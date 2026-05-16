Bandi Bhageerath POCSO Case: బాలికపై అత్యాచారానికి పాల్పడి పోక్సో కేసులో నిందితుడు బండి భగీరథ్కు ఊరట లభించలేదు. మధ్యంతర ముందస్తు బెయిల్కు తెలంగాణ హైకోర్టు నిరాకరణ చేసింది. బెయిల్ ఇచ్చేందుకు హైకోర్టు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. పోక్సో చట్టం కింద నమోదైన కేసులో బండి భగీరథ్కు తాత్కాలిక ఉపశమనం లభించకపోవడంతో ఇక అతడి అరెస్ట్ తప్పదని స్పష్టమవుతోంది. పోక్సో కేసు నమోదై దాదాపు వారం దాటుతున్నా ఇంకా అరెస్ట్ చేయకపోవడం తీవ్ర విమర్శలు వస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో హైకోర్టు కూడా నిరాకరించడంతో ఇప్పటికైనా నిందితుడు బండి భగీరథ్ను అరెస్ట్ చేయాలనే డిమాండ్ వ్యక్తమవుతోంది.
నిందితుడు బండి సాయి భగీరథ్ మధ్యంతర ముందస్తు బెయిల్ మంజూరు చేయాలనే అభ్యర్థనను హైకోర్టు తిరస్కరించింది. హైకోర్టులో శుక్రవారం రాత్రి బండి భగీరథ్ బెయిల్ పిటిషన్పై వాదోపవాదనలు జరిగాయి. ఈ సందర్భంగా పిటిషనర్ తరఫు న్యాయవాది నిరంజన్ రెడ్డి కోర్టులో పలు వాదనలు వినిపించారు. కేసులో నమోదైన ఫిర్యాదు, బాధితురాలి ప్రవర్తన, కాల్ రికార్డులు, చాటింగ్ వివరాలు తదితర అంశాలను ప్రస్తావిస్తూ వచ్చిన ఆరోపణలపై అనుమానాలు వ్యక్తం చేశారు.
'బాధితురాలి తల్లి ఇచ్చిన ఫిర్యాదులో తన కుమార్తెను డిసెంబర్ 31న రెండు రోజుల పాటు ఫామ్హౌస్లో ఉంచారని పేర్కొన్నరు. బలవంతంగా ఆల్కహాల్ తాగించారని కూడా ఫిర్యాదులో ఆరోపణలు ఉన్నాయి. అయితే అదే ఫిర్యాదులో బాధితురాలు, నిందితుడితో పాటు మరో ఐదుగురు కూడా ఫామ్హౌస్లో ఉన్నట్లు పేర్కొన్నారు' అని న్యాయవాది నిరంజన్ రెడ్డి కోర్టు దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. ఈ సందర్భంగా ఫొటోలు, వీడియోల అంశాన్ని కూడా ప్రస్తావించారు. స్నేహితులు తీసుకున్న ఫొటోలను పరిశీలిస్తే బాధితురాలు స్వచ్ఛందంగానే ఆల్కహాల్ తీసుకున్నట్లు కనిపిస్తోందని సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. బాధితురాలిని కించపరచాలనే ఉద్దేశం తమకు లేదని.. కానీ జరుగుతున్న దుష్ప్రచారంపై స్పష్టత ఇవ్వడం కోసమే ఈ విషయాలను వెల్లడిస్తున్నట్లు కోర్టులో వివరించారు. అవసరమైతే తమ వద్ద ఫొటోలు, వీడియోలు కూడా ఉన్నాయని కోర్టుకు తెలిపారు.
కేసు నమోదు ఆలస్యంపైనా పిటిషనర్ తరఫు న్యాయవాది ప్రశ్నలు లేవనెత్తారు. ఘటన జరిగిన నాలుగున్నర నెలల తరువాత ఎందుకు ఫిర్యాదు చేయాల్సి వచ్చిందని ప్రశ్నించారు. బాధితురాలు మానసికంగా, శారీరకంగా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నట్లు తల్లి ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నప్పటికీ.. విషయం తెలిసిన వెంటనే ఎందుకు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయలేదని బండి భగీరథ్ వాదించారు. ఫిర్యాదులో 2025 అక్టోబర్ 25న శారీరక వేధింపులు జరిగాయని పేర్కొన్నారని.. కానీ ఆ తరువాత రోజే బాధితురాలు స్వయంగా నిందితుడిని సినిమాకు రావాలని ఆహ్వానిస్తూ టికెట్లు పంపిందని కోర్టు దృష్టికి తీసుకువెళ్లారు.
పూర్తి వాదనలు విన్న హైకోర్టు వారి వాదనలతో ఏకీభవించలేదు. కేసు తీవ్రత, ఆరోపణల స్వభావం వంటి అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకున్న తెలంగాణ హైకోర్టు బండి భగీరథ్కు మధ్యంతర ముందస్తు బెయిల్ మంజూరుకు నిరాకరించింది. కాగా ఈ కేసుకు సంబంధించిన తదుపరి విచారణ కొనసాగనుంది.