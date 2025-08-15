English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

MLC Kodandaram: రాకరాక ఎమ్మెల్సీ పదవి.. మధ్యలోనే హుష్‌కాకి..!

MLC Kodandaram: తెలంగాణ జనసమితి అధ్యక్షుడు, ఎమ్మెల్సీ కోదండరామ్‌కు ఏదీ కలిసి రావడం లేదా..! రాకరాక ఎమ్మెల్సీ పదవి వస్తే.. ఆ పదవికి కూడా మధ్యలోనే ఎగిరిపోయింది..! బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ దాసోజు శ్రవణ్ సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్లిమరి.. కోదండరామ్ పదవిని ఊడగొట్టాడు..! ఎమ్మెల్సీ పదవి కోదండరామ్‌కు ఇప్పడు శాపంగా మారిందా.. లేక మాజీ ప్రొఫెసర్‌కు తెలంగాణ రాజకీయాలు తెలంగాణ పాలిటిక్స్ అర్థం కావడం లేదా..!   

Written by - G Shekhar | Last Updated : Aug 15, 2025, 01:06 PM IST

MLC Kodandaram: రాకరాక ఎమ్మెల్సీ పదవి.. మధ్యలోనే హుష్‌కాకి..!

MLC Kodandaram: తెలంగాణ ఉద్యమంలో గులాబీ బాస్‌ కేసీఆర్‌తో సమానంగా వినిపించిన పేరు. ఉద్యమ సమయంలో ఆయన ఏ పిలుపునిచ్చినా తెలంగాణ వాదులు తండోపతండాలుగా తరలివచ్చి.. ఆయనకు మద్దతుగా నిలిచారు. ఓ ప్రొఫెసర్‌గా ఆయన ఎంతో మంది విద్యార్థులకు, నిరుద్యోగులకు ఆదర్శంగా నిలిచారు. తెలంగాణ ఏర్పాటు తర్వాత కూడా తన ఉద్యమ పంథా వీడలేదు. గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంపై తన పోరాటాన్ని ఆపలేదు. నిరుద్యోగ అంశం, ఇతర అంశాలు ఏదైనా ప్రభుత్వంపై తన నిరసన గళం విప్పారు. దాంతో గులాబీ బాస్‌, కేసీఆర్‌కు కోపం వచ్చింది.. కోదండరామ్‌ను పక్కన పెట్టేశారు.. ఆ తర్వాత కొద్దిరోజులు సైలెంట్ అయినా మాజీ ప్రొఫెసర్.. తెలంగాణ జనసమితి పేరుతో ఓ రాజకీయ పార్టీని ఏర్పాటు చేశారు. కానీ పొలిటికల్‌గా సక్సెస్ కాలేకపోయారు. చివరకు కాంగ్రెస్ మద్దతుతో ఎమ్మెల్సీ అయితే.. ఇప్పుడు ఆ పదవికి కూడా ఎసరు వచ్చిపడింది.. అసలు కోదండరామ్‌కు రాజకీయాలు అచ్చిరావడం లేదనే చర్చ జరుగుతోంది.. 
 
ఇక రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రాగానే.. ఎమ్మెల్సీ కోదండరామ్‌కు గవర్నర్ కోటాలో ఎమ్మెల్సీ పదవిని ఆఫర్ చేసింది. ఈ ఆఫర్ నచ్చడంతో ఎమ్మెల్సీగా కోదండరామ్ ఎన్నికయ్యారు. కానీ కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న సమయంలో ఆ పదవిని బీఆర్‌ఎస్ ఎమ్మెల్సీ దాసోజు శ్రవణ్‌కు కేటాయించారు. కానీ దాసోజుకు అవకాశం ఇవ్వని గవర్నర్.. కోదండరామ్‌కు లైన్‌క్లియర్ చేయడంతో ఎమ్మెల్సీ అయ్యారు. కానీ ఏడాది కూడా తిరగకముందే మాజీ ఫ్రొపెసర్‌కు గట్టి షాక్ తగిలింది. ఆయన ఎన్నికను తిరస్కరిస్తూ సుప్రీం కోర్టు సంచలన తీర్పు వెలువరించింది. ఇక్కడే ఆసక్తికర చర్చ జరుగుతోంది. అసలు కోదండరామ్‌కు రాజకీయాలు అచ్చిరావడం లేదని, అందుకే ఎమ్మెల్సీ పదవి ఎగిరిపోయిందనే ప్రచారం సాగుతోంది. గతంలో కేసీఆర్ ఏ పదవి ఇవ్వకుండా అవమానపరిస్తే.. రేవంత్ రెడ్డి ఎమ్మెల్సీ పదవి ఇచ్చినా ఆరేళ్లు పూర్తి కాకుండానే.. ఎమ్మెల్సీ పదవి మధ్యలోనే ఎగిరిపోయింది. ప్రస్తుతం కోదండరామ్ అమెరికాలో ఉన్నారు. త్వరలోనే రాష్ట్రానికి వస్తారని అంటున్నారు. అయితే సుప్రీంకోర్టు తీర్పుపై ఆయన ఎలా రియాక్ట్ అవుతారు అనేది కూడా ఆసక్తికరంగా మారింది. 
 
ప్రస్తుతం మరో వాదన సైతం వినిపిస్తోంది. కోదండరామ్ ఎప్పుడైతే రాజకీయాల్లోకి వచ్చి.. ఎమ్మెల్సీ అయ్యారో అప్పుడు ఆయనకు ముందున్న విలువ ఇప్పుడు లేదనే టాక్ వినిపిస్తోంది. కానీ ఎమ్మెల్సీ పదవి తీసుకోకుండా.. ప్రొఫెసర్‌గా కొనసాగి ఉంటే.. మునుపటి గుర్తింపు దక్కేదని అంటున్నారు. మరోవైపు కేసీఆర్‌, కాంగ్రెస్‌, బీజేపీ పార్టీలు నడిపినట్టుగా రాజకీయాలు నడపడం ఇంతా ఈజీ కాదని ఆయనకు ఇప్పుడు అర్థమైందని అంటున్నారు. ఇందుకు వ‌రంగ‌ల్‌, ఖ‌మ్మం, న‌ల్గొండ ప‌ట్టభ‌ద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నిక‌ల్లో పెద్ద ఉదహరణ అంటున్నారు. ఆ ఎన్నికల్లో కోదండరామ్ సర్‌.. మూడో స్థానానికి పరిమితం కావడంతో నిరుద్యోగులు సైతం ఆయనపై గుర్రుగా ఉన్నారని తేలిపోయింది. అయితే ఈ ఓటమి నుంచి తేరుకుని ఇప్పుడు ఎమ్మెల్సీ అయ్యారు. కానీ పదవి కాలం మొత్తం పూర్తి కాకుండానే మరోసారి పదవికి దూరం కావడం రాజకీయా వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. 
 
మొత్తంమీద కోదండరామ్ ఎమ్మెల్సీ పదవి పోయింది. ఇప్పుడాయనకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి.. మరోసారి ఎమ్మెల్సీగా అవకాశం కల్పిస్తారా.. లేక మరెదైనా పదవిని కట్టబెడతారా.. అనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. అయితే కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి ఏ పదవి తీసుకునేందుకు కోదండరామ్ సిద్ధంగా లేరనే టాక్ సైతం వినిపిస్తోంది. ఏదీ ఏమైనా అమెరికా పర్యటనలో ఉన్న కోదండరామ్‌ రాష్ట్రానికి వచ్చాకే.. అన్ని విషయాలపై ఓ క్లారిటీ వస్తుందని అంటున్నారు.. 

