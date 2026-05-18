/Bakrid Holiday: బక్రీద్ పండగ ఎప్పుడు? మే 27 లేదా మే 28 ప్రభుత్వ సెలవు ఎప్పుడంటే?

Bakrid Holiday In Telangana: తెలంగాణలో ఆదివారం సాయంత్రం 'జుల్-హిజ్జా 1447 AH' మాసానికి సంబంధించిన నెలవంక కనిపించకపోవడంతో, రాష్ట్రంలో బక్రీద్ (ఈద్ అల్-అధా) పండుగను మే 28న జరుపుకోనున్నారు. హైదరాబాద్తో పాటు రాష్ట్రంలోని మరే ఇతర ప్రాంతంలోనూ నెలవంక కనిపించలేదని 'సదర్ మజ్లిస్-ఎ-ఉలమా-ఎ-దక్కన్' సంస్థ అధికారికంగా ధృవీకరించింది.
ఆ సంస్థ ప్రతినిధి సయ్యద్ హసన్ ఇబ్రహీం హుస్సేని ఖాద్రీ (సజ్జాద్ పాషా) జారీ చేసిన ప్రకటన ప్రకారం.. ప్రస్తుతం నడుస్తున్న 'జుల్-ఖాదా' మాసం 30 రోజులు పూర్తి చేసుకుంటుంది. దీనివల్ల మే 19 (మంగళవారం) జుల్-హిజ్జా మాసపు మొదటి రోజు అవుతుంది. ఇస్లామిక్ చంద్ర క్యాలెండర్ ప్రకారం జుల్-హిజ్జా పదవ రోజున బక్రీద్ జరుపుకుంటారు. కాబట్టి, పండుగ తేదీ మే 28 (గురువారం)గా ఖరారైంది.
మారనున్న ప్రభుత్వ సెలవు..
తెలంగాణ ప్రభుత్వం తన అధికారిక వార్షిక క్యాలెండర్లో బక్రీద్ సెలవును మే 27గా ముందుగానే ప్రకటించింది. అయితే, పండుగ తేదీ ఒక రోజు ముందుకు మారడంతో, ఈ ప్రభుత్వ సెలవును మే 28కి సవరిస్తూ త్వరలోనే అధికారిక ఉత్తర్వులు వెలువడనున్నాయి. కాగా, జూన్ 4న వచ్చే 'ఈద్-ఎ-గదీర్' పండుగకు కూడా ప్రభుత్వం ఇప్పటికే సెలవు ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే.
బక్రీద్ పండుగ సమీపిస్తుండటంతో భాగ్యనగరంలో తాత్కాలిక పశువుల మార్కెట్లు వెలుస్తున్నాయి. ఖుర్బానీ (బలి) ఆచారాల కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర, ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రాల నుండి వ్యాపారులు పెద్ద సంఖ్యలో జీవాలను హైదరాబాద్కు తరలిస్తున్నారు. ప్రతి ఏటా ఈ సీజన్ లో వేలాది మంది కొనుగోలుదారులతో ఈ మార్కెట్లు కిటకిటలాడుతుంటాయి.
పట్టణ ప్రాంతాలు, ముఖ్యంగా అపార్ట్మెంట్లలో నివసించే కుటుంబాల సౌకర్యార్థం నగరంలో వృత్తిపరమైన ఖుర్బానీ సేవలకు డిమాండ్ బాగా పెరుగుతోంది. జంతువుల సేకరణ, వధ ప్రక్రియ నుండి మాంసాన్ని ప్యాక్ చేసి ఇంటి వద్దకే డెలివరీ చేసే సరికొత్త సౌకర్యాన్ని నగరవాసులు ఎక్కువగా ఎంచుకుంటున్నారు. వార్షిక హజ్ యాత్రకు ఆరంభాన్ని సూచించే ఈ జుల్-హిజ్జా మాసంలో ముస్లింలు ప్రత్యేక నమాజ్లు, ఖుర్బానీలతో పాటు బంధుమిత్రుల కలయికలతో భక్తిశ్రద్ధల నడుమ పండుగ వేడుకలకు సిద్ధమవుతున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook