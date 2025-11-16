English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Bandi Sanjay: దేశం కోసం.. ధర్మం కోసం కుల సంఘాలు పనిచేయాలి

Bandi Sanjay Hot Comments In Kapu Caste Kitty Party: కుల సంఘాలు అనేవి కులానికే కాకుండా దేశం కోసం.. ధర్మం కోసం పని చేయాలని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్‌ సూచించారు. హిందూవులుగా పుట్టడం పూర్వజన్మ సుకృతం అని తెలిపారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Nov 16, 2025, 07:06 PM IST

Trending Photos

Guru Gochar: బృహస్పతి గొప్ప అడుగు.. 4 రాశుల వారికి బంపర్ జాక్ పాట్.. సొంతింటి కల సాకారం..
6
Guru gochar
Guru Gochar: బృహస్పతి గొప్ప అడుగు.. 4 రాశుల వారికి బంపర్ జాక్ పాట్.. సొంతింటి కల సాకారం..
Money Saving Tips: లక్షల్లో జీతం.. సేవింగ్స్ మాత్రం జీరో అని ఫీలయ్యే వారికి 5 బెస్ట్ ఫైనాన్షియల్ టిప్స్.. తప్పక ఫాలో అవ్వండి..!!
8
smart savings tips
Money Saving Tips: లక్షల్లో జీతం.. సేవింగ్స్ మాత్రం జీరో అని ఫీలయ్యే వారికి 5 బెస్ట్ ఫైనాన్షియల్ టిప్స్.. తప్పక ఫాలో అవ్వండి..!!
Hitech City Stop: సంక్రాంతి పండక్కి ఊరెళ్లేవారికి బిగ్‌ గుడ్‌న్యూస్‌.. హైటెక్‌ సిటీలో రైల్వే స్టాప్‌..!
5
Hitec City Railway Stop
Hitech City Stop: సంక్రాంతి పండక్కి ఊరెళ్లేవారికి బిగ్‌ గుడ్‌న్యూస్‌.. హైటెక్‌ సిటీలో రైల్వే స్టాప్‌..!
Old Rs 5 Notes Sale: పాత రూ.5 నోట్లతో.. ఇలా రూ.30 లక్షల సంపాదించవచ్చని తెలుసా?
6
5 Rs Note Value
Old Rs 5 Notes Sale: పాత రూ.5 నోట్లతో.. ఇలా రూ.30 లక్షల సంపాదించవచ్చని తెలుసా?
Bandi Sanjay: దేశం కోసం.. ధర్మం కోసం కుల సంఘాలు పనిచేయాలి

Karthika Vana Bhojanalu: దేశం కోసం.. ధర్మం కోసం కుల సంఘాలు పని చేయాలని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్‌ కుమార్‌ సూచించారు. కులం కోసమే కాకుండా ధర్మం కోసం పని చేయాలని.. తాను హిందూ ధర్మం కోసమే పని చేస్తానని ప్రకటించారు. ఎన్నికల సమయంలో హిందూ ధర్మం కోసం పని చేసే ఏ పార్టీకైనా మద్దతు పలకాలని చెప్పారు. హిందూ ధర్మం కోసం అన్ని రాజకీయ పార్టీలు పని చేసేలా తాను చేస్తానని తెలిపారు.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Safe Investment: ఈ పథకంలో పెట్టుబడి పెడితే చాలు.. డబుల్‌ ప్రాఫిట్‌

కూకట్‌పల్లి హౌసింగ్ బోర్డ్ కాలనీలో ఆదివారం ఏర్పాటుచేసిన 39వ కాపు కార్తీక వనభోజనం మహోత్సవంలో కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ కుమార్ పాల్గొని కీలక ప్రసంగం చేశారు. ఈ సందర్భంగా బండి సంజయ్ మాట్లాడుతూ.. సమాజంలో సభ్యులు కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్లను ఆదుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసేవి నిజమైన కుల సంఘాలు అని అభివర్ణించారు. దేశానికి కానీ ధర్మానికి కానీ ఏదయినా ఆపద సంభవిస్తే దాన్ని ఐకమత్యంగా కుల సంఘాలు ఎదుర్కోవడానికి ఏర్పాటయ్యాయని బండి సంజయ్‌ తెలిపారు.

Also Read: Sabarimala Temple: తెరచుకున్న శబరిమల అయ్యప్పస్వామి ఆలయ తలుపులు.. ఇవే విశేషాలు

రాజకీయ అవసరాల కోసం.. పదవుల కోసం సంఘాలు కాదని దేశం కోసం ధర్మం కోసం అన్ని కుల సంఘాలు పని చేయాలని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్‌ సూచించారు. భారతీయులుగా పుట్టడం గర్వకారణం అని.. హిందువుగా పుట్టడం పూర్వజన్మ సుకృతం అని ప్రకటించారు. హిందువుగా పుట్టడంతోనే ఈరోజు వనభోజనాలను ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నట్లు తెలిపారు. హిందూ ధర్మానికి ఆపద వస్తే కాపు సామాజిక సభ్యులందరూ ఐక్యతగా ఉండి కాషాయ జెండాలు పట్టుకొని ఐకమత్యంతో ధర్మం కోసం నినందించాలని సూచించారు. ఇతర కుల సంఘాలు కూడా ఐక్యమత్యంతో ధర్మాన్ని కాపాడడానికి ముందుకు రావాలని బండి సంజయ్‌ పిలుపునిచ్చారు.

Also Read: TDP Clashes: శ్రీకాళహస్తి టీడీపీలో తీవ్ర అసంతృప్తి జ్వాలలు.. పదవుల పంపకంలో చిచ్చు

కులం గురించి ఆలోచించాలి.. కానీ కులం కోసం మాత్రమే పని చేయకూడదని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్‌ సూచించారు. తనకు రాజకీయాలు, అధికారం, కేంద్ర మంత్రి పదవులు ముఖ్యం కాదని హిందూ ధర్మమే ముఖ్యమని ప్రకటించారు. హిందూ ధర్మం కోసమే పని చేస్తానని స్పష్టం చేశారు. జూబ్లీహిల్స్ ఎన్నికల ఫలితాలు  హిందూ ధర్మాన్ని హేళన చేసే పరిస్థితి రాకూడదని.. జూబ్లీహిల్స్‌లో ఉన్న హిందూ సమాజం ఆలోచించాలని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్‌ సూచించారు.

12 శాతం ఉన్న వారు ఓటు బ్యాంకుగా మారి 80 శాతం ఉన్న ప్రజలను హేళన చేసే పరిస్థితి వచ్చిందని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్‌ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. హిందువులు తల దించుకొనే పరిస్థితి వచ్చిందని చెప్పారు. ఎన్నికలు వచ్చినప్పుడు హిందూ ధర్మం కోసం పనిచేసే ఏ పార్టీకైనా మద్దతు పలకాలని సూచించారు. తెలంగాణలో ఉన్న 80 శాతం ఉన్న హిందూ ధర్మం కోసం పనిచేసేలా అన్ని పార్టీలు గుర్తించేలా చేయడమే తన లక్ష్యమని బండి సంజయ్‌ ప్రకటించారు. ప్రతి రాజకీయ పార్టీ హిందూ ధర్మం గురించి ఆలోచించే వాతావరణాన్ని తయారు చేస్తానని తెలిపారు. ఆంధ్రాలో పవన్ కల్యాణ్ సనాతన హిందూ ధర్మం కోసం పనిచేస్తున్నాడని పేర్కొన్నారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Bandi Sanjay kumarCaste AssociationsNation And DharmaKapu CommunityKarthika Masam

Trending News