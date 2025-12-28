Pawan Kalyan: కొండగట్టు అంజన్న సన్నిధికి ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్

Ap Deputy CM Pawan Kalyan: తెలంగాణలోని ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం కొండగట్టు శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి ఆలయాన్ని దర్శించుకునేందుకు జనసేన అధినేత, ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ సిద్ధమయ్యారు. 2026 జనవరి 3వ తేదీ శనివారం రోజున ఆయన కొండగట్టు క్షేత్రానికి రానున్నారు. పవన్ కల్యాణ్ పర్యటన ఖరారు కావడంతో అటు రాజకీయ వర్గాల్లోనూ, ఇటు భక్తుల్లోనూ ఆసక్తి నెలకొంది. ఈ పర్యటనలో భాగంగా ఆలయ అభివృద్ధికి సంబంధించి పలు కీలక కార్యక్రమాల్లో పవన్ పాల్గొననున్నారు.
తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (TTD) బోర్డు ఆధ్వర్యంలో కొండగట్టు అంజన్న భక్తుల కోసం చేపట్టనున్న భారీ నిర్మాణ పనులకు.. ఈ సందర్భంగా పవన్ కల్యాణ్ శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. ముఖ్యంగా హనుమాన్ దీక్షలు చేపట్టే వేలాది మంది భక్తుల సౌకర్యార్థం దీక్షా విరమణ మండపం, అత్యాధునిక వసతులతో కూడిన సత్రం నిర్మాణానికి ఈ సందర్భంగా భూమి పూజ నిర్వహించనున్నారు. ఈ ప్రాజెక్టును టీటీడీ బోర్డు ఎంతో ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకుంది.
ఈ అభివృద్ధి పనులను సుమారు 35.19 కోట్ల రూపాయల భారీ వ్యయంతో చేపట్టనున్నారు. ఇందులో భాగంగా 2 వేల మంది భక్తులు ఒకేసారి దీక్షా విరమణ చేసేలా విశాలమైన మండపాన్ని నిర్మించనున్నారు. అలాగే, దూర ప్రాంతాల నుండి వచ్చే భక్తుల వసతి కోసం 96 గదులతో కూడిన భారీ సత్రాన్ని కూడా నిర్మించనున్నారు. కొండగట్టు ఆలయ చరిత్రలో ఈ నిర్మాణాలు భక్తుల ఇబ్బందులను తొలగించడంలో ముఖ్య పాత్ర పోషించనున్నాయి.
గతంలో కూడా పవన్ కల్యాణ్ తన రాజకీయ ప్రస్థానంలో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు కొండగట్టు అంజన్నను దర్శించుకోవడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. ఇప్పుడు ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం హోదాలో, టీటీడీ భాగస్వామ్యంతో జరుగుతున్న ఈ అభివృద్ధి కార్యక్రమానికి ఆయన రానుండటం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. పవన్ కల్యాణ్ రాకను పురస్కరించుకుని ఆలయ అధికారులు , జనసేన కార్యకర్తలు భారీ ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. జగిత్యాల జిల్లా పోలీసులు కూడా పటిష్టమైన భద్రతా చర్యలు చేపట్టేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు.
Also Read: Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు ఓ రాశివారికి కనక వర్షం..ఆప్తుల నుంచి శుభవార్తలు..!
Also Read: Schools Holiday: సంక్రాంతికి ఏ రాష్ట్రంలో ఎన్ని రోజులు స్కూళ్ల సెలవులు తెలుసా?
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.