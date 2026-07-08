/ATMలో డబ్బుల్లేవు.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో క్యాష్ క్రైసిస్..

ATM Money Problems: ఓ వైపు యూపీఐ ట్రాన్సాక్షన్స్ పెరగడం.. దీంతో చాలా చోట్ల ఏటీఎమ్ల వల్ల బ్యాంకులకు అనవసరపు భారం అనుకున్నారేమో.. దీంతో వాటి సంఖ్యను బాగా కుదించారు. ముఖ్యంగా కొన్ని ద్వితీయ శ్రేణి నగరాలు చిన్న పట్టణాల్లోని ఏటీఎంలో బ్యాంకులు వెంటనే సరిపడ నగదు నిలువలు ఉంచడం లేదంటూ ఫిర్యాదులు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. గత మూడు నెలలుగా ఈ సమస్య మరింత ఎక్కువగా ఉందని తెలుస్తుంది.
ద్వితీయ శ్రేణి నగరాల్లో డబ్బు సమస్య..
ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, కర్ణాటకలోని ద్వితీయ శ్రేణి నగరాలు చిన్న నగరాల్లో ఈ సమస్య మరింత తీవ్రంగా ఉంటుందని ఫిర్యాదులు వస్తున్నాయి. దీంతో నగరాల్లోని బ్యాంకు ఖాతాదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఏడాది ఏప్రిల్ మే నెలల్లో ఏటీఎం లో నగదు కొరత మరింత తీవ్రంగా కనిపించింది. కొన్ని నగరాల్లోని ఏటీఎంలలో నగదు నిల్వలు వాటి సగటు సామర్థ్యంలో 57 నుంచి 64% మాత్రమే అందుబాటులో ఉన్నట్లు కాన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఏటీఎం ఇండస్ట్రీ కూడా గత నెలలో ఇండియన్ బ్యాంక్స్ అసోసియేషన్కు ఫిర్యాదు చేసింది.
ఈ నగదు కొరత నగదు నిర్వహణ కంపెనీల వ్యాపారాన్ని దెబ్బ తీస్తోంది. ఏటీఎంలో నింపడానికి బ్యాంకుల నుంచి తమకు సరిపడ నగదు అందక నష్టపోతున్నట్టు ఈ కంపెనీలు చెబుతున్నాయి. ఈ ఫిర్యాదుల నేపథ్యంలో బ్యాంకులు తమ కష్టాలను వెల్లగక్కుతున్నాయి. బ్యాంకులకు సంబంధించిన శాఖ ఉండే నగదు నిలువలన్నీ ఏటీఎం లో నింపేందుకు పనికి రావని స్పష్టం చేస్తున్నాయి. అందులో చినిగిపోయిన నోట్లు చలామణికి పనికి రాని నోట్లు ఎక్కువగా ఉంటాయని ఈ విషయాన్ని గుర్తు చేస్తున్నాయి.
తక్కువ నగదు నిల్వలు..
రెండు విషయాలను పరిగణంలోకి తీసుకుంటే తమ బ్రాంచుల్లో ఏటీఎంలలో నింపేందుకు అవసరమైన నగదు నిల్వలు చాలా తక్కువగా ఉంటాయని బ్యాంకులు చెబుతున్నారు. దీనికి తోడు ఖర్చులు పెరిగిపోవడంతో ఏటీఎంల సంఖ్య పెరగడం కూడా పెద్ద సమస్యగా మారిందంటున్నారు. దేశ వ్యాప్తంగా పలు ప్రాంతాలలో ఏటీఎంలలో నగదు కొరత ఉందని గ్రౌండ్ రిపోర్ట్ పై ఆర్బీఐ తక్షణమే స్పందించింది. ఈ మేరకు ప్రజలు నగదు విత్ డ్రా చేసుకునే సమయంలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా చూసేందుకు యుద్ధ ప్రాతిపాదికన చర్యలు చేపట్టింది.
ఈ క్రమంలో ప్రముఖ బ్యాంకులలో ఏటీఎంలో తగినంత నగదు నిలువలు ఉండేలా చూసేందుకు ప్రస్తుత డిమాండ్ కు అనుగుణంగా నగదు సరఫరాజరుగుతుందో లేదో ఆర్బిఐ అంచనా వేస్తోంది. కొన్ని నిర్దిష్ట ప్రాంతాలు బ్యాంకుల ఏటీఎంలలో మాత్రమే తాత్కాలికంగా ఈ సమస్య తలెత్తిందా దీని వెనుక టెక్నికల్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సమస్యలు ఏమైనా ఉన్నాయా అన్న కోణంలో ఆర్బీఐ అధికారులు సమీక్ష చేపడుతున్నాయి.
ఏటీఎంలో డబ్బులు లేకుంటే కఠిన చర్యలు..
ఏటీఎంలలో నగదు లోడింగ్ ప్రక్రియను వేగవంతం చేయాలని ఏటీఎంలు ఎక్కువ సమయం పాటు ఖాళీగా ఉండకుండా చూసుకోవాలని ఆర్బిఐ వర్గాలు ఆయా ప్రముఖ బ్యాంకులకు సూచించినట్లు తెలుస్తోంది. డిజిటల్ లావాదేవీలు పెరిగినీ చాలా మంది తన రోజు వారి అవసరాల కోసం ఏటీఎంల పైనే ఆధారపడుతుండడంతో నగదు కొరతను ఆర్బిఐ త్వరలోనే పరిష్కరించనున్నట్లుగా సమాచారం. భవిష్యత్తులోనూ ఇదే ఫిర్యాదులు వస్తే బ్యాంకులపై ఆర్బిఐ కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించింది.
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