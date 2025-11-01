English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Minister Azharuddin : కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డికి ఊహించని ఝలక్ ఇచ్చిన అజరుద్దీన్.. ఏంజరిగిందంటే..?

Minister Azharuddin : కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డికి ఊహించని ఝలక్ ఇచ్చిన అజరుద్దీన్.. ఏంజరిగిందంటే..?

Azharuddin fires on central minister kishan reddy: కిషన్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలపై లీగల్ గా ముందుకు వెళ్తామని మంత్రి అజరుద్దీన్ సీరియస్ అయ్యారు. అసలు ఆయనకు క్రికెట్ గురించి ఏ తెలుసని మాట్లాడుతున్నారని ఎద్దేవా చేశారు.  ఈ క్రమంలో జూబ్లిహిల్స్ బై పోల్ వేళ మంత్రి అజరుద్దీన్ చేసిన వ్యాఖ్యలు దుమారంగా మారాయి.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 1, 2025, 02:10 PM IST
  • కిషన్ రెడ్డిపై మండిపడిన మంత్రి అజరుద్దీన్..
  • లీగల్ గా ముందుకు వెళ్తానని వార్నింగ్..

Trending Photos

Gold Rate Today: 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.10వేలు తక్కువగానే పలుకుతోంది. నవంబర్ 1వ తేదీ శనివారం పసిడి ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
5
Gold Rate Today
Gold Rate Today: 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.10వేలు తక్కువగానే పలుకుతోంది. నవంబర్ 1వ తేదీ శనివారం పసిడి ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
Pawan Kalyan: సెట్స్ కి కూడా రారు.. పవన్ కళ్యాణ్ ఒజీలో విలన్ ఇమ్రాన్ హస్మి సంచలన వ్యాఖ్యలు..
5
pawan kalyan
Pawan Kalyan: సెట్స్ కి కూడా రారు.. పవన్ కళ్యాణ్ ఒజీలో విలన్ ఇమ్రాన్ హస్మి సంచలన వ్యాఖ్యలు..
Vijay-Rashmika:ఎంగేజ్మెంట్ తర్వాత తొలిసారి ఒకే స్టేజిపై రష్మిక, విజయ్.. ఇప్పటికైనా చెప్తారా..? లేదా..?
5
Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda
Vijay-Rashmika:ఎంగేజ్మెంట్ తర్వాత తొలిసారి ఒకే స్టేజిపై రష్మిక, విజయ్.. ఇప్పటికైనా చెప్తారా..? లేదా..?
Surya Shani Yuthi: రవి, శనిల సంయోగం.. ఈ నాలుగు రాశుల వారికి అపార ధన యోగం..
7
Effect of Sun and Saturn transit on zodiac signs
Surya Shani Yuthi: రవి, శనిల సంయోగం.. ఈ నాలుగు రాశుల వారికి అపార ధన యోగం..
Minister Azharuddin : కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డికి ఊహించని ఝలక్ ఇచ్చిన అజరుద్దీన్.. ఏంజరిగిందంటే..?

Minister Azharuddin fires on union minister Kishan reddy: తెలంగాణలో రాజకీయాలు ప్రస్తుతం శరవేగంగా మారుతున్నాయి. జూబ్లిహిల్స్ ఉప ఎన్నికల్ని అన్ని పార్టీలు ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నాయి. అపోసిషన్ పార్టీల ఊహలకు అందని విధంగా తమ చాణక్యంతో అన్ని పార్టీలు ప్రచారంలో దూసుకునిపోతున్నాయి.ఈ క్రమంలో ఇటీవల కాంగ్రెస్ పార్టీ మంత్రి వర్గ విస్తరణంలో భాగంగా అజరుద్దీన్ కు మంత్రిగా కాంగ్రెస్ హైకమాండ్  అవకాశం ఇచ్చింది.

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ నేపథ్యంలో అజరుద్దీన్ ను మంత్రి పదవిపై ఇప్పటికే బీజేపీ తెలంగాణ ఎన్నికల కమిషన్ కు ఫిర్యాదు చేసింది. దీనిపై బీఆర్ఎస్ సైతం ఓటర్లను తమవైపుకు తిప్పుకునేందుకు అజరుద్దీన్ కు మంత్రి పదవి ఇచ్చారంటూ కూడా ఆరోపణలు గుప్పించింది. ఇటీవల కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ పార్టీ, మంత్రి అజరుద్దీన్ పై మండిపడ్డారు.

అజరుద్దీన్ మన దేశం ఇజ్జత్ తీశాడని గతంలో మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ కు పాల్పడ్డాడని, దేశద్రోహి అంటూ ఆరోపణలు చేశారు. దీనిపై తాజాగా... అజరుద్దీన్ చాలా సీరియస్ అయ్యారు.కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి వ్యాఖ్యల్ని మరోసారి ఖండించారు. ఆయన సర్టిఫికేట్ తనకు అవసరం లేదని,  అసలు క్రికెట్ ఎలా ఆడతారో కిషన్ రెడ్డికి తెలుసా అంటూ.. సెటైర్లు వేశారు.

Read more: Azharuddin Take Oath as Minister: తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రిగా అజారుద్దీన్ ప్రమాణ స్వీకారం.. ఆయన ప్రొఫైల్ ఇదే..

ఇప్పుడు తనకు ఆయన సర్టిఫికేట్  ఏమి అవసరంలేదన్నారు. తానేంటో దేశ ప్రజలకు తెలుసన్నాడు. తనకు కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ మంత్రి పదవి ఇవ్వడంతో తనను బీజేపీ టార్గెట్ చేసిందంటూ మంత్రి అజరుద్దీన్ చెప్పుకొచ్చారు.  తాను క్రికెట్ లో దేశానికిపేరుతీసుకుని వచ్చేలా ఆడానన్నారు.  అదే విధంగా గతంలో ఎంపీగా ఉన్నప్పుడు కూడా ప్రజలకు సేవచేశానని విషయాలను అజరుద్దీన్ గుర్తు చేశారు.  కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి కావాలని  ఈ విధంగా కాంట్రవర్సీ రాజేస్తున్నారని.. మంత్రి అజరుద్దీన్ ఫైర్ అయ్యారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

AzharuddinCentral Minister Kishan reddyJubilee hills by pollsTelangana PoliticsCM Revanth Reddy

Trending News