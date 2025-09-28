English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Asia Cup 2025: భారత్‌, పాక్‌ మ్యాచ్‌పై తీవ్ర వివాదం.. మోడీపై ఆప్‌ తీవ్ర విమర్శలు

AAP Slams To Modi On Asia Cup 2025 India vs Pakistan Final Match: ఆసియా కప్‌ 2025 ఫైనల్‌ మ్యాచ్‌పై తీవ్ర వివాదం రాజుకుంది. ఫైనల్‌ మ్యాచ్‌లో భారత్‌ పాకిస్థాన్‌ మధ్య జరుగుతున్న పోరుపై ఆమ్‌ ఆద్మీ పార్టీ తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. ఈ సందర్భంగా ప్రధాని మోదీపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Sep 28, 2025, 06:57 PM IST

Trending Photos

DA Hike: రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు గుడ్ న్యూస్.. 2 శాతం డీఏ పెంపు..!!
6
DA
DA Hike: రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు గుడ్ న్యూస్.. 2 శాతం డీఏ పెంపు..!!
AP Gold Mines: ఆంధ్రాలో భారీగా తగ్గనున్న బంగారం ధర..బంగారు గనుల్లో చీప్‌గా కొనేయోచ్చు?
6
AP Gold Mines
AP Gold Mines: ఆంధ్రాలో భారీగా తగ్గనున్న బంగారం ధర..బంగారు గనుల్లో చీప్‌గా కొనేయోచ్చు?
Fake 10 RS Coin: మార్కెట్లో నకిలీ 10 రూపాయల కాయిన్లు..ఆర్‌బీఐ చెప్పిన తేడాలు తెలుసుకోండి!
6
Rs 10 coin
Fake 10 RS Coin: మార్కెట్లో నకిలీ 10 రూపాయల కాయిన్లు..ఆర్‌బీఐ చెప్పిన తేడాలు తెలుసుకోండి!
Mercury And Mars: విజయదశమి రోజే బుధ, కుజ గ్రహాల కలయిక.. ఈ రాశుల వారికి ఉన్నట్టుండి ఆదాయం రెట్టింపు..
5
horoscope
Mercury And Mars: విజయదశమి రోజే బుధ, కుజ గ్రహాల కలయిక.. ఈ రాశుల వారికి ఉన్నట్టుండి ఆదాయం రెట్టింపు..
Asia Cup 2025: భారత్‌, పాక్‌ మ్యాచ్‌పై తీవ్ర వివాదం.. మోడీపై ఆప్‌ తీవ్ర విమర్శలు

India vs Pakistan Final: ఆసియా కప్‌ 2025 ఫైనల్‌లో తలపడుతున్న భారత్‌, పాకిస్థాన్‌ మ్యాచ్‌పై తీవ్ర వివాదం రాజుకుంది. ఆపరేషన్‌ సింధూర్‌ చేపట్టి పాకిస్థాన్‌పై దాడి చేసిన భారత ప్రభుత్వం ఇప్పుడు క్రికెట్‌లో పాకిస్థాన్‌తో ఎలా మ్యాచ్‌ ఆడుతుందని సర్వత్రా ప్రశ్న వెలువెత్తుతోంది. భారత్‌, పాక్‌ మ్యాచ్‌ రాజకీయ వివాదంగా కొనసాగుతోంది. తాజాగా ఆమ్‌ ఆద్మీ పార్టీ కూడా అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. ఈ సందర్భంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీని నిలదీసింది. సింధు జలాలు రక్తం ఒకేసారి ప్రవహించదని చెప్పిన మోడీ భారత్, క్రికెట్ మ్యాచ్‌లను ఎలా సమర్థిస్తారని తెలంగాణ ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ప్రశ్నించింది.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Telangana Group 2: తెలంగాణ గ్రూప్-2 ఫలితాలు విడుదల.. రిజల్ట్స్‌ చెక్‌ చేసుకోవడం ఇలా!

ఆసియా కప్‌లో భారత్ పాకిస్తాన్ మధ్య జరుగుతున్న క్రికెట్ మ్యాచ్‌ రద్దు చేయాలని డిమాండ్‌తో హైదరాబాద్‌లోని బాగ్‌లింగంపల్లి సుందరయ్య విజ్ఞాన కేంద్రం ఎదుట ఆమ్‌ ఆద్మీ పార్టీ నిరసన ప్రదర్శన చేసింది. ఈ సందర్భంగా ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు డాక్టర్ డి.సుధాకర్ మాట్లాడుతూ.. గతంలో పాకిస్తాన్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లన్నింటిని కూడా రద్దు చేయాలని కోరినా పట్టించుకోవడం లేదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. రూ.140 కోట్ల మంది జనాభా 11 మంది జట్టుపై ఆడి ఏం సాధిస్తారని ఆమ్‌ ఆద్మీ పార్టీ ప్రశ్నించింది.

Also Read: Employees Holiday: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. అనూహ్యంగా రేపు సెలవు?

పాకిస్తాన్‌తో జరిగిన యుద్ధం సమయంలో ప్రధాని మోడీ సింధు జలాలు రక్తం ఒకచోట ప్రవహించదని చెప్పి నేడు ఎందుకు పాకిస్తాన్‌తో క్రికెట్ ఆడుతున్నారని ఆమ్‌ ఆద్మీ పార్టీ నిలదీసింది. పాకిస్తాన్‌తో భారత్ మ్యాచ్ ఆడమంటే భారతదేశ గౌరవాన్ని తాకట్టు పెట్టడమేనని డాక్టర్ డి.సుధాకర్ ప్రశ్నించారు. ఈ క్రికెట్ మ్యాచ్‌ను చూడకుండా ప్రతి ఒక్కరూ  బహిష్కరించాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ క్రికెట్ మ్యాచ్ ఆడడానికి ప్రత్యేక కారణం బహుళ జాతి కంపెనీల ప్రయోజనం కోసమే ఆడుతున్నారని, బీసీసీఐ తన లాభాల కోసమే ఈ మ్యాచ్‌కు అనుమతించిందని తెలిపారు. ఈ మ్యాచ్ ఆడడంతో వచ్చిన లాభాలను ఎవరి మీద పెడతారని ప్రశ్నించారు. పెహల్గామ్‌ దాడుల్లో పాల్గొన్న వారిలో ఎంతమందిని పట్టుకున్నారో తెలియలేదని చెప్పారు. పాకిస్తాన్‌పై ప్రతీకార తీసుకుంటామన్న ప్రధాని మోడీ ఎందుకు పాకిస్తాన్‌తో భారత్ ఆడుతోందని, ఎందుకు అనుమతించారని ఆమ్‌ ఆద్మీ పార్టీ ప్రశ్నించింది.

Also Read: Congress Due Cards: బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ దూకుడు.. ప్రజల్లోకి కాంగ్రెస్‌ బాకీ కార్డులు

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Asia Cup 2025 FinalAam Aadmi PartyNarendra ModiIndia vs PakistanHyderabad

Trending News