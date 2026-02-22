Bandi Sanjay: రాష్ట్రంలో రౌడీ రాజ్యం.. ప్రశ్నిస్తే దాడులు, ఎంఐఎంను కాపాడటానికే: బండి సంజయ్‌..!

Bandi Sanjay Condemns Ramchandar House Arrest: నేడు కామారెడ్డికి సిద్ధమైన బీజేపీ చీఫ్ రామచందర్ను పోలీసులు హౌస్ అరెస్టు చేశారు. రాత్రి తన ఇంటి వద్ద భారీగా పోలీసులు కూడా మోహరించారు. శాంతి భద్రత పరిస్థితుల దృష్ట్యా హౌస్ అరెస్టు చేస్తున్నట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు. మరోవైపు హోం శాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ మాత్రం ఈ తీరుకు మండిపడ్డారు. రాష్ట్రంలో రౌడీ రాజ్యం నడుస్తోంది.. ప్రశ్నిస్తే కాంగ్రెస్ నేతలు దాడి దాడులు చేయడం ఏంటని ఆయన ప్రశ్నించారు. ఆదివారం మీడియాతో మాట్లాడుతూ మొత్తానికి మళ్లీ ఎమర్జెన్సీ రోజులు ప్రారంభమయ్యాయి. కాంగ్రెస్, ఎంఐఎం కలిసి అరాచకాలు సృష్టిస్తోంది అని మండిపడ్డారు. ఇక అరాచకాలను అడ్డుకోవడానికి సిద్ధం కండి అంటూ ఆయన బీజేపీ కార్యకర్తలకు పిలుపునిచ్చారు. కాంగ్రెస్ రెండేళ్ల పాలనలో జరిగిన సంఘటనలు గుర్తుంచుకోండి. ఎంఐఎం, కాంగ్రెస్ పార్టీలు చట్టాన్ని చేతిలోకి తీసుకొని ఈ దుర్మార్గం చేస్తోందని ఆగ్రహించారు.
ఇక కామారెడ్డి బీజేపీ ఎమ్మెల్యే కాటిపల్లి వెంకట రమణారెడ్డి క్యాంప్ ఆఫీస్ పై దాడి చేయడం కూడా ఆయన ఖండించారు. ఇది రాజకీయంగా తెలంగాణలో హింసకు దారితీస్తుంది. అత్యంత దారుణమైన పరిస్థితి అన్నారు. ఇక కామారెడ్డిలో అగ్నికి ఆజ్యం పోస్తుంది కాంగ్రెస్. ఆత్మరక్షణకు అడ్డుకుంటే దాడి చేశారని చెప్పడం సిగ్గుచేటు అని మంత్రి బండి ఆగ్రహించారు. అంతేకాదు బాన్సువాడలో రాళ్ల దాడి కూడా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.. కానీ చర్యలు ఏవి? బాన్సువాడలో 70 మందిని అరెస్టు చేయడం అక్రమం. కేవలం ఎంఐఎంను కాపాడటానికి కాంగ్రెస్ ప్రయత్నిస్తుందని బండి సంజయ్ మండిపడ్డారు.
మరోవైపు కామారెడ్డికి వెళ్లి వెంకట రమణారెడ్డిని పరామర్శించడానికి బయలుదేరిన రామచందర్ రావును కూడా అరెస్టు చేశారు. శాంతిభద్రతల సమస్యలు తలెత్తకుండా ఈ చర్యలు తీసుకున్నట్లు పోలీసులు చెబుతున్నారు. రామచందర్ ఇంటి వద్ద రాత్రి నుంచి పోలీసులు భారీగా మోహరించారు. బీజేపీ చీఫ్ ఈ రోజు కామారెడ్డి, బాన్సువాడను సందర్శించేందుకు వెళ్తున్నట్లు ప్రకటించారు. ఈ నేపథ్యంలో పోలీసులు హౌస్ అరెస్ట్ చేశారు. నిన్న కామారెడ్డి ఎమ్మెల్యే కాటిపల్లి వెంకటరమణారెడ్డి క్యాంప్ కార్యాలయం వద్ద ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. కాంగ్రెస్ నేత షబ్బీర్ అలీ వర్సెస్ వెంకటరమణారెడ్డి మధ్య మాటలు యుద్ధం పెరగడంతో ఉద్రిక్తత పరిస్థితి నెలకొంది.
నిన్న కామారెడ్డి వెంకటరమణారెడ్డి ఆఫీసుపై దాడి నేపథ్యంలో ఆయన పరామర్శించడానికి బయలుదేరిన ఈటెల రాజేందర్ను కూడా పోలీసులు అడ్డుకొని హౌస్ అరెస్టు చేశారు. ప్రభుత్వ వైఖరికి, పోలీసుల తీరును ఆయన తీవ్రంగా ఖండించారు ఈటెల రాజేందర్. గూండాయిజం చేస్తూ ప్రజాస్వామ్య విలువలను ఖూనీ చేస్తున్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీకి తగిన గుణపాఠం చెబుతామని హెచ్చరించారు.
