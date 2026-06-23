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Basara Temple: బాసర ఆలయంలో భారీ చోరీ.. తాళాలు పగులగొట్టి దొంగల బీభత్సం, అమ్మవారి వెండి కిరీటం, హుండీ మాయం..!

Basara Mahakali Temple Theft: బాసర ఆలయంలో భారీ చోరీ జరిగింది. మొదటి అంతస్తులో ఉన్న మహాకాళి టెంపుల్ తలుపులు పగులగొట్టి దుండగులు అమ్మవారి వెండి కిరీటంతో పాటు హుండీ ఇతర వస్తువులను ఎత్తుకెళ్లారు. రాత్రివేళ హోంగార్డులు విధుల్లో ఉన్నప్పటికీ ఇలా దోపిడీ జరగడం గమనార్హం. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 23, 2026, 07:07 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 07:07 AM IST
Basara Temple: బాసర ఆలయంలో భారీ చోరీ.. తాళాలు పగులగొట్టి దొంగల బీభత్సం, అమ్మవారి వెండి కిరీటం, హుండీ మాయం..!
Image Credit: Basara Mahakali Temple Theft:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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Basara Temple: బాసర ఆలయంలో భారీ చోరీ.. అమ్మవారి వెండి కిరీటం, హుండీ మాయం..!
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