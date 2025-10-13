Maoist Letter: వడ్డీ వ్యాపారస్తులారా ఇక దోచుకోవటం ఆపండి.. లేదంటే..! భయాన్ని రేపుతోన్న మావోయిస్టుల లేఖ..!!

Maoist Letter: భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో అల్లూరి సీతారామరాజు డివిజన్ పేరుతో మావోయిస్టులు మరో లేఖ విడుదల చేశారు. ఇప్పుడా లేఖ స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది. వడ్డీ వసూలు చేసే పద్దతులపై తీవ్ర హెచ్చరిక జారీ చేశారు. మావోయిస్టులు లేఖలో కొందరు ఫైనాన్స్ వృత్తి పనులకు స్థానికుల అవసరాన్ని ఆధారంగా పెద్ద మొత్తాల్లో వడ్డీ వసూలు చేస్తూ వస్తున్నారని, బలవంతపు వడ్డీలు కారణంగా పేద ప్రజలపై అప్పుల భారాన్ని మోపుతున్నారని లేఖలో పేర్కొన్నారు.
చాలా మంది పేదలు వడ్డీ వ్యాపారస్తుల ఆగడాలు తట్టుకోలేక ఇళ్లు, భూములు, వారి దగ్గర వస్తువులను అమ్మి అప్పులు తీర్చుతున్నారని..అయినా కూడా అప్పులు తీరకపోవడంతో రోడ్డున పడుతున్నారంటూ లేఖలో పేర్కొన్నారు. అంతేకాదు అప్పులు బాధలు తట్టుకోలేక ఎంతో మంది ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారని వివరించారు. ఈ వడ్డీలు వసూలు చేసే వ్యాపారులు తమ కుటుంబాలతో సంతోషకరమైన జీవితం గడుపుతున్నారు..అప్పులు తీసుకున్నవారిని అరిగోసలు పెడుతూ వడ్డీ వసూలు చేస్తూ వారి ఆత్మహత్యలకు కారణమవుతున్నారని తెలిపారు.
ఇలాంటి వడ్డీలు వసూలు చేస్తూ పేదలపై పైశాచికత్వం చూపిస్తున్న వడ్డీవ్యాపారులను ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ వదిలేదని హెచ్చరించారు. తమ విధానాలను మార్చుకోవాలని లేదంటే ప్రజాకోర్టులో శిక్షలు తప్పవని లేఖలో పేర్కొన్నారు. లేఖలో పేర్కొన్న ప్రాంతాలు.. వెంకటాపురం, ఆలుబాక, ఎదిర, చర్ల, దుమ్ముగూడెం, భద్రాచలం ఉన్నాయి. ఇవి ప్రత్యేకంగా గుర్తుచేసి, ఆ ప్రాంతాల్లో వడ్డీ వ్యాపారస్తులకు ప్రజలు ఇకపై డబ్బులు ఇవ్వకూడదని, ఎవరికైనా బెదిరింపు లేదా కలవరపెట్టు కోసం వడ్డీలు వసూలు చేస్తే వెంటనే మావోయిస్టులకు సమాచారం ఇవ్వమని సూచించారు.
ఇదే లేఖలో ప్రజాప్రాతినిధ్యం పేరుతో "ప్రజా కోర్టు" వ్యవస్థను ఉటంకించి, వడ్డీ వసూలులతో కొనసాగితే వారి వ్యాపారానికి ఖతరే తప్పదు అని హెచ్చరించారు. ఈ లేఖ వచ్చిన వెంటనే చర్లలో ఫైనాన్స్ సంస్థలు, వడ్డీ వసూలు చేసే వ్యాపారస్తుల్లో గందరగోళ వాతావరణం నెలకొంది. ఎందుకంటే ఇది గత రెండు నెలల్లో విడుదలైన మావోయిస్టుల వరుస ప్రకటనలలో నాల్గవదని సమాచారం.
స్థానికుల దృష్టికోణంలో ఇది ఒక సాధారణ హెచ్చరిక మాత్రమే కాక, ఆర్థిక అసమానతలపై సమాజం తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై మాదిరిగా భావిస్తున్నారు. అప్పుల ధోరణులు, వడ్డీ రేట్ల నియంత్రణ, పేదలకు ఆదాయోపాధి అవకాశాల కల్పన వంటి మార్పులు అవసరమని సమాజంలోని పలు వర్గాలు చెబుతున్నారు. పోలీస్, బ్యాంకింగ్, స్థానిక అధికారులు ఈ లేఖ విషయంపై గమనించి, ప్రాంతీయ స్థాయిలో శాంతి-సౌఖ్యాన్ని కాపాడే మార్గాలను పరిశీలిస్తుంటే ప్రామాణిక ఒప్పందాలు తీసుకోవడం, అనవసర అప్పులు తీసుకోవద్దని సూచిస్తున్నారు.
