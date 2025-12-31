English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Youtuber naa Anvesh: ఊహించని చిక్కుల్లో నా అన్వేషణ యూట్యూబర్.. మరో కేసు నమోదు..

Youtuber naa Anvesh: ఊహించని చిక్కుల్లో నా అన్వేషణ యూట్యూబర్.. మరో కేసు నమోదు..

Naa anveshana controversy:  యూట్యూబర్ నా అన్వేష్ మరో చిక్కుల్లో పడ్డాడు. ఇప్పటికే  అతడిని సోషల్ మీడియాలో భారీగా అన్ సబ్ స్క్రైబ్ లు చేస్తున్నారు. అంతే కాకుండా  నా అన్వేష్ పై ఖమ్మంలో మరో కేసు నమోదైంది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 31, 2025, 11:08 AM IST
  • నా అన్వేషణపై మరో కేసు నమోదు..
  • భారీగా పడిపోతున్న సబ్ స్రైబర్లు..

Youtuber naa Anvesh: ఊహించని చిక్కుల్లో నా అన్వేషణ యూట్యూబర్.. మరో కేసు నమోదు..

Another case filed on youtuber naa anveshana na anvesh controvery: నా అన్వేషణ యూట్యూబర్ కాంట్రవర్సీ ఘటన సోషల్ మీడియాలో పెనుదుమారంగా మారిన విషయం తెలిసిందే.  ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం ఇటీవల  నా అన్వేష్ యూట్యూబర్ శివాజీ వ్యాఖ్యల వివాదంలో ప్రవచన కర్త  గరికపాటి నర్సింహరావు గారిపై, సీతమ్మ తల్లిపై చేసిన కామెంట్స్ ప్రస్తుతం తీవ్ర వివాదంగా మారాయి. దీనిపై హిందూ సంఘాలన్ని భగ్గుమంటున్నాయి.  ఇప్పటికే లక్షల్లో ఫాలొవర్స్ నా అన్వేషన్ యూట్యూబ్  అకౌంట్ కు అన్ సబ్ స్క్రైబ్ చేసుకున్నారు.  అయితే..ఈ వివాదం నేపథ్యంలో నా అన్వేష్ ఇటీవల సారీ కూడా చెప్పారు.

కానీ అది కూడా చాలా వెటకారంగా చెప్పాడు. దీంతో మరింత వివాదం రాజుకుంది. అసలు వీడ్ని లుక్ అవుట్ నోటీసులు జారీ చేసి భారత్ కు రప్పించి తాటతీయాలని నెట్టింట హిందూ సంఘాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. ఇప్పటికే నా అన్వేష్ పై బీజేపీ మహిళ నేత కరాటే కళ్యాణి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. మరోవైపు  వైజాగ్ లో కూడా కేసు నమోదు అయ్యింది.

తాజాగా... ఖమ్మంలో మరో కేసును పోలీసులు నమోదు చేశారు. దానవాయి గూడెంకు చెందిన సత్యనారాయణరావు ఫిర్యాదు మేరకు నా అన్వేష్ పై ఫిర్యాదు చేశారు. ముఖ్యంగా సీతమ్మ తల్లిపై, ద్రౌపది రేప్ కు గురయ్యారంటూ నా అన్వేష్ వ్యాఖ్యలు బాగా దుమారం రాజేశాయి. మరోవైపు గరికపాటిపై వ్యాఖ్యలకు ఆయన  పీఆర్ టీమ్  స్పందించింది.

Read more: Naa anveshana controversy: నా అన్వేషణ యూట్యూబర్ మరో భారీ షాక్.. ఇది కదా అసలైన దెబ్బ అంటున్న హిందూ సంఘాలు..

 ఇలాంటి వ్యాఖ్యలపై తీవ్రంగా చర్యలుంటాయని హెచ్చరించారు. అంతే కాకుండా యూట్యూబర్ కాంట్రవర్సీపై లీగల్ గా ముందుకు వెళ్తామని తెలిపారు. మొత్తంగా నా అన్వేష్ తన నోటి దూల వల్ల పెద్ద చిక్కుల్లోనే పడ్డాడు. రానున్న రోజుల్లో ఈ రచ్చ మరింత ముదిరే చాన్స్ ఉందని చెప్తున్నారు.
 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Na anveshNaa AnveshanaGarikapati Narsimha raoSeethamma thallinaa anveshana controversy

