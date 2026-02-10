Bandi Sanjay: మహదేవప్పది ఆత్మహత్య కాదు కాంగ్రెస్ చేసిన హత్య.. విచారణ జరిపి దోషులను శిక్షించాలి.. బండి సంజయ్..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Bandi Sanjay BJP: మక్తల్ మున్సిపాలిటీలో 6వ వార్డు బీజేపీ అభ్యర్థి మృతి చెందడం కలకలం రేపుతోంది. కాంగ్రెస్‌ అభ్యర్థులు వేదింపులతో ఆయన ఆత్మహత్య చేసుకున్నారని కుటుంబ సభ్యులు, పార్టీ నేతలు ఆరోపించారు. బీజేపీ నేత మహదేవప్ప ఆత్మహత్య కాదు కాంగ్రెస్ చేసిన హత్య.. విచారణ జరిపి దోషులను శిక్షించాలని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ కాంగ్రెస్ పై నిప్పులు చెరిగారు. త  

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 10, 2026, 11:25 AM IST

Bandi Sanjay Fires on Chief Minister: మక్తల్ మున్సిపాలిటీలో 6వ వార్డు భారతీయ జనతా పార్టీ అభ్యర్ధి మృతి చెందడం తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ప్రకంపనలు పుట్టిస్తోంది.  మక్తల్ బీజేపీ అభ్యర్ధి మహదేవప్పది ఆత్మహత్య కాదు.. కాంగ్రెస్ చేసిన హత్య అని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ ప్రభుత్వం పై తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. మహదేవప్పది ఆత్మహత్య కాదు కాంగ్రెస్ చేసిన హత్య అన్నారు. త్వరలో కాంగ్రెస్ ను రాళ్లను కొట్టే పరిస్థితి రాబోతుందన్నారు. 

మా సహనాన్ని పిరికితనంగా భావిస్తారా.  ఎన్నికల తరువాత కాంగ్రెస్ పై యుద్దం చేయబోతున్నామన్నారు. బీఆర్ఎస్ అరాచకాలకు ఎదురొడ్డి పోరాడిన చరిత్ర బీజేపీ కార్యకర్తలదన్నారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం బొందపొట్టే రోజులు దగ్గరపడ్డాయన్నారు.  బీజేపీ కార్యకర్తలారా....ధైర్యంగా ఉండండన్నారు. 
బీజేపీ నాయకత్వం మీకు అండగా ఉందన్నారు. మహదేవప్ప కుటుంబాన్ని పరామర్శించేందుకు బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు రామచంద్రరావు బయలుదేరారు. 

మహదేవప్ప ఆత్మహత్యకు కారకులైన కాంగ్రెస్ నేతలను వెంటనే అరెస్ట్ చేయాలన్నారు. దీనిపై కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రంపై ఒత్తిడి తీసుకొస్తుందన్నారు. ఈ ఘటన పై నిష్పాక్షికంగా విచారణ జరిపి దోషులను కఠినంగా శిక్షాంచాలన్నారు. అధికార పార్టీ లోకల్‌ మంత్రి శ్రీహరి వేధిస్తున్నారని..ఈ వేదింపులతోటే బీజేపీ అభ్యర్థి మహదేవప్ప ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు వారు ఆరోపిస్తున్నారు. కొంత కాలం క్రితం కాంగ్రెస్ పార్టీ లో చేరి..2రోజుల్లోనే తిరిగి బీజేపీకి వచ్చి..6వ వార్డు అభ్యర్థిగా నిలుచున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే మంత్రి వేధించారని..ఈ బెదిరింపులు తట్టుకోలేక మహదేవప్ప అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతిచెందారని ఆరోపిస్తున్నారు. తన భర్త మృతికి కారణం ముమ్మాటికి మంత్రే అని ఆయన సతీమణి పోలీసులకు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినట్లు తెలుస్తుంది. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Makthal Bjp CandidateBandi SanjayBandi Sanjay Fires on CongressRevanth ReddyTelangana Municipal Elections 2026

