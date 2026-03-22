English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Basara IIIT: బాసర ట్రిపుల్ఐటీలో మరోసారి హైటెన్షన్... అసాధారణ సెలవుల ప్రకటన.. కారణం ఏమిటంటే..?

Basara IIIT: బాసర ట్రిపుల్ఐటీలో మరోసారి హైటెన్షన్... అసాధారణ సెలవుల ప్రకటన.. కారణం ఏమిటంటే..?

students Protest at iit basara: విద్యార్థులతో పాటు, వివిధ సంఘాల నాయకులు బాసర ట్రిపుల్ ఐటీ వద్దకు చేరుకుని నిరసనలకు దిగారు. దీంతో యూనివర్సీటి అంతా గందరగోళ వాతావరణం ఏర్పడింది. దీంతో యాజమాన్యం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 22, 2026, 12:35 PM IST
  • బాసర త్రిపుల్ ఐటీకి సెలవుల ప్రకటన..
  • అధికారుల కీలక నిర్ణయం..

Trending Photos

Basara IIIT: బాసర ట్రిపుల్ఐటీలో మరోసారి హైటెన్షన్... అసాధారణ సెలవుల ప్రకటన.. కారణం ఏమిటంటే..?

IIIT Basara Announces Holiday for Students from Tomorrow:  నిర్మల్ జిల్లాలోని బాసర ట్రిపుల్ ఐటీ ఇటీవల వివాదాలకు కేరాఫ్ గా మారింది. ఇటివల విద్యార్థిని తేజస్వీని అనారోగ్యంతో మరణించింది. సరైన సమయంలో ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వక పోవడంవల్ల తేజస్విని చనిపోయిందని కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపిస్తున్నారు. మరోవైపు యాజమాన్యం మాత్రం ఆగమేఘాల మీద తేజీస్వీని లుకిమియా అనే క్యాన్సర్ వ్యాధితోనే తేజస్విని చనిపోయిందంటూ ప్రకటించడం మరింత వివాదంగా మారింది. తమ మీద ఎక్కడ వస్తుందో అని అధికారులు ఈ విధంగా ప్రకటించారని, కనీసం విద్యార్థినికి నివాళులు అర్పించడానికి సైతం ట్రిపుల్ ఐటీకి డెడ్ బాడీని తీసుకొని వస్తామంటే నిరాకరించారని చెప్పారు.

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ క్రమంలో తేజస్వీని కుటుంబ సభ్యులు మానవహక్కుల కమిషన్ కు ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో అప్పటి నుంచి బాసర త్రిపుల్ఐటీ వద్ద హైటెన్షన్ వాతావరణం కొనసాగుతుంది. విద్యార్థుల నినాదాలు, నిరసనలతో యాజమాన్యం ఉక్కిరి బిక్కిరి అవుతుంది. ఈ క్రమంలో ట్రిపుల్ ఐటీ సిబ్బంది అసాధారణ సెలవులు ప్రకటించారు.

ఒకవైపు ఎగ్జామ్ లు జరుగుతుండగా రేపటి నుంచి అంటే.. సోమవారం నుంచి కాలేజీకి  సెలవుల్ని ప్రకటించారు.  యూసీ1 ఇంజనీరింగ్ ఫస్ట్ ఇయర్ 1, సెకండ్ ఇయర్ 2 విద్యార్థులకు హలీడేలను ప్రకటించారు. అంతే కాకుండా వెంటనే విద్యార్థులు క్యాంపస్ వదిలి వెళ్లిపోవాలని సూచించారు.

కనీసం ఆ ప్రకటనలో మరల రీఓపెన్ ఎప్పుడు అవుతుందో కూడా ప్రకటించలేదు. దీంతో ట్రిపుల్ ఐటీలో ఏంజరుగుతుందని అందరు ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దీనిలో వెంటనే ప్రభుత్వం కల్గజేసుకొని విద్యార్థులకు న్యాయం చేయాలని స్థానికులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. విద్యార్థులు అంతా  ఇళ్లబాట పట్టారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Trending News