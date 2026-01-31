English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
BC Association Request To Political Parties: తెలంగాణ మున్సిపల్‌ ఎన్నికల్లో బీసీలకు విశేష ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని రాజకీయ పార్టీలను బీసీ సంక్షేమ సంఘం డిమాండ్‌ చేసింది. బీసీలకు బీఫామ్‌లు ఇవ్వకపోతే కాంగ్రెస్‌, బీజేపీకి మూడినట్టేనని హెచ్చరించారు. రాజకీయ పార్టీలకు బీసీ సంఘం కీలక సూచనలు చేసింది.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Jan 31, 2026, 10:21 PM IST

42 Percent BC Reservation: మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో బీసీలకు ఏ రాజకీయ పార్టీ ఎన్ని టికెట్లు ఇస్తుందో స్పష్టంగా ప్రకటించాలని బీసీ సంక్షేమ సంఘం అధ్యక్షుడు జాజుల శ్రీనివాస్ గౌడ్ డిమాండ్ చేశారు. బీసీలకు జనాభా దామాషా ప్రకారం రాజకీయ వాటా కల్పించని పార్టీలు బీసీ ద్రోహులు అని ప్రకటించారు. మున్సిపల్‌ ఎన్నికల్లో బీసీలకు జనాభా దామాషా ప్రకారం మున్సిపల్ చైర్మన్, కౌన్సిలర్లు, కార్పొరేటర్లుగా కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్, బీజేపీ అవకాశం ఇవ్వాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. బీసీలకు బీఫామ్ ఇవ్వకపోతే తీవ్ర పరిణామాలు ఉంటాయని హెచ్చరించారు 

హైదరాబాద్‌లోని ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఆర్ట్స్ కాలేజీ వద్ద జరిగిన ఓ సమావేశంలో బీసీ సంక్షేమ సంఘం అధ్యక్షుడు జాజుల శ్రీనివాస్ గౌడ్ మాట్లాడారు. 'బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లు చట్టబద్ధంగా ఇస్తామన్న కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇవ్వకుండా మున్సిపల్ ఎన్నికలకు వెళ్లింది. పార్టీలపరంగా బీసీలకు జనాభా దామషా ప్రకారం రాజకీయ అవకాశాలు కల్పించాలి' అని డిమాండ్ చేశారు. జనరల్ స్థానాలలో ఇప్పటికే నామినేషన్ వేసిన బీసీలకు బీఫామ్‌లు ఇవ్వాలని కోరారు. జనరల్ స్థానాలలో బీసీలకు అవకాశం కల్పిస్తేనే జనాభా దామాషా ప్రకారం రాజకీయ వాటా దక్కుతుందని తెలిపారు. 

'బీసీలను రాజకీయంగా అణిచి వేయడానికి అగ్రకుల రాజకీయ పార్టీలు సర్వేల పేరుతో బీఫామ్‌లు ఇవ్వకుండా కుట్ర చేస్తున్నాయి. సర్వేల పేరుతో బీసీలకు టికెట్లు ఇవ్వడానికి నిరాకరిస్తే కాంగ్రెస్, బీజేపీ కార్యాలయాలను ముట్టడిస్తాం' అని బీసీ సంక్షేమ సంఘం అధ్యక్షుడు జాజుల శ్రీనివాస్ గౌడ్ హెచ్చరించారు. బీసీలకు జనాభా దామాషా ప్రకారం రాజకీయ వాటా కల్పిస్తామని రాజకీయ పార్టీలు స్పష్టమైన తమ విధాన నిర్ణయాన్ని ప్రకటించాలని కోరారు. లేకపోతే బీసీ ద్రోహుల పార్టీలుగా చరిత్రలో మిగిలిపోతారని పేర్కొన్నారు. కాగా రేవంత్ రెడ్డి 42 శాతం బీసీ రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తామని చెప్పి మోసం చేయడాన్ని తీవ్రంగా తప్పుబట్టారు. అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో డిక్లరేషన్‌ ఇచ్చి... మ్యానిఫెస్టోలో పెట్టి ఇప్పుడు బీసీలను ఘోరంగా మోసగించడాని రేవంత్‌ రెడ్డిపై మండిపడ్డారు. అధికార కాంగ్రెస్‌ పార్టీ బీసీలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని బీసీ సంక్షేమ సంఘం అధ్యక్షుడు జాజుల శ్రీనివాస్ గౌడ్ డిమాండ్ చేశారు.

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

