BC Reservation: బీసీ వర్గాలకు రేవంత్‌ రెడ్డి తీరని ద్రోహం.. రాహుల్‌ గాంధీ ఎక్కడ పడుకున్నావు?

42 Percent BC Reservations: 'ఎన్నికల అవసరం కోసం, అధికారం కోసం 42 శాతం రిజర్వేషన్ హామీ ఇచ్చింది కాంగ్రెస్ . కులగణన చేయకపోగా బీసీ మంత్రిత్వ శాఖను కాంగ్రెస్ ఏర్పాటు చేయలేదు. మోసపూరిత హామీలను కాంగ్రెస్ ఇచ్చింది' అని బీఆర్ఎస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు మధుసూదన్ చారి గుర్తుచేశారు. తెలంగాణ ప్రజలకు చెపుతున్న అన్యాయం జరిగింది, అణిచివేత జరిగిందని రేవంత్ రెడ్డి మోసాన్ని మధుసూదన్ చారి వివరించారు.
Also Read: KTR Shocks: కొండగట్టు అగ్నిప్రమాదంపై కేటీఆర్ తీవ్ర ఆవేదన.. రేవంత్ రెడ్డికి డిమాండ్
హైదరాబాద్లోని ధర్నా చౌక్లో జరిగిన బీసీ సంఘాల ధర్నా కార్యక్రమంలో శాసనమండలి మాజీ చైర్మన్ మధుసూదనా చారి కీలక ప్రసంగం చేశారు. 'ఈ దేశంలో ఉన్న బిసి లు ఓట్లకు మాత్రమే పరిమితమయ్యారు. రూ.3000 కోట్ల కోసమే మీరు ఎన్నికలకు వెళ్లుతున్నారా రాహుల్ గాంధీ, రేవంత్ రెడ్డి' అని నిలదీశారు. మరి సంవత్సరాన్నికి బీసీలకు ఇస్తానన్న రేవంత్ రెడ్డి 20 వేల కోట్ల రూపాయలు ఏమయ్యాయని ప్రశ్నించారు. బీసీ సంఘాల అన్ని ఒక్క తాటిపైకి రావాలని మధుసూదనా చారి పిలుపునిచ్చారు.
Also Read: Reverse Walking: కిలోల కొద్దీ బరువు తగ్గేందుకు అద్భుతమైన ప్రక్రియ 'రివర్స్ వాకింగ్'
'పాత పద్ధతిని గంగా నదిలో కలిపి కేవలం 17 శాతం మాత్రమే రిజర్వేషన్స్ ఇచ్చారు. బీసీ కమిషన్ మీరు ఇచ్చిన రిజర్వేషన్స్ తప్పు. వెంటనే ఎన్నికలు ఆపండి' మాజీ మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ డిమాండ్ చేశారు. తాము ఏ పార్టీకి వంత పాడం, ఏజెంట్లం కాదని ప్రకటించారు. గత ప్రభుత్వం కంటే ఈ ప్రభుత్వంలో బీసీలకు సర్పంచ్ సీట్లు తగ్గుతున్నాయని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. జీవో నెంబర్ 9ని ఎందుకు అమలు చేస్తలేరని ప్రశ్నించారు. బీసీ బిడ్డ రాజా సింగ్ను ఎందుకు ఫ్లోర్ లీడర్ చేయలేదని నిలదీశారు.
Also Read: Kondagattu: కొండగట్టులో భారీ అగ్నిప్రమాదం.. కాలిబూడిదైన 33 దుకాణాలు, రూ.కోట్లలో నష్టం
బీసీ ఉద్యమానికి అడ్డు వస్తే బీసీ రథం కింద తొక్కుకుంటూ పోతామని బీసీ జేఏసీ చైర్మన్ జాజుల శ్రీనివాస్ గౌడ్ హెచ్చరించారు. బీసీ రిజర్వేషన్లపై మిత్రుడు ఎవరో శత్రువు ఎవరో తెలిసిపోయిందని కాంగ్రెస్ మోసాన్ని తెలిపారు. ఒకటే కులానికి ఒక్క సీట్ బీసీలకే తమ ఓటు అని ప్రకటించారు. బీసీలను సర్పంచ్లు, వార్డ్ సభ్యులు కానిస్తలేరని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. 'పార్టీల వారీగా మనం విడిపోతున్నాం. 42 శాతం రిజర్వేషన్స్ లేకుండా ఎన్నికలకు వెళ్తున్న రేవంత్ రెడ్డి అందరినీ మోసం చేశాడని జాజుల శ్రీనివాస్ గౌడ్ మండిపడ్డారు.
Also Read: Employees Holiday: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు పండుగే.. డిసెంబర్లో ఎన్ని సెలవులు ఉన్నాయో తెలుసా?
'సర్పంచ్ ఎన్నికల షెడ్యూల్తో మనకు సంబంధం లేదు. మనం పోరాటం చేద్దాం' అని బీసీ జేఏసీ చైర్మన్ జాజుల శ్రీనివాస్ గౌడ్ తెలిపారు. 'ఢిల్లీలో జంతర్ మంతర్ వద్ద ధర్నా చేద్దాం. డిసెంబర్ 8, 9న ఢిల్లీని ముట్టడిస్తాం. మన డిమాండ్లు పార్లమెంట్కి వెళ్లాలి' అని చెప్పారు. రాహుల్ గాంధీ ఎక్కడ పడుకున్నావు? అని ప్రశ్నించారు. ఛలో ఢిల్లీ ద్వారా ఢిల్లీకి రైలు కట్టుకొని వెళదామని.. త్వరలో బీసీల రథయాత్రను చేపట్టనున్నట్లు బీసీ జేఏసీ చైర్మన్ జాజుల శ్రీనివాస్ గౌడ్ ప్రకటించారు. ఫిబ్రవరిలో 10 లక్షల మందితో హైదరాబాద్ను ముట్టడిస్తామని హెచ్చరించారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook