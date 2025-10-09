Ashok Sir: గ్రూపు 1 ఉద్యోగాల్లో 200 పోస్టులు రేవంత్‌ రెడ్డి అమ్ముకున్నాడు: అశోక్‌ సార్‌

Telangana Group 1 Dispute: 'గ్రూపు 1 పోస్టులు 563 ఉద్యోగాల్లో రేవంత్ రెడ్డి వాటా ఎంత అనేది అడుగుతున్నా? ఈ మొత్తం ఉద్యోగాల్లో సీఎం వాటా 100, మిగతా మంత్రుల వాటా 100 ఉద్యోగాలు. మొత్తంగా 200 ఉద్యోగాలు అమ్ముకున్నారు. దీనిపై సీబీఐ ఎంక్వైరీ చేయాలి' అని అశోక్ సార్ డిమాండ్ చేశారు. 30 శాతం ఉద్యోగాలు అమ్ముకున్నారని.. 20 శాతం ఉద్యోగాలు మాత్రమే పారదర్శకంగా ఇచ్చారని ఆరోపించారు. తమ పోరాటంతో గ్రూపు 1 ఉద్యోగాలు తీసుకున్న వాళ్లలో భయం మొదలైందని అశోక్ సార్ ప్రకటించారు.
తెలంగాణ జాగృతి ఆధ్వర్యంలో గ్రూపు 1 పోస్టుల వివాదంపై గురువారం హైదరాబాద్లోని సోమాజిగూడ ప్రెస్ క్లబ్లో రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సదస్సులో పాల్గొన్న అశోక్ సార్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'కవితను అందరూ అక్క అంటారు. తెలంగాణ బతుకమ్మ అంటారు. వారు తెలంగాణ నిరుద్యోగులకు కూడా బతుకమ్మగా మారాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. నిరుద్యోగులు స్ట్రీట్ ఫైట్ మాత్రమే చేయగలరు. లీగల్ గా ఫైట్ చేసేంత ఆర్థిక స్థోమత వారికి లేదు. వారి న్యాయ పోరాటానికి కవిత మద్దతు తెలపాలని కోరుతున్నా' అని అశోక్ సార్ విజ్ఞప్తి చేశారు.
'రైటింగ్ బాగా ఉన్న వారికి 50 శాతం ఉద్యోగాలు ఇచ్చారు. వారిలో మహిళలు ఎక్కువగా ఉన్నారు. రైటింగ్ బాగా ఉంటే ఉద్యోగాలు ఇవ్వటం సరికాదు. పేపర్ వ్యాల్యేషన్ గందరగోళంగా మార్చారు. రోజుకు 30 పేపర్లు దిద్దాల్సి ఉంటే 70 దిద్దారు. ఉద్యోగాల విషయంలో సీబీఐ విచారణ వేస్తే కచ్చితంగా రేవంత్ రెడ్డి దోషిగా తేలుతారు' అని అశోక్ సార్ ప్రకటించారు. ఉద్యోగాల్లో ఇంగ్లీష్ మీడియం అభ్యర్థులే ఎక్కువగా ఎంపికయ్యారని వివరించారు.
'రాజకీయంగా మొత్తం ఉద్యోగాలను అమ్ముకున్నారు. గ్రూప్ -1 అభ్యర్థులే కాదు రాష్ట్రంలో 60 లక్షల మంది విద్యార్థులు మానసిక సంఘర్షణతో బాధపడుతున్నారు. అసలు ప్రభుత్వాలు నిరుద్యోగ పాలసీ, ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ పెట్టాలి' అని అశోక్ సార్ డిమాండ్ చేశారు. కాంగ్రెస్ పార్టీని నమ్మి మోసపోయిన మొదటి వ్యక్తిని తానేనని ప్రకటించుకున్నారు. నిరుద్యోగుల కోసం పోరాటం చేస్తుంటే తనపై 18 కేసులు పెట్టారని వాపోయారు. అయిన సరే నిరుద్యోగుల కోసమే నా జీవితాన్ని త్యాగం చేస్తున్నట్లు అశోక్ సార్ ప్రకటించారు.
'నిరుద్యోగుల పోరాటంలో సోషల్ మీడియా మాత్రమే సపోర్ట్ చేస్తుంది. మెయిన్ మీడియా మాకు సపోర్ట్ చేయటం లేదు. హైదరాబాద్లో 70 శాతం ఉద్యోగాల్లో నాన్ లోకల్ వాళ్లే ఉంటున్నారు. ఐటీ కంపెనీలలో 90 శాతం నాన్ లోకల్ వాళ్లే ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు. అన్నింటికీ హైదరాబాద్ గొప్ప అని చెబుతున్నారు. కానీ ఇక్కడి యువతకు న్యాయం జరగటం లేదు. అందుకే ప్రైవేట్ ఉద్యోగాల్లోనూ స్థానికులకే 95 శాతం ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలి' అని అశోక్ సార్ డిమాండ్ చేశారు.
