లకు బంపర్ గుడ్‌న్యూస్.. కొత్త ఫ్యామిలీ ప్లాన్‌‌లో సింగిల్ రీఛార్జ్‌‌తో 4 సిమ్స్‌కు సూపర్ బెనిఫిట్స్..!
5
Jio Family Plan
Jio Family Plan: జియో యూజర్లకు బంపర్ గుడ్‌న్యూస్.. కొత్త ఫ్యామిలీ ప్లాన్‌‌లో సింగిల్ రీఛార్జ్‌‌తో 4 సిమ్స్‌కు సూపర్ బెనిఫిట్స్..!
Telangana: మూడేళ్ల బాలుడిపై అంగన్‌వాడీ టీచర్‌ దాష్టీకం.. అల్లరి చేస్తున్నాడని కన్ను పోయేలా దారుణం..!

Anganwadi Teacher Thrashed 3 Years Boy: పిల్లలు అన్నాక అల్లరి చేయడం సాధారణం.. ఇక అంగాన్‌వాడీకి వెళ్లే పిల్లలు చిన్న వయస్సు కాబట్టి అల్లరి చేస్తూ ఉంటారు. టీచర్‌ వృత్తి అంటేనే ఓపిగ్గా వారిని దారిలో పెడుతూ పాఠాలు బోధించడం. కానీ, అల్లరి చేస్తున్నాడు అనే నెపంతో ఓ మూడేళ్ల బాలుడిని అంగన్వాడీ టీచర్ తన దాష్టీకం చూపించింది. ఈ నేపథ్యంలో అతడి కన్ను పూర్తిగా ఉబ్బి.. నల్లగా మారిపోయింది. కన్ను పోయే పరిస్థితి కూడా ఏర్పడింది. ఈ ఘటన రాజన్న సిరిసిల్ల ఎల్లారెడ్డిపేట వెంకటాపూర్ లో బుధవారం చోటుచేసుకుంది. అదే గ్రామానికి చెందిన లక్ష్మ, విజయ్ కుమార్ దంపతులకు కుమారుడు విద్వాన్ష్‌ అంగన్వాడీ కేంద్రం రోజు వెళ్తున్నాడు. అయితే మంగళవారం కూడా అదే విధంగా తల్లిదండ్రుల అబ్బాయిని అంగన్వాడికి పంపించి వారు పనికి వెళ్లారు. ఈ నేపథ్యంలో వారికి అంగన్వాడీ నుంచి టీచర్ ఫోన్ చేసి మీ అబ్బాయికి ఒంట్లో బాగాలేదు అని చెప్పి సమాచారం అందించారు. ఇక వెంటనే తల్లితండ్రులు అంగన్వాడికి చేరుకొని చూడగా బాలుడు పరిస్థితి దారుణంగా ఉంది. కన్ను పూర్తిగా ఉబ్బిపోయి కాళ్లు చేతులపై గాయాలు కమిలిపోయి కనిపించాయి. దీంతో వెంటనే బాలుడిని ఆసుపత్రికి తీసుకువెళ్లారు. వారు అంగన్వాడీ టీచర్‌ని కూడా నిలదీశారు. ఇక పొంతనలేని సమాధానం చెప్పడంతో వారు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. కేసు నమోదు చేసుకుని పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. అంగన్వాడీ టీచర్ రాణిని విచారణ చేపట్టారు. ఇక వారు పై అధికారులకు నివేదించినట్లు సమాచారం.  ప్రస్తుతం బాలుడి ఆరోగ్య పరిస్థితి నిలకడగా ఉంది..

Add Zee News as a Preferred Source

 

 

 అయితే విద్వాన్ష్ తండ్రి విజయ్ కుమార్ టీచర్ పై ఫిర్యాదు చేశారు. రాణి టీచర్ ఎస్సీ కమ్యూనిటీ కి చెందిన పిల్లలపై నిరంతరం ఇలాగే వివక్ష చూపుతోందని ఆయన ఆరోపించారు. ఆ కారణంతోనే కేవలం అల్లరి చేశారని నెపంతో తన కొడుకు పై ఇలా దాడికి దిగిందని ఆరోపిస్తున్నారు. అయితే బాలుడు కన్ను మాత్రం పూర్తిగా కమిలిపోయి కన్ను కనిపించకుండా ఉబ్బిపోయింది. కాస్త అయితే కన్నుపోయే ప్రమాదం కూడా ఉండేది. కాళ్లు చేతులపై కూడా అలాగే కమిలిపోయిన గుర్తులు ఉన్నాయని వాళ్ళు చెబుతున్నారు.

అయితే, ఈ బాలుడికి సంబంధించిన విజువల్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. అభం శుభం తెలియని చిన్నారి అల్లరి చేసినంత మాత్రాన ఇంతగా దాడి చేయాలా అంటూ ప్రశ్నిస్తున్నారు. అంగన్వాడీ, స్కూల్లో కూడా సేఫ్టీ లేకపోతే పిల్లలకు మరి ఎక్కడ దొరుకుతుందని సోషల్ మీడియాలో కామెంట్స్ పెడుతున్నారు. అంగన్వాడీ టీచర్ పై సరైన చర్యలు తీసుకోవాలని.. వారు ఆ టీచర్ వృత్తికి కూడా పనికిరారని ద్వేషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Also Read: రైల్వే ప్రయాణికులకు అలర్ట్.. UTS వద్దు, మార్చి 1లోపు RailOneకు షిఫ్ట్ అవ్వండి: ఇండియన్ రైల్వే

Also Read: పీఎం కిసాన్‌ 22వ విడుత అలెర్ట్‌.. మీ పేరు జాబితాలో నుంచి తొలగించారా? ఇలా వెంటనే తెలుసుకోండి..!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

 

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

telangana newsAnganwadi teacher assault3 year old boy beatenRajanna Sircilla incidentChild abuse case Telangana

Trending News