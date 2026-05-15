Arrest Bandi Bhageerath: తాగిన మత్తులో అత్యాచారం చేసిన నిందితుడు బండి భగీరథ్, అతడి తండ్రి కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ కుమార్ చాలా కుట్ర పన్నుతున్నారని బాధితురాలి తల్లి సంచలన విషయాలు తెలిపారు. తన కుమార్తెకు జరిగిన అన్యాయం.. బండి భగీరథ్ చేసిన మోసం.. అనంతరం పోక్సో నమోదు.. తర్వాత జరిగిన పరిణామాలపై పూసగుచ్చినట్టు బాధితురాలి తల్లి వివరించారు. ఈ సందర్భంగా పోలీసులు, మీడియాకు విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఆమె లేఖ విడుదల చేశారు. తీవ్ర ఆవేదనతో విడుదల చేసిన ఆ లేఖలో కీలక అంశాలు ఉన్నాయి.
'2025 సంవత్సరంలో మా కూతురికి బండి భగీరథ్ పరిచయమయ్యాడు. మొదట స్నేహితుడిలాగా ఉన్నా మా కూతురిని మానసికంగా లోబర్చుకుని, చదువుకోకుండా డిస్టర్బ్ చేశాడని గుర్తించాం. జనవరి 2026లో వారి మధ్య గొడవ జరిగినప్పుడు గతంలో భగీరథ్ తనపై పలు మార్లు లైంగిక దాడి చేశాడని డిసెంబర్ 31వ తేదీన బలవంతంగా మద్యం తాగించి ఒకసారి, మరోసారి ఓ అపార్టుమెంట్లో అఘాయిత్యానికి పాల్పడ్డాడని మా కూతురు చెప్పింది' అని పోక్సో కేసు బాధితురాలి తల్లి సంచలన విషయాలు బయటపెట్టారు.
'రాజకీయ శక్తులతో పోరాడడానికి చట్టపరంగా, మానసికంగా సిద్ధమవుతున్న రోజుల్లో ఏప్రిల్ 21వ తేదీ 2026లో తమ కూతురిపై బ్లాక్మెయిల్ కేసు పెట్టారని తెలిసి మా మీద కుట్ర చేస్తున్నారని గ్రహించాం' అని బాధితురాలి తల్లి వివరించారు. 'ఏప్రిల్ 22వ తేదీన సంగప్ప అనే వ్యక్తి మా ఇంటికి వచ్చి ఇద్దరి మధ్య మధ్యవర్తిత్వం చేసేందుకు ప్రయత్నించాడు. ఏప్రిల్ 23వ తేదీన సంగప్ప ద్వారా బండి సంజయ్ని కలిశాం. న్యాయం చేస్తారనుకుంటే మా గురించి దారుణంగా మాట్లాడి బెదిరించి పంపించేశారు' అని సంచలన విషయాలు బయటపెట్టారు.
'నా కూతురి కోసం కోట్లాడాలని నిర్ణయించుకుని మే 8వ తేదీన పేట్ బషీరాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేసేందుకు నా కూతురిని తీసుకుని వెళ్లా. కానీ అక్కడి పోలీసులు ఎంత వేడుకున్నా ఫిర్యాదు తీసుకోకుండా గంటల తరబడి మమ్మల్ని వెయిట్ చేయించారు. ఎన్నో సార్లు బతిమాలిన తరువాత ఎట్టకేలకు బండి భగీరథ్ మీద ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశారు' అని పోక్సో బాధితురాలి తల్లి లేఖలో వివరించారు.
'మొదట బండి భగీరథ్ మీద బెయిల్ వచ్చేలా సెక్షన్లు పెట్టినా.. మా కుమార్తె స్టేట్మెంట్ రికార్డ్ చేశాక సెక్షన్లు మార్చారు. అయితే మేము పేట్ బషీరాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్లో వేచి ఉన్న సమయంలో మా కూతురిపై కరీంనగర్ 2 టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో బండి భగీరథ్ కేసు పెట్టాడని తెలిసింది. మేము స్టేషన్లో ఉన్న సమయంలో సీసీటీవీ ఫుటేజ్, రిజిస్టర్లో టైమింగ్స్ భద్రపరచాలని, అలా చేస్తే బండి భగీరథ్ ఏ సమయంలో కేసు పెట్టాడో స్పష్టంగా తెలిసి పోతుందని పోలీసులకు విజ్ఞప్తి చేశాం' అని లేఖలో బాధితురాలి తల్లి వెల్లడించారు.
'మీడియా వారిని, సోషల్ మీడియా యూజర్లను చేతులు జోడించి వేడుకుంటున్నా. దయచేసి మా కూతురి ఫొటోలు, ఆమె ఐడెంటిటీ రివీల్ చేయకండి' అని లేఖలో విజ్ఞప్తి చేశారు. 'మరోవైపు ఆమె డేట్ ఆఫ్ బర్త్ గురించి అనేక వాదనలు వినిపిస్తున్నాయి. డాక్యుమెంట్లలో ఉండే డేటా నా కూతురు అనుభవించిన క్షోభను చెరిపివేయలేదు. పోక్సో కేసులో నమోదైన ఎఫ్ఐఆర్ పట్ల వేగంగా, నిష్పక్షపాతంగా విచారణ చేపట్టి నా కూతురికి న్యాయం చేస్తారని కోరుకుంటున్నా' అని బాధితురాలి తల్లి ఆవేదన చెందారు.
బాధితురాలి తల్లి లేఖ ద్వారా బండి సంజయ్ ఏవిధంగా తన కుమారుడు బండి భగీరథ్ను రక్షించే ప్రయత్నం చేశాడో అర్థమవుతోంది. ప్రధాన మీడియా, సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్లు ఎలా బాధితురాలిని తప్పుబడుతూ వీడియో చేస్తున్నారో.. దానివలన బాధితురాలు ఎలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారో ఆ లేఖలో స్పష్టమవుతోంది. ఇప్పటికే తెలంగాణ పోలీసులు దర్యాప్తు, విచారణ అంటూ కాలయాపన చేయకుండా వెంటనే నిందితుడు బండీ భగీరథ్ను అరెస్ట్ చేస్తారో లేదోననే ఉత్కంఠ నెలకొంది.