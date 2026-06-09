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Basara Tragedy: బాసరలో ఘోర విషాదం.. గోదావరి నదిలో కాచిగూడకు చెందిన ముగ్గురు అన్నాదమ్ములు గల్లంతు!

Cheppal Bazar 3 Siblings Drown In Godavari River: గోదావరి నదిలో ముగ్గురు అన్నదమ్ములు మునిగి గల్లంతైన ఘటన కలకలం రేపుతోంది. వీరంతా బాసర గోదావరి నదిలో మంగళవారం స్నానం కోసం దిగారు అయితే, ఉన్నట్టుండి ముగ్గురు అన్నాదమ్ములు చంద్రశేఖర్‌, రామచందర్‌, మల్లేశ్‌ కుమార్‌లు గల్లంతయ్యారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 09, 2026, 03:40 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 05:31 PM IST
Basara Tragedy: బాసరలో ఘోర విషాదం.. గోదావరి నదిలో కాచిగూడకు చెందిన ముగ్గురు అన్నాదమ్ములు గల్లంతు!
Image Credit: Cheppal Bazar 3 Siblings Drown In Godavari River:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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