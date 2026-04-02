Komarakka: జబర్దస్త్‌ కొమురక్కపై దాడి.. ఫ్యాన్స్‌ అంటూ ప్లాన్‌ చేసి..! అసలేం జరిగిందంటే?

Fans Attack On Jabardasth Komarakka: జబర్దస్త్ కొమురక్కపై ఫ్యాన్స్ అంటూ కొంతమంది వ్యక్తులు దాడి చేశారు. మహబూబ్‌నగర్ జిల్లా ఉడిత్యాల గ్రామంలో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. కొమురక్కపై 8 మంది వ్యక్తులు ఫ్యాన్స్ పేరుతో దాడి చేశారు. దీనికి వెనుక బంగారం దొంగతనం కూడా ఉంది. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Apr 2, 2026, 02:12 PM IST

YS Jagan Dressing Style: ఖరీదైన బ్రాండ్లు కాదు.. తనకంటూ ఒక &#039;స్టైల్&#039;.. వైఎస్ జగన్ సిగ్నేచర్ డ్రెస్సింగ్ వెనకున్న ఆ టైలర్ ఎవరో తెలుసా?
5
YS Jagan
YS Jagan Dressing Style: ఖరీదైన బ్రాండ్లు కాదు.. తనకంటూ ఒక 'స్టైల్'.. వైఎస్ జగన్ సిగ్నేచర్ డ్రెస్సింగ్ వెనకున్న ఆ టైలర్ ఎవరో తెలుసా?
Bank Holiday Tomorrow: రేపు ఈ రాష్ట్రాలలో మాత్రమే బ్యాంకులకు సెలవు.. ఎక్కడెక్కడ అంటే..?
5
bank holiday tomorrow
Bank Holiday Tomorrow: రేపు ఈ రాష్ట్రాలలో మాత్రమే బ్యాంకులకు సెలవు.. ఎక్కడెక్కడ అంటే..?
Golden Road Pacific Ocean: సముద్రం అడుగున బంగారు బాట.. శాస్త్రవేత్తల కంటికి చిక్కిన అద్భుతం.. ఇక బంగారానికి కొదవలేనట్లే..!!
6
Science News
Golden Road Pacific Ocean: సముద్రం అడుగున బంగారు బాట.. శాస్త్రవేత్తల కంటికి చిక్కిన అద్భుతం.. ఇక బంగారానికి కొదవలేనట్లే..!!
ONGC Gas Price Hike: సామాన్యుడికి గ్యాస్ సెగ.. ఓఎన్‌జీసీ, ఆయిల్ ఇండియా గ్యాస్ ధరలు పెంచుతూ కేంద్రం కీలక నిర్ణయం..!!
7
ONGC
ONGC Gas Price Hike: సామాన్యుడికి గ్యాస్ సెగ.. ఓఎన్‌జీసీ, ఆయిల్ ఇండియా గ్యాస్ ధరలు పెంచుతూ కేంద్రం కీలక నిర్ణయం..!!
Fans Attack On Jabardasth Komarakka: జబర్దస్త్ ఫేమ్, యూట్యూబ్‌తో తనకంటూ ప్రత్యేక పేరు సంపాదించుకున్న కొమురక్క పై 8 మంది వ్యక్తులు దాడి చేశారు. ఫోటో దిగడానికి వచ్చాం.. ఫ్యాన్స్ అంటూ దాడి చేయడం కలకలం రేపుతోంది.  మహబూబ్‌నగర్ జిల్లా ఉడిత్యాల గ్రామంలో ఈ జబర్దస్త్ ఫేమ్‌పై దాడి చేశారు. గతంలో తన ఇంట్లో జరిగిన బంగారం చోరీ కేసులో అసిస్టెంట్‌ శ్రీనాథ్‌ను ఆమె నిలదీయగా అతని ఒప్పుకున్నాడు. దీంతో రెండు రోజుల నుంచి బంగారం తిరిగి ఇవ్వమని తన అసిస్టెంట్‌ను మందలించింది. ఈ విషయాన్ని కొమురక్క అసిస్టెంట్ స్నేహితులకు చెప్పగా.. వారు దాడి చేయాలని ప్లాన్ చేశారు. ఫ్యాన్స్ అంటూ ఫోటో కోసం వచ్చామని ఒక్కసారిగా కొమురక్క పై దాడి చేశారు. దీంతో కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు.

