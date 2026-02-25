Basara IIIT Student suicide: బాసర ట్రిపుల్ ఐటీలో మరో విషాదం.. ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థిని ఆత్మహత్య.. ఏంజరిగిందంటే..?

Basara iiit student commits suicide in nirmal: తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ప్రతిష్ఠాత్మక విద్యాసంస్థల్లో బాసర త్రిపుల్ ఐటీ ఒక్కటి. ఇక్కడ సీటు కోసం చాలా పోటీ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా బాసర ట్రిపుల్ ఐఐటీలో సీటు వస్తే లైఫ్ బాగుంటుందని , ఇక్కడ అధ్యాపకులు సైతం మంచి క్వాలిటీతో కూడిన బోధనలు అందిస్తారని స్టూడెంట్స్ తరచుగా చెప్తుంటారు. ఇది కాయిన్ కు ఒకవైపు. మరోవైపు మాత్రం తరచుగా బాసర ట్రిపుల్ ఐఐఐటీలో స్టూడెంట్స్ ఆత్మహత్యలకు పాల్పడిన ఘటనలు కొకొల్లలు. గతంలో కూడా అనేక మంది విద్యార్థినులు ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు.
కొన్నిసార్లు చదువుతో ఒత్తిడితో ఇలాంటి ఘటనలు జరగ్గా, మరికొన్నిసార్లు ప్రేమ వ్యవహరాలు కూడా కారణం అని విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. మొత్తంగా ఇలాంటి ఘటనలు మాత్రం బాసర ట్రిపుల్ ఐటీ ప్రతిష్టను కొంచెం మసక బారుస్తుందని చెప్పుకొవచ్చు. తాజాగా.. మరో యువతి బాసర ట్రిపుల్ ఐటీలో ఆత్మహత్యకు పాల్పడటం పెను సంచలనంగా మారింది.
నిర్మల్ జిల్లాలోని బాసరలో ఉన్న ట్రిపుల్ ఐటీలో మరో విషాదం చోటుచేసుకుంది. ఇంజినీరింగ్ మొదటి సంవత్సరం చదువుతున్న ఆర్. వసంత ఈరోజున బాలికల వసతి గృహంలో ఆమె బలవన్మరణానికి పాల్పడింది. ఆమెను చూసిన కొంత మంది తోటి విద్యార్థినులు వెంటనే సిబ్బందికి సమాచారం ఇచ్చారు. వెంటనే దగ్గరలోని భైంసా ఆస్పత్రికి తరలించారు. కానీ అప్పటికే ఆమె చనిపోయినట్లు వైద్యులు తెలిపారు. మృతురాలి స్వస్థలం వనపర్తి జిల్లాగా గుర్తించారు.
యువతి కుటుంబ సభ్యులకు సిబ్బంది సమాచారం అందించారు. అయితే..ఈ బాసర ట్రిపుల్ ఐటీ సిబ్బంది యువతి ఆత్మహత్యపై కొన్ని వ్యవహరాలు సీక్రెట్ గా నిర్వహించినట్లు విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.దీనిపై స్థానికంగా యువతి కుటుంబ సభ్యులు ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అదే విధంగా.. వసంత ఆత్మహత్యకు గల కచ్చితమైన కారణాలు ఇంకా తెలియరాలేదు.
Read more: Hyderabad: హైదరాబాద్లో దారుణం.. నడి రోడ్డు మీద వ్యక్తి దారుణ హత్య.. ఏంజరిగిందంటే..?
పోలీసులు ఘటన స్థలంకు చేరుకుని కేసు నమోదు చేసుకున్నారు. మరీ యువతి ఆత్మహత్యకు ఏదైన ప్రేమవ్యవహరం ఉందా..?.. కాలేజీలో ఒత్తిళ్లు ఉన్నాయా..?.. అన్న కోణంలోపోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. బాసర ట్రిపుల్ ఐటీలో విద్యార్థుల ఆత్మహత్యలు తరచూ జరగడం తీవ్ర ఆందోళన కలిగించే అంశంగా మారింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి Twitter, Facebook.