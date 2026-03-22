Basara IIIT: బాసర ట్రిపుల్ఐటీలో మరోసారి హైటెన్షన్... అసాధారణ సెలవుల ప్రకటన.. కారణం ఏమిటంటే..?

IIIT Basara Announces Holiday for Students from Tomorrow: నిర్మల్ జిల్లాలోని బాసర ట్రిపుల్ ఐటీ ఇటీవల వివాదాలకు కేరాఫ్ గా మారింది. ఇటివల విద్యార్థిని తేజస్వీని అనారోగ్యంతో మరణించింది. సరైన సమయంలో ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వక పోవడంవల్ల తేజస్విని చనిపోయిందని కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపిస్తున్నారు. మరోవైపు యాజమాన్యం మాత్రం ఆగమేఘాల మీద తేజీస్వీని లుకిమియా అనే క్యాన్సర్ వ్యాధితోనే తేజస్విని చనిపోయిందంటూ ప్రకటించడం మరింత వివాదంగా మారింది. తమ మీద ఎక్కడ వస్తుందో అని అధికారులు ఈ విధంగా ప్రకటించారని, కనీసం విద్యార్థినికి నివాళులు అర్పించడానికి సైతం ట్రిపుల్ ఐటీకి డెడ్ బాడీని తీసుకొని వస్తామంటే నిరాకరించారని చెప్పారు.
ఈ క్రమంలో తేజస్వీని కుటుంబ సభ్యులు మానవహక్కుల కమిషన్ కు ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో అప్పటి నుంచి బాసర త్రిపుల్ఐటీ వద్ద హైటెన్షన్ వాతావరణం కొనసాగుతుంది. విద్యార్థుల నినాదాలు, నిరసనలతో యాజమాన్యం ఉక్కిరి బిక్కిరి అవుతుంది. ఈ క్రమంలో ట్రిపుల్ ఐటీ సిబ్బంది అసాధారణ సెలవులు ప్రకటించారు.
ఒకవైపు ఎగ్జామ్ లు జరుగుతుండగా రేపటి నుంచి అంటే.. సోమవారం నుంచి కాలేజీకి సెలవుల్ని ప్రకటించారు. యూసీ1 ఇంజనీరింగ్ ఫస్ట్ ఇయర్ 1, సెకండ్ ఇయర్ 2 విద్యార్థులకు హలీడేలను ప్రకటించారు. అంతే కాకుండా వెంటనే విద్యార్థులు క్యాంపస్ వదిలి వెళ్లిపోవాలని సూచించారు.
Read more: Telangana Govt: అంగన్వాడీలకు రేవంత్ సర్కార్ గుడ్న్యూస్.. త్వరలో కొత్త ఫోన్ల పంపిణీ.. ఇక ఇబ్బందులకు చెక్..!
కనీసం ఆ ప్రకటనలో మరల రీఓపెన్ ఎప్పుడు అవుతుందో కూడా ప్రకటించలేదు. దీంతో ట్రిపుల్ ఐటీలో ఏంజరుగుతుందని అందరు ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దీనిలో వెంటనే ప్రభుత్వం కల్గజేసుకొని విద్యార్థులకు న్యాయం చేయాలని స్థానికులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. విద్యార్థులు అంతా ఇళ్లబాట పట్టారు.