పోలీసుల ప్రకారం.. రెండు రోజుల క్రితం రాత్రి 11 గంటల సమయంలో ఈ అసిస్టెంట్ శ్రీనాథ్ స్నేహితులు పథకం ప్రకారం ఉడిత్యాలలోని కొమురక్క ఇంటికి వెళ్లారు. తామంతా తన అభిమానులమంటూ ఆమెనే నమ్మబలికారు. సెల్ఫీ దిగడానికి వచ్చామని అనడంతో నిజమనే నమ్మింది. అయితే ఇందులో ఒక వ్యక్తి కొమురక్క దగ్గరికి వెళ్లి శ్రీనాథ్‌ను ఎందుకు తిడుతున్నావు అని గొడవకు అనవసరంగా దిగాడు. ఇంతలోనే వంశీకృష్ణ అనే వ్యక్తి రాయితో కొమరక్కపై దాడి చేశాడు. ఇక ఇంట్లోనే ఉన్న కొమరక్క సోదరుడు యాదయ్య అడ్డుపడగా అతనిపై కూడా దాడికి దిగారు. కొమరక్కపై వీరంతా కర్రలతో కూడా దాడికి దిగడంతో గ్రామస్తులు అంత ఇంటి వద్దకు చేరుకున్నారు. దీంతో వెంటనే అప్రమత్తమైన నిందితులు బైక్ వదిలేసి అక్కడ నుంచి పారిపోయారు. అంతే కాదు కొమరక్కపై ఎప్పటికైనా దాడి చేసి చంపేస్తామని బెదిరించినట్లు గ్రామస్తులు చెబుతున్నారు. వెంటనే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో వారు ఘటన స్థలానికి చేరి ఆరా తీశారు. కొమురక్కపై దాడికి దిగిన ఆ 8 మందిని పోలీసులు అరెస్టు చేసి అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వారిపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. 

 జబర్దస్త్ లేడీ గెటప్ వేస్తూ కొమరక్కగా ఫేమస్ అయ్యారు ఉడిత్యాలకు చెందిన కుమార్. తెలంగాణ యాసలో అద్భుతమైన పంచులు వేస్తూ ఫేమస్ అయ్యారు. అనేకమంది ఫ్యాన్స్ కూడా సంపాదించుకున్నాడు. ఒకప్పుడు హోటల్లో పని చేసినట్లుగా పలు ఇంటర్వ్యూలలో ఆవేదన వ్యక్తం చేసిన సంగతి తెలిసిందే.  కోటీలో బ్యాగులు, పర్సులు కూడా విక్రయించానని చెప్పారు. ఆ తర్వాత తన భార్య ప్రోత్సాహంతో సినిమాలో గెటప్ వేయడానికి ప్రయత్నించాడు. అనుకున్నట్లుగానే ఫేమ్ కూడా సంపాదించి తనదైన స్టైల్ లో ప్రతిభను కనబరిచాడు. జబర్దస్త్ మాత్రమే కాకుండా ప్రత్యేకంగా యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా కూడా అభిమానులు ఉన్నారు. అయితే రంగారెడ్డి జిల్లాకు చెందిన శ్రీనాథ్ కొమురక్క వద్ద అసిస్టెంట్ గా పని చేస్తున్నాడు. బంగారం దొంగతనం చేసినందుకు ఆగ్రహించడంతో ఇలా కొమరక్కపై ప్లాన్‌ చేసి దాడికి దిగారు.

Also Read:  తిరుమలకు వెళ్తుండగా ఘోర విషాదం.. కుటుంబాన్ని చిదిమేసిన కారు ప్రమాదం, ముగ్గురి స్పాట్‌ డెడ్‌..!

Also Read:  ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ ప్రేమ విషాదాంతం.. యువకుడితో కలిసి కాలువలోకి దూకి వివాహిత ఆత్మహత్య..!

 

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

