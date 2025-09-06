Balapur Laddu Auction History: బాలాపూర్ వినాయకుడి లడ్డూకు ఎందుకంత ప్రాధాన్యం.. మొత్తం చరిత్ర ఇదే..

Balapur Laddu Auction History: బాలాపూర్ ప్రతి యేడాది ఇంతింతై అన్నట్టుగా దీని రేటు వేలం పాటలో పెరుగుతూ పోతుంది. గతేడాది రూ. 30లక్షల వెయ్యి రూపాయలు పలికిన బాలాపూర్ గణేషుడి లడ్డూ.. ఈ ఏడాది లడ్డూ రూ. 4లక్షల 90 వేలు ఎక్కవ పలికడం విశేషం. బాలాపూర్ గ్రామం విషయానికొస్తే రంగారెడ్డి జిల్లా మహేశ్వరం మండలంలో పాతబస్తీ చాంద్రాయణ గుట్టను అనుకొని ఉంటుంది. ఈ గ్రామంలో జరిగే వినాయక ఉత్సవాలకు ఎంతో క్రేజ్ ఉంటుంది. ఈ గణేషుడిని ప్రతి ఏడాది వినాయక్ సాగర్ (ట్యాంక్ బండ్)లో నిమజ్జనం చేస్తారు. భాగ్యనగరంలో అసలు సిసలు శోభాయాత్ర బాలాపూర్ నుంచే మొదలై ట్యాంక్బండ్ దగ్గర శోభాయాత్ర ముగుస్తుంది. ఈ గణనాథుడి లడ్డూ వేలం తొలిసారిగా 1994లో రూ. 450తో ప్రారంభమైంది. ప్రతి యేడాది పెరుగుతున్న ధరలతో ఇది రికార్డులను సృష్టిస్తోంది. ఈ లడ్డూను గెలుచుకున్నవారికి అదృష్టం, శ్రేయస్సు కలుగుతాయని ప్రజలు బలంగా నమ్ముతారు. ఈ వేలం ద్వారా వచ్చిన ఆదాయాన్ని గ్రామాభివృద్ధి, సామాజిక కార్యక్రమాలకు, దేవాలయాలకు వినియోగిస్తారు. కోవిడ్ సమయంలో తప్ప గత 29 ఏండ్లుగా బాలాపూర్ లడ్డూ వేలం పాటలో ప్రత్యేకత చూపిస్తుంది. అంతేకాదు లడ్డూ వేలంతో తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజల దృష్టిని ఆకర్షించిందని చెప్పాలి. 2024లో బాలాపూర్ లడ్డూ రికార్డు స్థాయిలో రూ. 30 లక్షల 1000 ధర పలికింది.
బాలాపూర్ గణనాథుడి లడ్డూ వేలం తొలిసారిగా 1994లో 450 రూపాయలతో ప్రారంభమైంది. దీనిని కొలను మోహన్ రెడ్డి దక్కించుకున్నారు. 1995 లో 4వేల 500 కు మళ్లీ కొలను మోహన్ రెడ్డి దక్కించుకున్నారు. 1996లో 18వేల కొలను కృష్ణా రెడ్డి, 1997లో రూ. 28వేలకు కొలను కృష్ణా రెడ్డి దక్కించుకున్నారు. 1998లో కొలను మోహన్ రెడ్డి లడ్డూను రూ. 51వేలకు సొంతం చేసుకున్నారు. 1999లో కళ్లెం అంజి రెడ్డి 65వేలకు లడ్డూ దక్కించుకున్నారు. ఇక 2000 సంవత్సరంలో కళ్లెం ప్రతాప్ రెడ్డి 66వేలకు.. 2001లో జీ రఘునందన్ చారి 85వేలకు దక్కించుకున్నారు.
2002 లో కందాడ మాధవ రెడ్డి లక్షా 5వేల రూపాయలకు లడ్డూను సొంతం చేసుకున్నారు. 2003 లో చిగిరింత బాల రెడ్డి లక్షా 55 వేల రూపాయలకు పలికింది. 2024 లో కొలను మోహన్ రెడ్డి 2 లక్షల వెయ్యి రూపాయలకు దక్కించుకున్నాడు. 2005లో ఇబ్రామ్ శేఖర్ 2లక్షల 8వేలకు..2006 లో చిగిరింత తిరుపతి రెడ్డి రూ. 3 లక్షలకు, 2007 లో జీ రఘునందన్ చారి రూ. 4 లక్ష 15వేలకు, 2008లో
కొలను మోహన్ రెడ్డిరూ. 5లక్షల 7వేలకు, 2009లో సరితరూ. 5లక్షల 10వేలకు లడ్డూను దక్కించుకున్నారు. 2010లో కొడాలి శ్రీధర్ బాబు 5లక్షల 35వేలకు లడ్డూను సొంతం చేసుకోవడం విశేషం.
2011లో కొలను బ్రదర్స్ లడ్డూను రూ. 5లక్షల 45వేలకు దక్కించుకున్నారు. 2012లో పన్నాల గోవర్ధన్ రెడ్డి రూ. 7లక్షల 50వేలు, 2013లో తీగల కృష్ణా రెడ్డి రూ. 9లక్షల 26వేలకు పాట పాడారు. 2014 లో సింగిరెడ్డి జైహింద్ రెడ్డి రూ. 9 లక్షల 50వేలకు లడ్డూను సొంతం చేసుకోవడం విశేషం. 2015లో కళ్లెం మదన్ మోహన్ రెడ్డి రూ. 10 లక్షల 32వేలకు, 2016లో కందాడి స్కైలాబ్ రెడ్డి రూ 14లక్ష 65వేలకు, 2017లో నాగం తిరుపతి రెడ్డి 15 లక్షల 60 వేలకు, 2018లో తేరేటిపల్లి శ్రీనివాస్ రూ. 16 లక్షల 60వేలకు లడ్డూను దక్కించుకొని ఆ దేవ దేవుడి కృపకు పాత్రులయ్యారు.
2019లో కొలను రామ్ రెడ్డి రూ. 17 లక్షల 60వేలకు, 2020లో కరోనా కారణంగా వేలం నిర్వహించలేదు. ఆ తర్వాత లడ్డూను అప్పటి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కు బహూకరించారు. 2021 లో రమేశ్ యాదవ్, మర్రి శశాంక్ రెడ్డి సంయుక్తంగా రూ. 18లక్షల 90వేలకు లడ్డూను వేలంలో దక్కించుకున్నారు. 2022లో వంగేటి లక్ష్మా రెడ్డి రూ. 24లక్షల 60వేలకు దక్కించుకుంటే.. 2023లో దాసరి దయానంద రెడ్డి రూ. 27లక్షలకు వేలంపాటలో లడ్డూ చేజిక్కించుకున్నారు. లాస్ట్ ఇయర్ బీజేపీ నేత కొలను శంకర్ రెడ్డి రూ. 30 లక్షల వెయ్యి రూపాయలకు బాలాపూర్ లడ్డూను దక్కించుకోవడం విశేషం.
