Nikitha Godishala: నిఖిత గోడిశాల కుటుంబం సంచలన వీడియో.. ఏం జరిగిందంటే?

NRI Nikitha Godishala Case: అమెరికాలోని మేరీల్యాండ్లో హత్యకు గురయిన నిఖిత గోడిశాల కేసులో కీలక ట్విస్ట్ జరిగింది. ఈ కేసుపై పుకార్లు.. వివాదాలు నడుస్తుండడం.. తమ కుమార్తె విషయంలో వివిధ కోణాల్లో చర్చ జరుగుతుండడంతో బాధిత కుటుంబం స్పందించింది. తమ కుమార్తె హత్య విషయంలో ఆ కుటుంబం ఓ వీడియో విడుదల చేసింది. మీడియాతోపాటు ప్రజలకు కీలకమైన విజ్ఞప్తి చేసింది. ఈ సందర్భంగా కొన్ని సంచలన విషయాలు వెల్లడించారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
తమ బిడ్డ కేసు విషయమై మీడియా సంయమనంతో వ్యవహరించాలని నిఖిత గోడిశాల కుటుంబసభ్యులు విజ్ఞప్తి చేశారు. అపోహాలు, అవాస్తవాలను ప్రచారం చేయొద్దని ఇంకా వాస్తవాలు తెలియలేదని చెప్పారు. తీవ్ర విషాదంలో ఉన్న ఈ సమయంలో తమ కుటుంబంపై గోప్యతను పాటించాలని, సంయమనంతో వ్యవహరించాలని కోరారు. ఈ కేసులో నిందితుడు అర్జున్ శర్మ ఇంకా పరారీలోనే ఉన్నాడని.. పోలీసులకు లభించలేదని సంచలన ప్రకటన చేశారు. నిందితుడిని అరెస్ట్ చేశారనే వార్తలు పూర్తిగా అవాస్తవమని ప్రకటించారు.
ఈ ఘటనపై అందరూ బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించాలని.. ధృవీకరణ లేని సమాచారాన్ని ప్రచురించవద్దని.. నమ్మరాదని నిఖిత గోడిశాల కుటుంబం విజ్ఞప్తి చేసింది. దర్యాప్తు ప్రక్రియ సజావుగా సాగేందుకు సహకరించాలని ఆ కుటుంబం కోరింది. నిఖిత గోడిశాల డిసెంబర్ 31వ తేదీన అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతి చెందగా.. నిందితుడు అర్జున్ శర్మ పరారీలో ఉన్నాడు. భారతదేశంలో ఉన్నాడని తెలుస్తుండగా.. అతడు అరెస్టయ్యారనే వార్త సంచలనం రేపింది.
నిందితుడు అరెస్ట్.. తమ కుమార్తె వ్యవహార శైలిపై ప్రస్తుతం ప్రచారం జరుగుతున్నవన్నీ పూర్తిగా అపోహలు, అస్తవాలేనని నిఖిత గోడిశాల కుటుంబం ప్రకటించింది. అమెరికా అధికారుల నుంచి అందిన సమాచారం ప్రకారం ప్రధాన నిందితుడిగా భావిస్తున్న అర్జున్ శర్మ జనవరి 1వ తేదీన అదృశ్యమైనట్లు.. ఈ మేరకు కేసు నమోదైందని కుటుంబసభ్యులు తెలిపారు. జనవరి 2న అమెరికా నుంచి భారత్కు రావడంతో.. నిఖిత గోడిశాల మృతదేహం మేరీల్యాండ్లోని కొలంబియా ప్రాంతంలో అర్జున్ శర్మ నివాసంలో గుర్తించినట్లు వివరించారు. నిఖితకు చెందిన వాహనం కూడా అదే ప్రదేశంలో లభ్యమైంది. నిందితుడు ప్రస్తుతం పరారీలో ఉన్నాడని హోవార్డ్ కౌంటీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్తో సహా యూఎస్ చట్ట అమలు సంస్థలు స్పష్టంగా పేర్కొన్నాయని నిఖిత గోడిశాల కుటుంబం తెలిపింది. నిందితుడిని అరెస్ట్ చేశారనే వార్తలు పూర్తిగా అవాస్తవమని కొట్టిపారేశారు. తమ కుమార్తె అంత్యక్రియలు ప్రైవేట్గా నిర్వహిస్తామని.. ఆ కార్యక్రమాలు సక్రమంగా సాగేందుకు పోలీసు రక్షణను కోరినట్లు వెల్లడించారు.
