Minister Azharuddin : కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డికి ఊహించని ఝలక్ ఇచ్చిన అజరుద్దీన్.. ఏంజరిగిందంటే..?

Minister Azharuddin fires on union minister Kishan reddy: తెలంగాణలో రాజకీయాలు ప్రస్తుతం శరవేగంగా మారుతున్నాయి. జూబ్లిహిల్స్ ఉప ఎన్నికల్ని అన్ని పార్టీలు ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నాయి. అపోసిషన్ పార్టీల ఊహలకు అందని విధంగా తమ చాణక్యంతో అన్ని పార్టీలు ప్రచారంలో దూసుకునిపోతున్నాయి.ఈ క్రమంలో ఇటీవల కాంగ్రెస్ పార్టీ మంత్రి వర్గ విస్తరణంలో భాగంగా అజరుద్దీన్ కు మంత్రిగా కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ అవకాశం ఇచ్చింది.
ఈ నేపథ్యంలో అజరుద్దీన్ ను మంత్రి పదవిపై ఇప్పటికే బీజేపీ తెలంగాణ ఎన్నికల కమిషన్ కు ఫిర్యాదు చేసింది. దీనిపై బీఆర్ఎస్ సైతం ఓటర్లను తమవైపుకు తిప్పుకునేందుకు అజరుద్దీన్ కు మంత్రి పదవి ఇచ్చారంటూ కూడా ఆరోపణలు గుప్పించింది. ఇటీవల కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ పార్టీ, మంత్రి అజరుద్దీన్ పై మండిపడ్డారు.
అజరుద్దీన్ మన దేశం ఇజ్జత్ తీశాడని గతంలో మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ కు పాల్పడ్డాడని, దేశద్రోహి అంటూ ఆరోపణలు చేశారు. దీనిపై తాజాగా... అజరుద్దీన్ చాలా సీరియస్ అయ్యారు.కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి వ్యాఖ్యల్ని మరోసారి ఖండించారు. ఆయన సర్టిఫికేట్ తనకు అవసరం లేదని, అసలు క్రికెట్ ఎలా ఆడతారో కిషన్ రెడ్డికి తెలుసా అంటూ.. సెటైర్లు వేశారు.
Read more: Azharuddin Take Oath as Minister: తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రిగా అజారుద్దీన్ ప్రమాణ స్వీకారం.. ఆయన ప్రొఫైల్ ఇదే..
ఇప్పుడు తనకు ఆయన సర్టిఫికేట్ ఏమి అవసరంలేదన్నారు. తానేంటో దేశ ప్రజలకు తెలుసన్నాడు. తనకు కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ మంత్రి పదవి ఇవ్వడంతో తనను బీజేపీ టార్గెట్ చేసిందంటూ మంత్రి అజరుద్దీన్ చెప్పుకొచ్చారు. తాను క్రికెట్ లో దేశానికిపేరుతీసుకుని వచ్చేలా ఆడానన్నారు. అదే విధంగా గతంలో ఎంపీగా ఉన్నప్పుడు కూడా ప్రజలకు సేవచేశానని విషయాలను అజరుద్దీన్ గుర్తు చేశారు. కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి కావాలని ఈ విధంగా కాంట్రవర్సీ రాజేస్తున్నారని.. మంత్రి అజరుద్దీన్ ఫైర్ అయ్యారు.
