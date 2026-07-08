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ATMలో డబ్బుల్లేవు.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో క్యాష్ క్రైసిస్..

ATM Cash Crsis: దేశంలోని ఏటీఎం లో క్యాష్ కొరత ఏర్పడుతోంది. గత కొన్నేళ్లు యూపీఐ (యూనిఫైడ్ పేమెంట్స్ ఇంటర్‌ఫేస్) ద్వారా అందరు తమ రోజు వారీ కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్నారు. దీంతో చాలా మంది ఏటీఎంలో డబ్బులు డ్రా చేసుకోవడం లేదు. దీంతో కొన్ని బ్యాంకులు తమ ఏటీఎంలను కుదించాయి.  ఇక ఏటీఎం ఉన్న చోట్ల క్యాష్ ఉండటం లేదు. దీంతో అత్యవసరమై డబ్బులు డ్రా చేసుకునేవాళ్లు తీవ్ర ఇబ్బందులు పాలవుతున్నారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 08, 2026, 11:36 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 11:36 AM IST
ATMలో డబ్బుల్లేవు.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో క్యాష్ క్రైసిస్..
Image Credit: ATM Cash Crisis (ZEE News Telugu/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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