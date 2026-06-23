/Basara Temple: బాసర ఆలయంలో భారీ చోరీ.. తాళాలు పగులగొట్టి దొంగల బీభత్సం, అమ్మవారి వెండి కిరీటం, హుండీ మాయం..!

Basara Mahakali Temple Theft: తెలంగాణ సుప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రమైన బాసర సరస్వతి ఆలయంలో ఈరోజు భారీ చోరీ చోటుచేసుకుంది. ఆలయ ప్రాంగణంలోని మహాకాళి అమ్మవారి గుడిని లక్ష్యంగా చేసుకుని దుండగులు పెద్ద ఎత్తున దోపిడీకి పాల్పడ్డారు. తలుపులు పగులగొట్టి అమ్మవారి వెండి కిరీటంతో పాటు హుండీని కూడా ఎత్తుకెళ్లారు. పరమ పవిత్రమైన ఈ పుణ్యక్షేత్రంలో ఇలా భారీ దోపిడీ జరగడం స్థానికంగా కలకలం రేపుతోంది. అర్ధరాత్రి సమయంలో ఈ దోపిడీ జరిగినట్లు సమాచారం. ఉదయం పూజారులు అమ్మవారి నిత్య అభిషేక, అర్చన కార్యక్రమాల కోసం ఆలయంలోకి ప్రవేశించినప్పుడు ఈ భారీ చోరీ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఆ సమయంలో తలుపులు, తాళాలు పగులగొట్టి ఉండటంతో వెంటనే అప్రమత్తమైన పూజారులు ఉన్నతాధికారులకు, పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. అర్ధరాత్రి సమయంలో ఆరుగురు హోంగార్డులు విధుల్లో ఉన్నప్పటికీ ఇలా భారీ దోపిడీ జరగడం గమనార్హం. బాసర ఆలయంలో మహాకాళి అమ్మవారి ఆలయం మొదటి అంతస్తులో ఉంటుంది. నిత్యం వేలాది మంది భక్తులతో కిటకిటలాడే ఈ పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రంపై ఇలా దోపిడీ జరగడంతో విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. జ్ఞాన సరస్వతి అమ్మవారి ఆలయంలోని భద్రతా లోపాలు పూర్తిగా బయటపడ్డాయి. రాత్రి సమయంలో సెక్యూరిటీ సిబ్బంది విధుల్లో ఉన్నప్పటికీ దొంగలు ఇలాంటి సాహసానికి ఒడిగట్టారని స్థానికులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.