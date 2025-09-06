English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Balapur Laddu Auction History: బాలాపూర్ వినాయకుడి లడ్డూకు ఎందుకంత ప్రాధాన్యం.. మొత్తం చరిత్ర ఇదే..

Balapur Laddu Auction History: బాలాపూర్ గ‌ణ‌నాథుడి ల‌డ్డు వేలం పాటకు తెరపడింది. ఈ ఇయర్  బాలాపూర్ లడ్డూ రూ. 35 లక్షల ధర పలికింది.  ఉత్కంఠగా సాగిన లడ్డూ వేలం పాటలో… కర్మాన్ ఘాట్ కు చెందిన లింగాల థశరద్ గౌడ్ లడ్డూను రూ. 35 లక్షలకు దక్కించుకున్నారు. ఇంతకీ ఈ లడ్డూ వెనక ఉన్న హిస్టరీ ఏమిటంటే..

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Sep 6, 2025, 11:44 AM IST

Trending Photos

Gold Rate: మహిళలకు భారీ గుడ్ న్యూస్ చెప్పిన నిర్మలమ్మ.. గోల్డ్ రేట్స్ ఢమాల్.. జీఎస్టీ కౌన్సిల్ కీలక నిర్ణయం..!!
7
GST council decisions 2025
Gold Rate: మహిళలకు భారీ గుడ్ న్యూస్ చెప్పిన నిర్మలమ్మ.. గోల్డ్ రేట్స్ ఢమాల్.. జీఎస్టీ కౌన్సిల్ కీలక నిర్ణయం..!!
Happy Teachers Day Wishes: ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు, స్పెషల్ కోట్స్, HD ఇమేజెస్..
6
Happy Teacher Day
Happy Teachers Day Wishes: ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు, స్పెషల్ కోట్స్, HD ఇమేజెస్..
Govt Employees: 8వ వేతన సంఘంతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు &#039;నాలుగింతలు&#039; ఆనందం
6
Salary Hike
Govt Employees: 8వ వేతన సంఘంతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు 'నాలుగింతలు' ఆనందం
Prabhas: ఎన్ని కోట్లు ఇచ్చినా ప్రభాస్‌తో నటించను.. తెగేసి చెప్పిన స్టార్ హీరోయిన్ ఎవరంటే..?
5
Prabhas
Prabhas: ఎన్ని కోట్లు ఇచ్చినా ప్రభాస్‌తో నటించను.. తెగేసి చెప్పిన స్టార్ హీరోయిన్ ఎవరంటే..?
Balapur Laddu Auction History: బాలాపూర్ వినాయకుడి లడ్డూకు ఎందుకంత ప్రాధాన్యం.. మొత్తం చరిత్ర ఇదే..

Balapur Laddu Auction History: బాలాపూర్ ప్రతి యేడాది ఇంతింతై అన్నట్టుగా దీని రేటు వేలం పాటలో పెరుగుతూ పోతుంది.  గతేడాది రూ. 30లక్షల వెయ్యి రూపాయలు పలికిన బాలాపూర్ గణేషుడి లడ్డూ..  ఈ ఏడాది లడ్డూ రూ. 4లక్షల 90 వేలు ఎక్కవ పలికడం విశేషం. బాలాపూర్ గ్రామం విషయానికొస్తే రంగారెడ్డి జిల్లా మహేశ్వరం మండలంలో పాతబస్తీ చాంద్రాయణ గుట్టను  అనుకొని ఉంటుంది. ఈ గ్రామంలో జ‌రిగే వినాయక  ఉత్స‌వాల‌కు ఎంతో క్రేజ్ ఉంటుంది. ఈ గణేషుడిని ప్ర‌తి ఏడాది వినాయక్  సాగ‌ర్‌ (ట్యాంక్ బండ్)లో నిమ‌జ్జ‌నం చేస్తారు. భాగ్యనగరంలో అసలు సిసలు శోభాయాత్ర బాలాపూర్ నుంచే మొదలై ట్యాంక్‌బండ్ దగ్గర  శోభాయాత్ర ముగుస్తుంది.  ఈ గ‌ణ‌నాథుడి ల‌డ్డూ వేలం తొలిసారిగా 1994లో రూ. 450తో ప్రారంభ‌మైంది. ప్రతి యేడాది పెరుగుతున్న ధరలతో ఇది రికార్డులను సృష్టిస్తోంది. ఈ లడ్డూను గెలుచుకున్నవారికి అదృష్టం, శ్రేయస్సు కలుగుతాయని ప్రజలు బలంగా నమ్ముతారు. ఈ వేలం ద్వారా వచ్చిన ఆదాయాన్ని గ్రామాభివృద్ధి, సామాజిక కార్యక్రమాలకు, దేవాలయాలకు  వినియోగిస్తారు. కోవిడ్ స‌మ‌యంలో త‌ప్ప గ‌త 29 ఏండ్లుగా బాలాపూర్ ల‌డ్డూ వేలం పాట‌లో ప్ర‌త్యేక‌త చూపిస్తుంది. అంతేకాదు లడ్డూ వేలంతో తెలుగు రాష్ట్రాల ప్ర‌జ‌ల దృష్టిని ఆక‌ర్షించిందని చెప్పాలి.  2024లో బాలాపూర్ ల‌డ్డూ రికార్డు స్థాయిలో రూ. 30 లక్షల 1000 ధ‌ర ప‌లికింది. 

