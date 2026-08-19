Balapur Murder Case News: హైదరాబాద్లోని బాలాపూర్లో దారుణమైన సంఘటన చోటుచేసుకుంది. పెళ్లి విషయంలో జరిగిన గొడవ కారణంగా ఒక మహిళను తన ప్రియుడి ఘోరంగా హత్య చేశాడు. ఆమెను నిందితుడు కత్తితో పొడిచి చంపి, ఆ తర్వాత మృతదేహాన్ని గోనె సంచిలో కుక్కి ఇంట్లోనే వదిలేసి పరారయ్యాడని పోలీసులు తెలిపారు. ఇప్పటికే కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు అతడ్ని పట్టుకునేందుకు అనేక ప్రయత్నాలు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు.
ఏం జరిగింది?
సోమవారం అనగా ఆగస్టు 17న ఉదయం బాలాపూర్లో జరిగిన ఈ దారుణ హత్య స్థానికంగా కలకలం రేపింది. ప్రియుడు తన ప్రేయసిని కత్తితో పొడిచి చంపి, మృతదేహాన్ని గోనె సంచిలో కుక్కి పరారయ్యాడు.
పోలీసుల వివరాల ప్రకారం, మృతురాలు రెహానా, అనుమానితుడు మహమ్మద్ సలామ్ ప్రేమించుకుంటున్నారు. వీరు బిస్మిల్లా కాలనీలో నివసిస్తున్నారు. అందిన సమాచారం మేరకు, రెహానా కొంతకాలంగా తనను పెళ్లి చేసుకోవాలని సలామ్పై ఒత్తిడి తెస్తోంది. దీనివల్ల సలామ్ ఆగ్రహానికి గురయ్యాడు.
పెళ్లి విషయంలో తెచ్చిన ఒత్తిడి కారణంగా వారి మధ్య వాగ్వాదం జరిగిందని, ఆ తర్వాత సలామ్ కత్తితో రెహానాపై దాడి చేసి చంపి ఉంటాడని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. అనంతరం అతను ఆమె మృతదేహాన్ని గోనె సంచిలో ఉంచి, బెడ్రూమ్లో పెట్టి ఇంటి నుండి పరారైనట్లు తెలుస్తోంది.
ఘటన వెలుగులోకి వచ్చిన తర్వాత బాలాపూర్ పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. ప్రాథమిక విచారణలో రెహానా, సలామ్ ఇద్దరూ బీహార్కు చెందినవారని తేలింది. అనుమానితుడిని గుర్తించి పట్టుకునేందుకు పోలీసు బృందాలు ప్రయత్నిస్తున్నాయి. హత్యకు గల ఖచ్చితమైన కారణాలు, పరిస్థితులకు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.
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