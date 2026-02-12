Govt Employees Demands: సుదీర్ఘకాలంగా అపరిష్కృతంగా ఉన్న తమ సమస్యలు, డిమాండ్లపై తెలంగాణ ఉద్యోగులు తీవ్ర ఆగ్రహంతో ఉన్నారు. అధికారంలోని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మాత్రం కమిటీలు, చర్చలు అంటూ కాలయాపన చేస్తుండడంతో ఉద్యోగులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. తమకు న్యాయపరంగా.. హక్కుగా దక్కాల్సిన వాటిని కూడా ప్రభుత్వం నెరవేర్చకపోవడంతో ఇప్పటికే తీవ్ర ఆగ్రహంతో ఉన్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు తాజాగా సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. తమ డిమాండ్లు, సమస్యలపై రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వానికి ఆల్టిమేటం జారీ చేశారు. అందులో భాగంగా ప్రభుత్వానికి తెలంగాణ గెజిటెడ్ అధికారుల కేంద్ర సంఘం (టీజీఓసీఏ) సంచలన లేఖ రాసింది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
తమ ప్రధాన డిమాండ్లు, సమస్యలు పరిష్కరించాలని కోరుతూ ప్రభుత్వానికి గెజిటెడ్ అధికారుల కేంద్ర సంఘం (టీజీఓసీఏ) అధ్యక్షుడు ఏలూరి శ్రీనివాసరావు, ప్రధాన కార్యదర్శి బీ శ్యామ్ లేఖ రాశారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు వేతన సవరణ అమలు చేయాలి, ఏప్రిల్/ మే నెలలో సాధారణ బదిలీలు చేపట్టాలని తెలంగాణ గెజిటెడ్ అధికారుల కేంద్ర సంఘం డిమాండ్ చేసింది. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల ఆర్థిక ప్రయోజనాలు, బదిలీల అంశాన్ని లేఖలో గెజిటెడ్ అధికారుల సంఘం ప్రస్తావించింది. తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి, ఉప ముఖ్యమంత్రి, ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శికి సమర్పించిన వినతి పత్రాల వివరాలను గెజిటెడ్ అధికారుల సంఘం విడుదల చేసింది.
ప్రధాన డిమాండ్లు ఇవే..
వేతన సవరణ సంఘం
తెలంగాణ స్వరాష్ట్రంగా ఏర్పడిన తర్వాత ఒకటే పీఆర్సీ అమలు చేశారు. రెండో వేతన సవరణ సంఘం ఏర్పాటుచేయాల్సి ఉండగా నిధుల కొరతతో రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం పీఆర్సీ జోలికి మాత్రం వెళ్లడం లేదు. వెంటనే రెండో పీఆర్సీని తక్షణమే అమలు చేయాలని తెలంగాణ గెజిటెడ్ అధికారుల కేంద్ర సంఘం (టీజీఓసీఏ) డిమాండ్ చేసింది. పీఆర్సీకి బడ్జెట్ కేటాయింపు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు రావాల్సిన రెండో వేతన సవరణ విషయంలో ప్రభుత్వం తక్షణమే స్పందించాలని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు కోరారు. ఆర్థిక ఇబ్బందులతో సతమతమవుతున్నామని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు వినతిపత్రంలో వివరించి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. పీఆర్సీ నివేదిక గడువు ముగిసి ఇప్పటికే 22 నెలలు దాటిపోయిందని, దీనివల్ల ఉద్యోగులు పిల్లల ఫీజులు, వైద్య ఖర్చులు మరియు ఈఎంఐలు చెల్లించలేక తీవ్ర ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారని వివరించింది. రానున్న 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సర బడ్జెట్లో పీఆర్సీ అమలుకు అవసరమైన నిధులను కేటాయించాలని ఆర్థిక మంత్రిగా ఉన్నఉప ముఖ్యమంత్రిని సంఘం కోరింది.
42 శాతం ఫిట్మెంట్
ద్రవ్యోల్బణం, నిత్యావసర వస్తువుల ధరల పెరుగుదలకు అనుగుణంగా ఉద్యోగులకు 42 శాతం ఫిట్మెంట్ ప్రకటించాలని గెజిటెడ్ అధికారుల సంఘం కోరింది. ప్రస్తుతం ఇస్తున్న 5 శాతం మధ్యంతర భృతి (ఐఆర్) ఏమాత్రం సరిపోదని వినతిపత్రంలో సంఘం స్పష్టం చేసింది.
పెండింగ్ డీఏలు
ఇప్పటి వరకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం నాలుగు డీఏలు పెండింగ్లో ఉన్నాయి. రేవంత్ రెడ్డి 1-1-2024 నుంచి 1-7-2025 వరకు నాలుగు డీఏలు ఉద్యోగులకు బకాయిపడ్డారు. నాలుగు పెండింగ్ డీఏలను వెంటనే విడుదల చేయాలని గెజిటెడ్ అధికారుల కేంద్ర సంఘం (టీజీఓసీఏ) డిమాండ్ చేసింది.
బదిలీలు
ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సంబంధించిన బదిలీలపై నిషేధం ఎత్తివేతను తెలంగాణ గెజిటెడ్ అధికారుల కేంద్ర సంఘం (టీజీఓసీఏ) ప్రస్తావించింది. ఆరేళ్లుగా ఎదురుచూస్తున్న ఉద్యోగుల కోసం బదిలీల ప్రక్రియను ప్రారంభించాలని సంఘం విజ్ఞప్తి చేసింది. 6 ఏళ్ల నుంచి 13 ఏళ్లుగా ఒకే చోట పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులకు ఈసారి తప్పకుండా బదిలీ అవకాశం కల్పించాలని డిమాండ్ చేసింది. 2026-27 విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభానికి ముందే బదిలీల నిషేధాన్ని ఎత్తివేసి ఉత్తర్వులు జారీ చేయాలని సంఘం విన్నవించింది. గతంలో 40 శాతం పరిమితి విధించడంతో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల కారణంగా చాలా మంది ఉద్యోగులు బదిలీలకు దూరమయ్యారని గుర్తు చేసింది. ఉద్యోగుల న్యాయమైన డిమాండ్లను ప్రభుత్వం సానుభూతితో పరిశీలించి, వెంటనే పీఆర్సీ నివేదికను తెప్పించుకుని అమలు చేయాలని గెజిటెడ్ అధికారుల కేంద్ర సంఘం (టీజీఓసీఏ) ప్రభుత్వానికి కోరింది.