Add Zee News as a Preferred Source

బాలాపూర్ గ‌ణ‌నాథుడి ల‌డ్డూ వేలం తొలిసారిగా 1994లో  450 రూపాయలతో ప్రారంభ‌మైంది. దీనిని కొలను మోహన్ రెడ్డి దక్కించుకున్నారు. 1995 లో 4వేల 500 కు మళ్లీ కొలను మోహన్​ రెడ్డి దక్కించుకున్నారు. 1996లో 18వేల కొలను కృష్ణా రెడ్డి, 1997లో రూ. 28వేలకు కొలను కృష్ణా రెడ్డి దక్కించుకున్నారు. 1998లో కొలను మోహన్​ రెడ్డి లడ్డూను రూ. 51వేలకు సొంతం చేసుకున్నారు. 1999లో కళ్లెం అంజి రెడ్డి  65వేలకు లడ్డూ దక్కించుకున్నారు. ఇక 2000 సంవత్సరంలో కళ్లెం ప్రతాప్ రెడ్డి 66వేలకు.. 2001లో జీ రఘునందన్ చారి 85వేలకు దక్కించుకున్నారు. 

2002 లో కందాడ మాధవ రెడ్డి  లక్షా 5వేల రూపాయలకు  లడ్డూను సొంతం చేసుకున్నారు. 2003 లో చిగిరింత బాల రెడ్డి లక్షా 55 వేల రూపాయలకు పలికింది. 2024 లో కొలను మోహన్​ రెడ్డి   2 లక్షల వెయ్యి రూపాయలకు దక్కించుకున్నాడు.  2005లో ఇబ్రామ్ శేఖర్ 2లక్షల 8వేలకు..2006 లో చిగిరింత తిరుపతి రెడ్డి రూ. 3 లక్షలకు, 2007 లో జీ రఘునందన్ చారి రూ. 4 లక్ష 15వేలకు, 2008లో 
కొలను మోహన్​ రెడ్డిరూ.  5లక్షల 7వేలకు, 2009లో సరితరూ.  5లక్షల 10వేలకు లడ్డూను దక్కించుకున్నారు. 2010లో కొడాలి శ్రీధర్ బాబు 5లక్షల 35వేలకు లడ్డూను సొంతం చేసుకోవడం విశేషం. 

2011లో కొలను బ్రదర్స్ లడ్డూను రూ.  5లక్షల 45వేలకు దక్కించుకున్నారు. 2012లో పన్నాల గోవర్ధన్ రెడ్డి రూ. 7లక్షల 50వేలు,  2013లో తీగల కృష్ణా రెడ్డి రూ.  9లక్షల 26వేలకు పాట పాడారు.  2014 లో  సింగిరెడ్డి జైహింద్ రెడ్డి  రూ. 9 లక్షల 50వేలకు లడ్డూను సొంతం చేసుకోవడం విశేషం. 2015లో కళ్లెం మదన్ మోహన్ రెడ్డి  రూ.  10 లక్షల 32వేలకు,  2016లో కందాడి స్కైలాబ్ రెడ్డి రూ 14లక్ష 65వేలకు, 2017లో నాగం తిరుపతి రెడ్డి 15 లక్షల 60 వేలకు, 2018లో  తేరేటిపల్లి శ్రీనివాస్ రూ. 16 లక్షల 60వేలకు లడ్డూను దక్కించుకొని ఆ దేవ దేవుడి కృపకు పాత్రులయ్యారు.  

2019లో కొలను రామ్ రెడ్డి రూ.  17 లక్షల 60వేలకు, 2020లో  కరోనా కారణంగా వేలం నిర్వహించలేదు. ఆ తర్వాత లడ్డూను అప్పటి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కు బహూకరించారు. 2021 లో  రమేశ్​ యాదవ్, మర్రి శశాంక్ రెడ్డి సంయుక్తంగా రూ. 18లక్షల 90వేలకు లడ్డూను వేలంలో దక్కించుకున్నారు. 2022లో వంగేటి లక్ష్మా రెడ్డి  రూ. 24లక్షల 60వేలకు దక్కించుకుంటే.. 2023లో దాసరి దయానంద రెడ్డి రూ. 27లక్షలకు వేలంపాటలో లడ్డూ చేజిక్కించుకున్నారు. లాస్ట్ ఇయర్ బీజేపీ నేత  కొలను శంకర్ రెడ్డి రూ. 30 లక్షల వెయ్యి రూపాయలకు బాలాపూర్ లడ్డూను దక్కించుకోవడం విశేషం. 

ఇదీ చదవండి: పవన్ కళ్యాణ్ మొదటి భార్య ఎవరు..! ప్రస్తుతం ఏం చేస్తున్నారో తెలుసా..

ఇదీ చదవండి: పవన్ కళ్యాణ్ మొత్తం ఆస్తుల విలువ ఎంతో తెలుసా.. అసలు ఎక్స్ పెక్ట్ చేయరు..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Balapur Ganesh HistoryBalapur Laddu AuctionGanesh Laddu AuctionGanesh Chaturthi 2025Ganesh Nimmajjanam

Trending News