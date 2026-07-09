Bandi Bhageerath POCSO Case: బాలికపై అత్యాచారానికి పాల్పడిన నిందితుడు బండి సాయి భగీరథ్కు భారీ ఊరట లభించింది. సుదీర్ఘ విచారణ అనంతరం అతడికి బెయిల్ మంజూరు చేస్తూ తెలంగాణ హైకోర్టు ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. పోక్సో కేసులో బండి భగీరథ్కు పలు షరతులతో కూడిన బెయిల్ ఇచ్చింది. అయితే పోక్సో కేసులో బెయిల్ రావడం అనేది చర్చనీయాంశంగా మారింది. వాస్తవంగా పోక్సో కేసులో బెయిల్ రాదు. కానీ బండి భగీరథ్కు బెయిల్ రావడం కొంత వివాదంగా మారే అవకాశం ఉంది.
కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ కుమారుడు బండి సాయి భగీరథ్పై హైదరాబాద్లోని పేట్బషీరాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్లో పోక్సో కేసు నమోదైంది. అయితే కేసు నమోదు చేసిన కొన్ని గంటల్లోనే నిందితుడిని అరెస్ట్ చేయాల్సి ఉండగా అరెస్ట్ చేయకపోవడంతో తీవ్ర రాజకీయ దుమారం రేపింది. దేశవ్యాప్తంగా తీవ్ర సంచలనం రేపడంతో ఎట్టకేలకు నాటకీయ పరిణామాల మధ్య మే 16వ తేదీన బండి భగీరథ్ను పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్కు తరలించారు. అయితే అరెస్ట్ కాకుండా ముందస్తు చర్యలు తీసుకున్నా అవన్నీ బెడిసికొట్టడంతో బండి భగీరథ్ అరెస్ట్ తప్పలేదు.
హైకోర్టులో బెయిల్ పిటిషన్ వేయడంతో ఇటీవల సుదీర్ఘ వాదనలు జరిగాయి. బెయిల్ ఇవ్వరాదనే అభ్యంతరాలు ఎక్కువ రాకపోవడం గమనార్హం. నిందితుడు బండి భగీరథ్ తరఫు న్యాయవాది టి నిరంజన్ రెడ్డి వాదనలు వినిపించారు. భగీరథ్ చదువుకుంటున్నాడని.. 45 రోజులకు పైగా జైలులో ఉండడంతో జీవితంలో చాలా కోల్పోయాడని న్యాయవాది వివరించారు. బాలికపై పరస్పర అంగీకారంతోనే లైంగిక చర్య జరిగిందని.. దీనిపై కేసులు నమోదు చేయడం చెల్లదని భగీరథ్ న్యాయవాది వాదించారు. ఇదే విషయాన్ని హైకోర్టు, సుప్రీంకోర్టులు పలు తీర్పులు ఇచ్చాయని వాటిని ప్రస్తావించారు.
ప్రతిగా పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ పల్లె నాగేశ్వరరావు వాదనాలు వినిపించారు. మే 8వ తేదీన ఎఫ్ఐఆర్ నమోదుచేసిన వెంటనే వాంగ్మూలాలు తీసుకున్నామని.. గడువులోగా అభియోగ పత్రాలు దాఖలు చేస్తామని హైకోర్టుకు నివేదించారు. ఈ దశలో బెయిల్ మంజూరు చేస్తే సాక్ష్యులను ప్రభావితం చేస్తారని పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. వాదనలు విన్న హైకోర్టు గురువారం తీర్పునిచ్చింది. పోక్సో కేసు నిందితుడు బండి భగీరథ్కు బెయిల్ మంజూరు చేస్తూ హైకోర్టు ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.