/Bandi Bhageerath: పోక్సో కేసులో నిందితుడు బండి భగీరథ్‌ డుమ్మా.. తర్వాత ఏం జరగనుంది?

Bandi Bhageerath POCSO Case: మద్యం తాగించి తాగిన మైకంలో బాలికపై అత్యాచారానికి ఒడిగట్టిన కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ కుమారుడు, నిందితుడు బండి భగీరథ్ తప్పించుకు తిరుగుతున్నాడు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏర్పాటుచేసిన ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం విచారణకు రావాలని నోటీసు ఇవ్వగా ఎలాంటి స్పందన రాలేదు. పోలీస్ స్టేషన్లో విచారణకు రావాలని కోరగా.. బండి భగీరథ్ రాలేదు. పరారీలో ఉన్నాడని చెబుతుండగా.. అయినా కూడా పోలీసులు నోటీసులు ఇవ్వడం గమనార్హం. సిట్ విచారణకు డుమ్మా కొట్టడంతో బండి భగీరథ్ కేసు ఏమవుతుందనేది ఉత్కంఠ నెలకొంది.
బాలికపై అత్యాచారానికి పాల్పడిన నిందితుడు బండి భగీరథ్ పోక్సో నమోదై ఆరు రోజులు గడిచినా ఇంకా అరెస్ట్ కాలేదు. వాస్తవంగా పోక్సో కేసు నమోదైతే వెంటనే 24 గంటల్లో నిందితుడిని అరెస్ట్ చేయాల్సి ఉంది. కానీ కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ కుమారుడు కావడంతో బండి భగీరథ్ను ఆరు రోజులైనా పోలీసులు అరెస్ట్ చేయడం లేదు. ఇక తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఈ కేసుపై నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తోంది. ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం ఏర్పాటుచేసినా విచారణను తూతూమంత్రంగా చేపడుతోంది. నోటీసులు ఇచ్చి ఈరోజు పేట్ బషీరాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్ వద్దకు విచారణకు రావాలని చెప్పినా బండి భగీరథ్ రాలేదు.
తెలంగాణ ప్రభుత్వం నియమించిన ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం జారీ చేసిన నోటీసులకు బండి భగీరథ్ వైపు నుంచి స్పందన లేదు. పేట్ బషీరాబాద్ పోలీస్స్టేషన్లో బుధవారం మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు విచారణకు రావాలని సిట్ నోటీస్ ఇస్తే బండి భగీరథ్ డుమ్మా కొట్టాడు. భగీరథ్ అరెస్ట్ కానీ పక్షంలో రానున్న రోజుల్లో పెద్ద ఎత్తున ప్రజా ఉద్యమాలు జరిగే అవకాశం ఉంది. రేపు ముందస్తు బెయిల్పై హైకోర్టులో వెకేషన్ బెంచ్ విచారణ చేయనుండడంతో ఈ నేపథ్యంలోనే బండి భగీరథ్ విచారణకు రాలేదు.
బండి భగీరథ్పై కేసులు ఇవే
బాధితురాలి తల్లి ఫిర్యాదుతో ఎఫ్ఐఆర్లో వివిధ సెక్షన్ల కింద పోక్సో కేసు నమోదైంది. బీఎన్ఎస్ 74, 75తో పాటు సెక్షన్ 5 (ఐ) రెడ్ విత్ 6 కింద పేట్ బషీర్బాద్ పోలీసులు కేసులు నమోదు చేశారు. ఈ సందర్భంగా బాధితురాలి నుంచి పోలీసులు రెండోసారి స్టేట్మెంట్ రికార్డ్ చేశారు. నిందితుడు బండి భగీరథ్పై తీవ్రమైన లైంగిక దాడి, ముందుగా ప్లాన్ చేసిన లైంగిక చర్యలకు పాల్పడినట్లు సెక్షన్ 5 (ఐ)ను జోడించడంతో బండి భగీరథ్కు బెయిల్ అనేది రాదు. కానీ అతడి తండ్రి కేంద్ర మంత్రి కావడంతో బండి భగీరథ్కు బెయిల్ వచ్చినా ఆశ్చర్యం లేదు.
పెద్ద ఉద్యమమే..
అసలు పోక్సో కేసు నమోదైనప్పటి నుంచి బండి భగీరథ్ను తప్పించాలనే ప్రయత్నాలు పెద్ద ఎత్తున జరుగుతున్నాయి. అందులో భాగంగానే తీవ్రమైన పోక్సో కేసు నమోదైనా పోలీసులు ఇప్పటివరకు అరెస్ట్ చేయలేదు. వాస్తవంగా 24 గంటల్లో నిందితుడిని అరెస్ట్ చేయాల్సి ఉండగా పోలీసులు విచారణ పేరిట తాత్సారం చేస్తున్నారు. నిందితుడు తప్పించుకోవడానికి చేయాల్సిన ప్రయత్నాలు చేసుకోవాలని సమయం ఇస్తున్నారు. చట్టం, న్యాయం నుంచి బండి భగీరథ్ తప్పించుకున్నా ప్రజల నుంచి మాత్రం తీవ్ర వ్యతిరేకత వ్యక్తమవుతోంది. ప్రధాన మీడియా పట్టించుకోకున్నా.. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు డ్రామాలు ఆడినా కూడా ప్రజలు మాత్రం బండి భగీరథ్ను క్షమించలేరు. ఇప్పటికే సోషల్ మీడియాలో బండి భగీరథ్ను అరెస్ట్ చేయాలనే ఉద్యమం పెద్ద ఎత్తున జరుగుతోంది. బండి భగీరథ్ను అరెస్ట్ చేయకపోతే మాత్రం రానున్న రోజుల్లో ప్రజల నుంచి పెద్ద ఉద్యమమే రాజుకునే అవకాశం ఉంది.