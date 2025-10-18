English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • BC Bandh: రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా బీసీ బంద్.. రోడ్డెక్కని బస్సులు.. ప్రయాణికుల తిప్పలు..

BC Bandh: రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా బీసీ బంద్.. రోడ్డెక్కని బస్సులు.. ప్రయాణికుల తిప్పలు..

Telangana BC Bandh: బీసీ సంఘాల బంద్‌ ప్రశాంతంగా కొనసాగుతోంది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆర్టీసీ బస్సులు రోడ్డెక్కలేదు. రోడ్లన్నీ ఖాళీగా మారాయి. తెల్లవారగానే తెరుచుకునే షాపులు మూతపడే ఉన్నాయి. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 18, 2025, 08:29 AM IST

BC Bandh: రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా బీసీ బంద్.. రోడ్డెక్కని బస్సులు.. ప్రయాణికుల తిప్పలు..

Telangana BC Bandh: స్థానిక సంస్థల్లో బీసీలకు 42శాతం రిజర్వేషన్ల కోసం బీసీ సంఘాలు చేపట్టిన బంద్‌కు కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్, బీజేపీ సహా అన్ని రాజకీయ పార్టీలు మద్దతు తెలిపాయి. హైదరాబాద్‌లో ఒక్క సిటీ బస్సు జాడ కనిపించడం లేదు. జేబీఎస్, ఎంజీబీఎస్‌తోపాటు నగరంలోని అన్ని బస్సు డిపోల వద్ద బీసీ సంఘాల నేతలు ఆందోళనలు చేపట్టారు. బస్సులు రోడ్డెక్కకుండా అడ్డుకున్నారు.దాంతో హైదరాబాద్‌లో డిపోలకే ఆర్టీసీ బస్సులు పరిమితమయ్యాయి. అటు సూర్యాపేట బస్ డిపో ముందు BRS, అఖిలపక్ష నేతలు బంద్ ధర్నా నిర్వహిస్తున్నాయి. 

వికారాబాద్ జిల్లా పరిగిలో ఆర్టీసీ డిపో, హైదరాబాద్ బీజాపూర్ రహదారిపై బీసీ సంఘాల ఆధ్వర్యంలో బంద్ నిర్వహించారు. 
హైదరాబాద్ బీజాపూర్ రహదారిపై బీసీ సంఘాల నాయకులు బైఠాయించడంతో భారీగా వాహనాలు నిలిచిపోయాయి. నేటి బంద్ కు కాంగ్రెస్ సహా అన్ని పార్టీలు మద్దతు తెలిపాయన్నారు బీసీ సంక్షేమ సంఘం తెలిపింది. తెలంగాణ బంద్ కు 35 బీసీ సంఘాలు, 136 కుల సంఘాలు మద్దతు పలికాయి. బంద్ సందర్భంగా బీసీ సంఘాల నాయకులు ఎలాంటి దాడులతో పాటు హింసాత్మక సంఘటనకు పాల్పడకుండా శాంతి యుతంగా చేయాలని యూనియన్ నాయకులు కోరారు.  

పండగ సందర్భంగా అత్యవసరంగా బయటకు వెళ్లే వాళ్లు ఈ బంద్ పై దుమ్మెత్తి పోస్తున్నారు. ఈ బంద్ వల్ల సామాన్య, మధ్య తరగతి ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. బస్సుల బంద్ కారణంగా ఇదే అదునుగా ఆటో వాలాలు, ఓలా, ఊబర్, ర్యాపిడో వంటి సంస్థలు తక్కువ దూరానికే ఎక్కువ ఛార్జీలు వసూళు చేస్తున్నారు. దీంతో ప్రయాణికులు లబో దిబో మంటున్నారు. మీ బీసీ సంఘాల ఉద్యమం ఏమిటో కానీ.. మాకు తిప్పలు తప్పడం లేదని ప్రభుత్వ రెండు నాలుకల ధోరణిని దుమ్మెత్తి పోస్తున్నారు.  ముఖ్యంగా  బీసీలకు రాజకీయ ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని కోరారు. వాళ్లకు జనాభా దామాషా ప్రకారం సరైన వాటా ఇవ్వాలనే డిమాండ్ తో ఈ బంద్ కు పిలుపు నిచ్చారు.  అయితే ప్రజలు మాత్రం దీపావళి పండగ దృష్ట్యా సొంత వాహనాలపై తమ పనులను చక్కబెట్టుకునే పనిలో పడ్డారు. షాపులు కూడా యథావిధిగా పనిచేయనున్నాయి. 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

