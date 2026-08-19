Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /తెలంగాణ
  • /Balapur Murder Case: హైదరాబాద్‌లో మరో దారుణమైన హత్య..లవర్‌ని హత్య చేసి గోనెసంచిలో కుక్కిన ప్రియుడు..ఆ తర్వాత..!

Balapur Murder Case: హైదరాబాద్‌లో మరో దారుణమైన హత్య..లవర్‌ని హత్య చేసి గోనెసంచిలో కుక్కిన ప్రియుడు..ఆ తర్వాత..!

Balapur Murder Case News: హైదరాబాద్‌లోని బాలాపూర్‌లో ఘోరం జరిగింది. స్థానికంగా ఉంటున్న ఓ మహిళను తన ప్రియుడై దారుణంగా హత్య చేశాడు. హత్య చేయడమే కాకుండా ఆపై గోనె సంచిలో కుక్కి ఇంట్లో వదిలేసి పరారయ్యాడు. ఇప్పుడీ వార్త రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పెను సంచలనంగా మారింది.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 19, 2026, 07:32 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 07:32 AM IST
Balapur Murder Case: హైదరాబాద్‌లో మరో దారుణమైన హత్య..లవర్‌ని హత్య చేసి గోనెసంచిలో కుక్కిన ప్రియుడు..ఆ తర్వాత..!
Image Credit: Source: File Photo

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
KBR పార్క్ చుట్టూ వన్-వే ఎఫెక్ట్.. 10H, 47L, 222A బస్సు రూట్లు మార్పు! ఏ మార్గంలో వెళ్తాయంటే?
2
3
4
5