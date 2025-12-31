Youtuber naa Anvesh: ఊహించని చిక్కుల్లో నా అన్వేషణ యూట్యూబర్.. మరో కేసు నమోదు..

Another case filed on youtuber naa anveshana na anvesh controvery: నా అన్వేషణ యూట్యూబర్ కాంట్రవర్సీ ఘటన సోషల్ మీడియాలో పెనుదుమారంగా మారిన విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం ఇటీవల నా అన్వేష్ యూట్యూబర్ శివాజీ వ్యాఖ్యల వివాదంలో ప్రవచన కర్త గరికపాటి నర్సింహరావు గారిపై, సీతమ్మ తల్లిపై చేసిన కామెంట్స్ ప్రస్తుతం తీవ్ర వివాదంగా మారాయి. దీనిపై హిందూ సంఘాలన్ని భగ్గుమంటున్నాయి. ఇప్పటికే లక్షల్లో ఫాలొవర్స్ నా అన్వేషన్ యూట్యూబ్ అకౌంట్ కు అన్ సబ్ స్క్రైబ్ చేసుకున్నారు. అయితే..ఈ వివాదం నేపథ్యంలో నా అన్వేష్ ఇటీవల సారీ కూడా చెప్పారు.
కానీ అది కూడా చాలా వెటకారంగా చెప్పాడు. దీంతో మరింత వివాదం రాజుకుంది. అసలు వీడ్ని లుక్ అవుట్ నోటీసులు జారీ చేసి భారత్ కు రప్పించి తాటతీయాలని నెట్టింట హిందూ సంఘాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. ఇప్పటికే నా అన్వేష్ పై బీజేపీ మహిళ నేత కరాటే కళ్యాణి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. మరోవైపు వైజాగ్ లో కూడా కేసు నమోదు అయ్యింది.
తాజాగా... ఖమ్మంలో మరో కేసును పోలీసులు నమోదు చేశారు. దానవాయి గూడెంకు చెందిన సత్యనారాయణరావు ఫిర్యాదు మేరకు నా అన్వేష్ పై ఫిర్యాదు చేశారు. ముఖ్యంగా సీతమ్మ తల్లిపై, ద్రౌపది రేప్ కు గురయ్యారంటూ నా అన్వేష్ వ్యాఖ్యలు బాగా దుమారం రాజేశాయి. మరోవైపు గరికపాటిపై వ్యాఖ్యలకు ఆయన పీఆర్ టీమ్ స్పందించింది.
ఇలాంటి వ్యాఖ్యలపై తీవ్రంగా చర్యలుంటాయని హెచ్చరించారు. అంతే కాకుండా యూట్యూబర్ కాంట్రవర్సీపై లీగల్ గా ముందుకు వెళ్తామని తెలిపారు. మొత్తంగా నా అన్వేష్ తన నోటి దూల వల్ల పెద్ద చిక్కుల్లోనే పడ్డాడు. రానున్న రోజుల్లో ఈ రచ్చ మరింత ముదిరే చాన్స్ ఉందని చెప్తున్నారు.
