  Telugu News
  తెలంగాణ
  • Maoist Letter: వడ్డీ వ్యాపారస్తులారా ఇక దోచుకోవటం ఆపండి.. లేదంటే..! భయాన్ని రేపుతోన్న మావోయిస్టుల లేఖ..!!

Maoist Letter: వడ్డీ వ్యాపారస్తులారా ఇక దోచుకోవటం ఆపండి.. లేదంటే..! భయాన్ని రేపుతోన్న మావోయిస్టుల లేఖ..!!

Maoist Letter: మావోయిస్టుల ఉద్యమం అంతం అనుకుంటే మళ్లీ లేఖ కలకలం రేపింది. భద్రాద్రి కొత్తగూడెంలో మావోయిస్టులు వడ్డీ వ్యాపారస్తులకు హెచ్చరికగా లేఖ విడుదల చేశారు. ప్రజలపై బలవంతపు వడ్డీలు తీసుకోవద్దని వ్యాపారస్తులు స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. ఎవరికైనా పెరోత్తం అని తెలిస్తే ప్రజా కోర్టు శిక్ష తప్పదని హెచ్చరించారు. మావోయిస్టుల లేఖతో వెంకటాపురం, చర్ల వంటి గ్రామాల్లో ఒక్కసారిగా కలకలం రేగింది.  

Written by - Bhoomi | Last Updated : Oct 13, 2025, 10:18 AM IST

Maoist Letter: వడ్డీ వ్యాపారస్తులారా ఇక దోచుకోవటం ఆపండి.. లేదంటే..! భయాన్ని రేపుతోన్న మావోయిస్టుల లేఖ..!!

Maoist Letter: భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో అల్లూరి సీతారామరాజు డివిజన్ పేరుతో మావోయిస్టులు మరో లేఖ విడుదల చేశారు. ఇప్పుడా లేఖ స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది. వడ్డీ వసూలు చేసే పద్దతులపై తీవ్ర హెచ్చరిక జారీ చేశారు. మావోయిస్టులు లేఖలో కొందరు ఫైనాన్స్ వృత్తి పనులకు స్థానికుల అవసరాన్ని ఆధారంగా పెద్ద మొత్తాల్లో వడ్డీ వసూలు చేస్తూ వస్తున్నారని, బలవంతపు వడ్డీలు కారణంగా పేద ప్రజలపై అప్పుల భారాన్ని మోపుతున్నారని లేఖలో పేర్కొన్నారు. 

చాలా మంది పేదలు వడ్డీ వ్యాపారస్తుల ఆగడాలు తట్టుకోలేక ఇళ్లు, భూములు, వారి దగ్గర వస్తువులను అమ్మి అప్పులు తీర్చుతున్నారని..అయినా కూడా అప్పులు తీరకపోవడంతో రోడ్డున పడుతున్నారంటూ లేఖలో పేర్కొన్నారు. అంతేకాదు అప్పులు బాధలు తట్టుకోలేక ఎంతో మంది ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారని వివరించారు. ఈ వడ్డీలు వసూలు చేసే వ్యాపారులు తమ కుటుంబాలతో సంతోషకరమైన జీవితం గడుపుతున్నారు..అప్పులు తీసుకున్నవారిని అరిగోసలు పెడుతూ వడ్డీ వసూలు చేస్తూ వారి ఆత్మహత్యలకు కారణమవుతున్నారని తెలిపారు. 

ఇలాంటి వడ్డీలు వసూలు చేస్తూ పేదలపై పైశాచికత్వం చూపిస్తున్న వడ్డీవ్యాపారులను ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ వదిలేదని హెచ్చరించారు. తమ విధానాలను మార్చుకోవాలని లేదంటే ప్రజాకోర్టులో శిక్షలు తప్పవని లేఖలో పేర్కొన్నారు.  లేఖలో పేర్కొన్న ప్రాంతాలు.. వెంకటాపురం, ఆలుబాక, ఎదిర, చర్ల, దుమ్ముగూడెం, భద్రాచలం ఉన్నాయి. ఇవి ప్రత్యేకంగా గుర్తుచేసి, ఆ ప్రాంతాల్లో వడ్డీ వ్యాపారస్తులకు ప్రజలు ఇకపై డబ్బులు ఇవ్వకూడదని, ఎవరికైనా బెదిరింపు లేదా కలవరపెట్టు కోసం వడ్డీలు వసూలు చేస్తే వెంటనే మావోయిస్టులకు సమాచారం ఇవ్వమని సూచించారు.

Also Read:  Defence Stocks: అదృష్టమంటే మన హైదరాబాద్ కంపెనీదే.. రక్షణ శాఖ నుంచి భారీ ఆర్డర్ సొంతం..5ఏళ్లలో 1667శాతం లాభాలు.!!

ఇదే లేఖలో ప్రజాప్రాతినిధ్యం పేరుతో "ప్రజా కోర్టు" వ్యవస్థను ఉటంకించి, వడ్డీ వసూలులతో కొనసాగితే వారి వ్యాపారానికి ఖతరే తప్పదు అని హెచ్చరించారు. ఈ లేఖ వచ్చిన వెంటనే చర్లలో ఫైనాన్స్ సంస్థలు, వడ్డీ వసూలు చేసే వ్యాపారస్తుల్లో గందరగోళ వాతావరణం నెలకొంది. ఎందుకంటే ఇది గత రెండు నెలల్లో విడుదలైన మావోయిస్టుల వరుస ప్రకటనలలో నాల్గవదని సమాచారం. 

స్థానికుల దృష్టికోణంలో ఇది ఒక సాధారణ హెచ్చరిక మాత్రమే కాక, ఆర్థిక అసమానతలపై సమాజం తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై మాదిరిగా భావిస్తున్నారు. అప్పుల ధోరణులు, వడ్డీ రేట్ల నియంత్రణ, పేదలకు ఆదాయోపాధి అవకాశాల కల్పన వంటి మార్పులు అవసరమని సమాజంలోని పలు వర్గాలు చెబుతున్నారు. పోలీస్, బ్యాంకింగ్, స్థానిక అధికారులు ఈ లేఖ విషయంపై గమనించి, ప్రాంతీయ స్థాయిలో శాంతి-సౌఖ్యాన్ని కాపాడే మార్గాలను పరిశీలిస్తుంటే ప్రామాణిక ఒప్పందాలు తీసుకోవడం, అనవసర అప్పులు తీసుకోవద్దని సూచిస్తున్నారు. 

Also Read: Business Ideas 2025: వాట్సాప్ కేవలం చాటింగ్ కోసమే కాదు.. ఇక్కడ డబ్బులు సంపాదించుకోవడానికి అయిదు మార్గాలు ఉన్నాయని తెలుసా?

 

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

Bhadrachri Kothagudemmaoist letterLoan Shark AlertDebt ReliefRural Finance

