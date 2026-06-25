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Venu Swamy: అందమైన అమ్మాయిల మొగుళ్లు తొందరగా చనిపోతారు.!. రచ్చగా మారిన వేణు స్వామి కామెంట్స్...

Venu swamy controversy on marriages: అమ్మాయిలు ఎక్కువగా తులసీ మొక్కల లాంటి మంచి అబ్బాయిల్ని  వద్దనుకుని గంజాయి మొక్కల లాంటి వారిని ఏరికోరి పెళ్లిళ్లు చేసుకుంటారని వేణుస్వామి వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ వ్యాఖ్యలపై నెట్టింట దుమారం చెలరేగింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 25, 2026, 04:36 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 04:40 PM IST
Venu Swamy: అందమైన అమ్మాయిల మొగుళ్లు తొందరగా చనిపోతారు.!. రచ్చగా మారిన వేణు స్వామి కామెంట్స్...
Image Credit: venuswamy(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Venu Swamy: అందమైన అమ్మాయిల మొగుళ్లు తొందరగా చనిపోతారు.!. రచ్చగా మారిన వేణు స్వామి
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