/Basara Tragedy: బాసరలో ఘోర విషాదం.. గోదావరి నదిలో కాచిగూడకు చెందిన ముగ్గురు అన్నాదమ్ములు గల్లంతు!

Cheppal Bazar 3 Siblings Drown In Godavari River: పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రమైన బాసర గోదావరి నదిలో ఘోర విషాదం చోటుచేసుకుంది. అమ్మవారి దర్శనం కోసం వచ్చి నదిలో కుటుంబంతో సరదాగా స్నానం ఆచరించడానికి ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురు అన్నాదమ్ములు గోదావరి నదిలో మునిగి చనిపోయారు.. బాసర అమ్మవారిని దర్శించుకుని ఈ ముగ్గురు పుణ్యస్నానాలు చేస్తున్న సమయంలో ప్రమాదవశాత్తు చంద్రశేఖర్ (38), రామచందర్ (36), మల్లేష్ కుమార్ (31)లు నదిలో గల్లంతయ్యారు. వెంటనే స్థానికులు మిగతా కుటుంబ సభ్యులు పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. దీంతో ఘటన స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు గాలింపు చర్యలు మొదలు పెట్టారు. అయితే, పోలీసుల వివరాలు ప్రకారం వీరంతా స్నానం చేస్తుండగా ఒకరు అదుపు తప్పడంతో మరొకరిని కాపాడబోయి ముగ్గురు గల్లంతైనట్లు సమాచారం. ప్రధానంగా అక్కడ నదీ ప్రవాహం కూడా ఉధృతంగా ఉండగటంతో విషాదం నెలకొంది. పోలీసులు బృందాలుగా గజ ఈతగాళ్లతో గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. దీంతో వారి మృతదేహాలు కొద్ది సేపటికే గుర్తించారు. బయటకు తీశారు. దీంతో వారి బంధువుల రోదనలు మిన్నంటాయి.
బాసర జ్ఞాన సరస్వతి అమ్మవారి ఆలయం నిర్మల్లో ఉంది. అయితే, ఈ రోజు ఘోరం చోటు చేసుకుంది. హైదరాబాద్లోని కాచిగూడ చప్పల్ బజార్కు చెంది ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురు అన్నదమ్ములు కుటుంబంతోపాటు దర్శనం కోసం వెళ్లారు. అయితే, ముందుగా అక్కడ ఉన్న గోదావరి నదిలో పుణ్య స్నానం ఆచరించానుకున్నారు. అయితే, అప్పటికే గోదావరి నది కూడా ఉధృతంగా ఉంది. వారు లోతును కూడా అంచనా వేయలేకపోయారు. దీంతో ఒకరి తర్వాత మరొకరు గల్లంతయ్యారు. ముగ్గురు అన్నదమ్ములు ఇలా అమ్మవారి దర్శనానికి వస్తే నీటిలో కొట్టుకుపోవడంతో బాధిత కుటుంబ సభ్యులు కన్నీరుమున్నిరవుతున్నారు. వారిని చూసి స్థానికులు కూడా కంటతడి పెట్టారు. అమ్మవారిని కూడా వారు ప్రాణాలతో రావాలని మొక్కుకున్నారు. కానీ, ఇంతలోనే విషాదం చోటు చేసుకుంది. వారి డెడ్ బాడీలను గుర్తించారు.
గతంలో కూడా ఇలాగే..
గతంలో కూడా ఇలాంటి ఘటనే ఇక్కడ చోటు చేసుకుంది. హైదరాబాద్ చింతల్లో ఉంటున్న ఒక రాజస్థానీ కుటుంబం 18 మంది బాసరకు వెళ్లారు. వీరు కూడా పుణ్యస్నానం ఆచరించడానికి గోదావరి నదిలోకి దిగారు. వీళ్లు కూడా లోతు అంచనా వేయకుండా దిగారని ప్రత్యక్ష సాక్ష్యులు చెప్పారు. దీంతో అందరూ 20 ఏళ్ల వయస్సు కంటే తక్కువ ఉండే రాకేశ్, వినోద్, మదన్, రుతిక్, భరతలు గోదావరి నది ఉధృతికి మునిగి చనిపోయారు. వెంటనే పోలీసులు భైంసాలో ఉండే ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి పోస్టుమార్టం నిమిత్తం తరలించారు.
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