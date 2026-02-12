Anganwadi Teacher Thrashed 3 Years Boy: పిల్లలు అన్నాక అల్లరి చేయడం సాధారణం.. ఇక అంగాన్వాడీకి వెళ్లే పిల్లలు చిన్న వయస్సు కాబట్టి అల్లరి చేస్తూ ఉంటారు. టీచర్ వృత్తి అంటేనే ఓపిగ్గా వారిని దారిలో పెడుతూ పాఠాలు బోధించడం. కానీ, అల్లరి చేస్తున్నాడు అనే నెపంతో ఓ మూడేళ్ల బాలుడిని అంగన్వాడీ టీచర్ తన దాష్టీకం చూపించింది. ఈ నేపథ్యంలో అతడి కన్ను పూర్తిగా ఉబ్బి.. నల్లగా మారిపోయింది. కన్ను పోయే పరిస్థితి కూడా ఏర్పడింది. ఈ ఘటన రాజన్న సిరిసిల్ల ఎల్లారెడ్డిపేట వెంకటాపూర్ లో బుధవారం చోటుచేసుకుంది. అదే గ్రామానికి చెందిన లక్ష్మ, విజయ్ కుమార్ దంపతులకు కుమారుడు విద్వాన్ష్ అంగన్వాడీ కేంద్రం రోజు వెళ్తున్నాడు. అయితే మంగళవారం కూడా అదే విధంగా తల్లిదండ్రుల అబ్బాయిని అంగన్వాడికి పంపించి వారు పనికి వెళ్లారు. ఈ నేపథ్యంలో వారికి అంగన్వాడీ నుంచి టీచర్ ఫోన్ చేసి మీ అబ్బాయికి ఒంట్లో బాగాలేదు అని చెప్పి సమాచారం అందించారు. ఇక వెంటనే తల్లితండ్రులు అంగన్వాడికి చేరుకొని చూడగా బాలుడు పరిస్థితి దారుణంగా ఉంది. కన్ను పూర్తిగా ఉబ్బిపోయి కాళ్లు చేతులపై గాయాలు కమిలిపోయి కనిపించాయి. దీంతో వెంటనే బాలుడిని ఆసుపత్రికి తీసుకువెళ్లారు. వారు అంగన్వాడీ టీచర్ని కూడా నిలదీశారు. ఇక పొంతనలేని సమాధానం చెప్పడంతో వారు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. కేసు నమోదు చేసుకుని పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. అంగన్వాడీ టీచర్ రాణిని విచారణ చేపట్టారు. ఇక వారు పై అధికారులకు నివేదించినట్లు సమాచారం. ప్రస్తుతం బాలుడి ఆరోగ్య పరిస్థితి నిలకడగా ఉంది..
In a disturbing incident from Telangana's Mulugu district, a three-year-old boy was allegedly thrashed by his Anganwadi teacher, leaving him with a swollen black eye.
The incident occurred in Venkatapur village of Yellareddypet mandal on Tuesday, February 10. A video of the… pic.twitter.com/bqKBgSCkqZ
— The Siasat Daily (@TheSiasatDaily) February 11, 2026
అయితే విద్వాన్ష్ తండ్రి విజయ్ కుమార్ టీచర్ పై ఫిర్యాదు చేశారు. రాణి టీచర్ ఎస్సీ కమ్యూనిటీ కి చెందిన పిల్లలపై నిరంతరం ఇలాగే వివక్ష చూపుతోందని ఆయన ఆరోపించారు. ఆ కారణంతోనే కేవలం అల్లరి చేశారని నెపంతో తన కొడుకు పై ఇలా దాడికి దిగిందని ఆరోపిస్తున్నారు. అయితే బాలుడు కన్ను మాత్రం పూర్తిగా కమిలిపోయి కన్ను కనిపించకుండా ఉబ్బిపోయింది. కాస్త అయితే కన్నుపోయే ప్రమాదం కూడా ఉండేది. కాళ్లు చేతులపై కూడా అలాగే కమిలిపోయిన గుర్తులు ఉన్నాయని వాళ్ళు చెబుతున్నారు.
అయితే, ఈ బాలుడికి సంబంధించిన విజువల్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. అభం శుభం తెలియని చిన్నారి అల్లరి చేసినంత మాత్రాన ఇంతగా దాడి చేయాలా అంటూ ప్రశ్నిస్తున్నారు. అంగన్వాడీ, స్కూల్లో కూడా సేఫ్టీ లేకపోతే పిల్లలకు మరి ఎక్కడ దొరుకుతుందని సోషల్ మీడియాలో కామెంట్స్ పెడుతున్నారు. అంగన్వాడీ టీచర్ పై సరైన చర్యలు తీసుకోవాలని.. వారు ఆ టీచర్ వృత్తికి కూడా పనికిరారని ద్వేషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
