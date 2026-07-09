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పోక్సో కేసులో కీలక పరిణామం.. నిందితుడు బండి భగీరథ్‌కు బెయిల్‌ మంజూరు

Bandi Bhageerath Bail: బాలికపై అత్యాచారానికి పాల్పడి పోక్సో కేసులో జైలు ఉన్న నిందితుడు బండి భగీరథ్‌కు బెయిల్‌ లభించింది. అతడికి బెయిల్‌ మంజూరు చేస్తూ తెలంగాణ హైకోర్టు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ సందర్భంగా పలు షరతులు విధించింది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Source:Bureau
Published: Jul 09, 2026, 04:54 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 05:34 PM IST
పోక్సో కేసులో కీలక పరిణామం.. నిందితుడు బండి భగీరథ్‌కు బెయిల్‌ మంజూరు

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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