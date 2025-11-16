Bandi Sanjay: దేశం కోసం.. ధర్మం కోసం కుల సంఘాలు పనిచేయాలి

Karthika Vana Bhojanalu: దేశం కోసం.. ధర్మం కోసం కుల సంఘాలు పని చేయాలని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ కుమార్ సూచించారు. కులం కోసమే కాకుండా ధర్మం కోసం పని చేయాలని.. తాను హిందూ ధర్మం కోసమే పని చేస్తానని ప్రకటించారు. ఎన్నికల సమయంలో హిందూ ధర్మం కోసం పని చేసే ఏ పార్టీకైనా మద్దతు పలకాలని చెప్పారు. హిందూ ధర్మం కోసం అన్ని రాజకీయ పార్టీలు పని చేసేలా తాను చేస్తానని తెలిపారు.
కూకట్పల్లి హౌసింగ్ బోర్డ్ కాలనీలో ఆదివారం ఏర్పాటుచేసిన 39వ కాపు కార్తీక వనభోజనం మహోత్సవంలో కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ కుమార్ పాల్గొని కీలక ప్రసంగం చేశారు. ఈ సందర్భంగా బండి సంజయ్ మాట్లాడుతూ.. సమాజంలో సభ్యులు కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్లను ఆదుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసేవి నిజమైన కుల సంఘాలు అని అభివర్ణించారు. దేశానికి కానీ ధర్మానికి కానీ ఏదయినా ఆపద సంభవిస్తే దాన్ని ఐకమత్యంగా కుల సంఘాలు ఎదుర్కోవడానికి ఏర్పాటయ్యాయని బండి సంజయ్ తెలిపారు.
రాజకీయ అవసరాల కోసం.. పదవుల కోసం సంఘాలు కాదని దేశం కోసం ధర్మం కోసం అన్ని కుల సంఘాలు పని చేయాలని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ సూచించారు. భారతీయులుగా పుట్టడం గర్వకారణం అని.. హిందువుగా పుట్టడం పూర్వజన్మ సుకృతం అని ప్రకటించారు. హిందువుగా పుట్టడంతోనే ఈరోజు వనభోజనాలను ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నట్లు తెలిపారు. హిందూ ధర్మానికి ఆపద వస్తే కాపు సామాజిక సభ్యులందరూ ఐక్యతగా ఉండి కాషాయ జెండాలు పట్టుకొని ఐకమత్యంతో ధర్మం కోసం నినందించాలని సూచించారు. ఇతర కుల సంఘాలు కూడా ఐక్యమత్యంతో ధర్మాన్ని కాపాడడానికి ముందుకు రావాలని బండి సంజయ్ పిలుపునిచ్చారు.
కులం గురించి ఆలోచించాలి.. కానీ కులం కోసం మాత్రమే పని చేయకూడదని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ సూచించారు. తనకు రాజకీయాలు, అధికారం, కేంద్ర మంత్రి పదవులు ముఖ్యం కాదని హిందూ ధర్మమే ముఖ్యమని ప్రకటించారు. హిందూ ధర్మం కోసమే పని చేస్తానని స్పష్టం చేశారు. జూబ్లీహిల్స్ ఎన్నికల ఫలితాలు హిందూ ధర్మాన్ని హేళన చేసే పరిస్థితి రాకూడదని.. జూబ్లీహిల్స్లో ఉన్న హిందూ సమాజం ఆలోచించాలని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ సూచించారు.
12 శాతం ఉన్న వారు ఓటు బ్యాంకుగా మారి 80 శాతం ఉన్న ప్రజలను హేళన చేసే పరిస్థితి వచ్చిందని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. హిందువులు తల దించుకొనే పరిస్థితి వచ్చిందని చెప్పారు. ఎన్నికలు వచ్చినప్పుడు హిందూ ధర్మం కోసం పనిచేసే ఏ పార్టీకైనా మద్దతు పలకాలని సూచించారు. తెలంగాణలో ఉన్న 80 శాతం ఉన్న హిందూ ధర్మం కోసం పనిచేసేలా అన్ని పార్టీలు గుర్తించేలా చేయడమే తన లక్ష్యమని బండి సంజయ్ ప్రకటించారు. ప్రతి రాజకీయ పార్టీ హిందూ ధర్మం గురించి ఆలోచించే వాతావరణాన్ని తయారు చేస్తానని తెలిపారు. ఆంధ్రాలో పవన్ కల్యాణ్ సనాతన హిందూ ధర్మం కోసం పనిచేస్తున్నాడని పేర్కొన్నారు.
